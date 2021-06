Az angolok visszavágtak a horvátoknak

Anglia–Horvátország 1:0

London (A Wembley ülőhelyeinek csak negyedén ülhettek nézők.)

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Mings, Trippier – Phillips, Rice – Foden (71. Rashford), Mount, Sterling (90. Calvert-Lewin) – Kane (82. Bellingham)

Horvátország: Livakovic – Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol – Modric, Brozovic (70. Vlasic), Kovacic (85. Pasalic) – Kramaric (70. Brekalo), Rebic (78. Petkovic), Perisic.

Gól: Sterling (57.)

Mire lehetett számítani a meccs előtt?

Modric angolok gyűrűjében Fotó: CATHERINE IVILL/AFP

A 2018-as világbajnokság elődöntője előtt sokan az angolokat tartották esélyesebbnek, hogy aztán Modric és Rakitic vezetésével a horvátok túljárjanak az eszükön. Három évvel később viszont valószínűleg még a horvát szurkolók közt is sokan úgy érezték, hogy most tényleg az angoloknak áll a zászló.

Bár mindkét kezdőben voltak olyan játékosok, akik három éve is összecsaptak, a horvátok akkori legjobbjainak egy része visszavonult, a többiek öregedtek, és még nem sikerült pótolni őket. Ezzel szemben az angoloknál olyan korszakos tehetségek épültek be a csapatba, mint Foden vagy Mount. Míg Horvátország talán gyengült 2018-hoz képest, az angolok biztosan erősödtek.

Ehhez képest milyen volt a meccs?

Sterling gólt lő Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Talán a hazai pálya, talán a fiatalság tehette, de az angolok hurrikánként rohanták le a horvátokat a meccs első perceiben. Több nagy helyzetük is volt, Foden az 5. percben a kapufát is eltalálta. Az első félidő első felében az angolok labdabirtoklása bőben 70 százalék felett volt.

A horvátoknak szerencséjük volt, hogy nem kaptak gólt, de gyorsan rá is jöttek, hogy mit kell tenniük ennek elkerüléséhez: lelassítani a játékot, hogy ne szaladjanak át rajtuk a lelkes angol fiatalok. A 20. perc környékén a horvátok már úgy húzták az időt, mint egy olasz csapat a 86-ban 1:0-ás vezetésnél, és ezzel sikerült is megtörni az angol lendületet. Innentől a szünetig már az történt a pályán, amit a tapasztalt horvát középpálya akart, az angolok pedig csak a félidő előtt közvetlenül egy szabadrúgással tudták megközelíteni Livakovic kapuját.

A második félidő elejét a horvátok kezdték magabiztosabban. Az angol védelem ügyetlenkedése többször is a frászt hozta Pickfordra és a hazai közönségre. De, ahogy az ilyenkor lenni szokott, az angolok akkor tudtak gólt szerezni, amikor a horvátok a legjobban játszottak. Phillips tanári kiugratásából Sterling talált be az 57. percben.

Ahhoz képest, hogy hátra volt még fél óra, és alig egy gólos volt a különbség, a meccs végéig olyan sok minden már nem történt. A horvátok távoli lövésekkel próbálkoztak, de sem ez, sem a szinte minden labdakihozatalt elvállaló Modric nem tudták zavarba hozni az angolokat. A végén a házigazdáknak még azt is megengedhették maguknak, hogy tíz percre bedobják a 17 éves Bellinghamet a halovány Kane helyére.

Volt térdelés?

Az angol válogatott letérdelt a meccs előtt. A saját szurkolóik egy része pedig, hiába könyörgött előzetesen a szövetség, hogy ne tegyék ezt a sajátjaikkal, kifütyülte őket. A stadion másik felének tapsvihara viszont hatékonyan elnyomta a füttyszót.

Himnuszéneklést ki nyerte?

A horvátok, már csak azért is, mert a hazai angol közönség valamiért jól kifütyülte a vendégek himnuszát. Az angolok egyébként az első félidőben többször is kifütyülték a labdát ügyesen eldugó horvátokat.

Ki volt a meccs embere?

Kalvin Phillipset három horvát sem tudja megállítani Fotó: FRANK AUGSTEIN/AFP

Kalvin Phillips. A Leeds United vezéregyénisége, a Yorkshire-i Pirlo hiba nélkül játszott, és ő volt a legjobb középpályás egy olyan meccsen, amit Luka Modric is végigjátszott. Az i-re a pontot a Sterlingnek adott tökéletes gólpasszal tette fel.

Felesleges adat



Phil Foden az első 21. században született játékos, aki angol mezben kapufát lőtt egy nagy tornán.

Bíró és VAR

Egyiküknek sem volt komoly dolga.

Merre tovább?

Az angolok megnyugodhatnak. Még nincs zsebben a továbbjutás, de hatalmas lépést tettek felé. A három pont különösen azért fontos, mert így akkor sincs baj, ha csak döntetlent tudnak játszani a következő fordulóban a gyakorlatilag csak ellenük készülő skótok ellen.

A horvátok innentől kezdve nem hibázhatnak, de még nincs is minden veszve. Teljesen reális, hogy a D csoport másik két csapatát, a cseheket és a skótokat is le tudják győzni. Persze az is, hogy nem.