Bognár György, a közmédia szakértője elnézést kért a dán-finn meccsen mondottakért

Bognár György, a Paks vezetőedzője és az M4 szakértője vasárnap a Facebookon kért elnézést, azért, ahogyan a szombati dán-finn meccs szünetében beszélt. A meccs első félidejének végén a pályán esett össze Christian Eriksen dán középpályás, a játékost csapattársai között kellett újraéleszteni. Az UEFA felfüggesztette a meccset, és a játékot csak egy órával később folytatták, miután Eriksen bejelentkezett a kórházból.

Az M4 stúdiójában Bognár György közben arról értekezett, micsoda teszetosza banda az UEFA, hogy még nem folytatták a meccset, ezen kívül nem igazán akarta megérteni azt sem, hogy néhány játékos számára bizonyára felkavaró élmény volt látni, ahogy a csapatuk legnagyobb sztárját a pályán élesztik újra. „Cseréljék le, aki nem akar a pályára lépni” - magyarázta az egyre kikerekedettebb szemekkel bámuló műsorvezetőnek. „Jó hírt kaptak, miért nem akarnak pályára lépni” - folytatta. „Az UEFA-nál fontosnak érzik magukat, és túlspilázzák a dolgokat” - fejtegette. „Számomra nem is Eriksen állapota, ami igazán aggasztó.”

Az országos felháborodás után most ezt írta a Facebookon:

„Miután több forrásból is értesültünk a stúdióban, hogy a dán válogatott Christian Erikssen állapota stabil, szakmai szempontokat kezdtem figyelembe venni, figyelmen kívül hagyva a történtek komoly lélektani hatását. Utóbbi miatt ezúton szeretnék elnézést kérni minden sportrajongótól és mindenki mástól, aki félreértett, és akaratomon kívül megbántottam az érzéseiben. A történtek rám is sokkolóan hatottak, érzelmileg megviseltek, éppen ezért szerettem volna sürgetni, hogy ennek a találkozónak minél előbb vége legyen. Kívánom, hogy soha többé ne kelljen átélnünk ilyen esetet, hogy Christian, akiért egy világ aggódik, mielőbb felgyógyuljon, pályára léphessen, ahogy csapattársaitól is ezt kérte.”