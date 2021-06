Varázslatos meccsen győzött Hollandia Ukrajna ellen

Amszterdam, Johan Cruijff Arena, 15 837 ezer néző, v.: Felix Brych (német)

gólszerzők: Wijnaldum (52.), Weghorst (59.), Dumfries (85.), illetve Jarmolenko (75.), Jaremcsuk (79.)



Hollandia: Stekelenburg - Van Aanholt (Wijndal, 64.), Blind (Aké, 64.), De Vrij, Dumfries, Timber (Veltman, 88.) - De Roon, De Jong, Wijnaldum - Depay (Malen, 91.), Weghorst (De Jong, 88.)



Ukrajna: Buscsan - Mikolenko, Karavajev, Matvijenko, Zabarnij - Zincsenko, Szidorcsuk, Malinovszkij - Zubkov (Marlos, 13.; Saparenko, 65.), Jarmolenko, Jaremcsuk

A C-csoport második meccsén Hollandia fogadta Ukrajnát az Amszterdam Arénában, több mint tizenötezer néző előtt.

Valószínű volt, hogy a hollandok uralják majd a meccset, de egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a hazai csapat győzni is tud. Sok problémája van a holland keretnek: a sokat kritizált vezetőedző, Frank de Boer nem válogatta be első számú kapusát, Cilessent, mert koronavírus miatt edzéseket mulasztott, így a veterán Stekelenburg kezdett a kapuban.

A Juventus középhátvédje, De Ligt sérülés miatt nem játszhatott a nyitómeccsen, a manchesteri van de Beek formán kívül van, csak a padra fért fel. Középen de Jongban és Wijnaldumban, elöl Depayban bízhattak a hollandok, de azért sem volt fix egyes a találkozó, mert nagyon masszív ukrán csapat volt az ellenfél. Sevcsenkóék veretlenül nyerték meg a selejtezőcsoportjukat, nagyon stabil, 4-1-4-1-es felállásban játszanak, és van néhány európaklasszisuk is: Zincsenko kiemelkedik a középpályán, de Jarmolenko, Jaremcsuk vagy Malinovszkij is rutinos játékosnak számít nemzetközi szinten.

Ez volt az EB eddigi legjobb meccse. Pörgősen is indult, holland rohamokkal, Buscsannak az első tíz percben kétszer is védenie kellett. Depay már a második percben átvitte a labdát az ukrán védelmen, de Wijnaldum átlövésekből volt veszélyes, a jobb szélen pedig Dumfries többször is helyzetbe tudott kerülni, de Buscsan kapus mindent védett. Az első húsz percben nagyon nyomtak a hollandok, de aztán az ukránok, akiknek Zubkov sérülése miatt cserélniük is kellett, fokozatosan jöttek ki a térfelükről, és nagyon szépen építkeztek a jobb szélen Jarmolenkó és Jaremcsuk összejátékai révén. A félidő vége megint a hollandoké volt: Wijnaldum lövését védte előbb bravúrral az ukrán kapus majd, Dumfries fejelt az ötösről tisztán mellé.

Malinovszkiy és Depay párharca Fotó: JOHN THYS/AFP

Az első félidő az eddigi legjobb volt a tornán, pedig még gól sem esett. És csak ezt követte a parádés második.

Az 52. percben Dumfries megiramodott a jobb szélen, Mikolenko elvétette a felé érkező labdát, a beadást Buscsan csak a második hullámban érkező Wijnaldum elé tudta kiütni, ő pedig bevágta a labdát jobb felsőbe. Három perccel később megint Dumfries volt a főszereplő: a szélhátvéd betört a tizenhatoson belülre, középre gyötörte a labdát, és Weghorst belőtte a másodikat is.

Weghorst gólöröme Fotó: OLAF KRAAK/AFP

Úgy tűnt, hogy a dolog mégis sima lesz. A félidő derekán mintha az ukránok is beletörődtek volna a vereségbe, a hollandok pedig már taktikai cserékkel igyekeztek lassítani a játékot - van Aarnholtot Wijndal, Blindet Aké váltotta.

Egy eldőlt meccs csordogált a második holland gól után, de akkor az ukránok a semmiből megrázták magukat. A 75. percben Jaremcsuk és Jarmolenko sokadik sikeres kényszerítője végén Jarmolenko egészen kivételesen nagy gólt csavart a kapu jobb felső sarkába, újra kinyitva ezzel a meccset.

Három perc sem telt el, és Malinovszkij lőhetett be szabadrúgást a baloldalról: beadását Jaremcsuk csúsztatta Stekelenburg kapujába, és kiegyenlített.

Jaremcsuk gólját ünneplik az ukránok Fotó: JOHN THYS/AFP

Lefagyott az Amszterdam Aréna. Végül a hollandoknak mégis sikerült megnyerni a meccset. Az ukrán kapus, Buscsan, aki az első félidőben csapata legjobbja volt, a 85. percben rossz helyre passzolt ki egy hazaadott labdát. Aké felnézett, beívelt, a meccs egyik legjobbja, a jobbszélen rendre a kapuhoz felérő Denzel Dumfries pedig a kapuba bólintott.

Sevcsenko csapatának erre már nem volt válasza. 3-2-re győzött Hollandia, és ezzel jelenleg második az Észak-Macedóniát 3-1-re legyőző Ausztria mögött a C csoportban.