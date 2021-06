A meglepően jól játszó spanyolok csak 0-0-át játszottak a svédekkel

La Cartuja stadion, Sevilla

Spanyolország: (4-3-3)

Unai Simon - Alba, Pau Torres, Laporte, M. Llorente - Pedri, Rodri (Thiago 66.), Koke (Fabián, 87.)- Olmo (Moreno 74.), Morata (Sarabia, 66.) Ferran Torres (Oyarzabal 74.)

Svédország: (4-4-2)

Olsen - Augustinsson, Danielson, Lindelöf, Lustig (Krafth, 75.) - Forsberg (Cajuste, 84.), Ekdal, Olsson (Bengtisson, 84.), S. Larsson - Isak (Quaison 69.), Berg (Claesson, 69.)

Mire számítottunk előzetesen?

A spanyoloktól a megszokott, labdabirtoklásra építő, sokpasszos focira, a sok fiatal miatt az elmúlt pár évben tapasztaltnál izmosabb letámadással. A svédektől a szuperklasszikus 4-4-2-es felállásra építő megbízható bunkerfutballra, egészen mélyen, közvetlenül a saját tizenhatosuk előtt meghúzott védővonallal, arra spekulálva, hogy a spanyolok egy-kétszer hibáznak és akkor meg lehet iramodni, a jó formában lévő, fiatal és gyors csatárukat, Isakot kiugratva.

Kik voltak a nagy hiányzók?

A svédek talán legígéretesebb új arca, a juventusos szélső, Dejan Kulusevski koronavírus-fertőzés miatt nem játszhatott. A spanyoloknál a legfájdalmasabb talán a labdakihozatal kulcsfigurájának, Sergio Busquetsnek a kiesése volt, ugyanazen okból. Szokatlan volt persze az örökös csapatkapitány, Sergio Ramos hiánya is, de ezt a csapat és a közönség azért már hónapok óta feldolgozta. A nagy nevek rajongóit talán az is sokkalta kicsit, hogy a spanyol kapuban David de Gea helyett Unai Simon állhatott és nem kevesen kapták fel a fejüket arra, hogy Gerarad Moreno, az idei bajnokság legtöbb gólt lövő sdpanyolja- nem kezdett a csatársorban.

Kikre volt érdemes figyelni és miért?

Képes lesz-e Pedri, a spanyol foci és a Barcelona talán legnagyobb aktuális reménysége ennyire fiatalon Iniestát felidéző játékot nyújtani egy ilyen nagy tornán? Tudja-e pótolni a covidos Busquets-et a hasonló játékot játszó Rodri? Berobban-e Dani Olmo? A svéd Aleksander Isak tud-e 21 évesen hasonlót villantani a válogatottban, mint a spanyolbajnokságban, ahol a Real Sociedad csatáraként 17 gólt lőtt?

Ehhez képest mi történt?

A meccs úgy kezdődött, ahogy mindenki várta: a spanyolok a középkezdés utáni 10. másodpercben megszerezték a labdát, hogy lényegében az egész első félidőben náluk is maradjon, a svédek pedig nagyjából 20 méter széles emberszőnyeget szőttek magukból a tizemhatosuk előtt, lényegében feladva a szórványos ellentámadások lehetőségét is.

A megfiatalított és a Guardiola-féle Manchester City spanyoljaira épített spanyol válogatott ügyesen és az elődjénél érezhetően gyorsabban járatta a labdát, sőt az Olmo-Alba-Pedri balszárny már egészen korán képes volt többször is a svéd védelem mögé kerülni, de a helyzetek kezdetben nem igazán jöttek. A spanyolok az áttöréseik után kissé meglepő módon a beadásokat erőltették és általában is jellemző volt, hogy az elmúlt évek stílusához képes direktebben támadták a kaput.

A spanyolok durván feltolt védővonallal játszottak, a védőik a felezővonal táján helyezkedtek, a presszing is működött, az elvesztett labdákat másodperceken belül szerezték vissza, és az elmúlt évek nézőtikkasztó keresztpasszaihoz képest gyakran operáltak vertikális labdákkal.

Jellemző, hogy az első igazi helyzet, egyben az első ziccer a 16. percben egy messziről a tizenhatoson belülre ívelt labda után alakult ki, amit Olmo közvetlen közelről, az ötösön belül fejelt meg, de Olsen kapus óriásit védett egy kézzel. Koke is kihagyott két helyzetet a 16-oson belülről, a második már-már ziccer volt, a lapos, erős labdát azonban magasan fölébelsőzte. A sokpasszos focihoz képest kifejezetten lendületes első félidő mélypontjaként Morata a lyukat rúgó Danielssontól hozzápattanó labdát tökéletes ziccerben rondán mellélőtte..

Erre majdnem ráfáztak a spanyolok, mert Isak a 41 percben egy lefejelt kapuskirúgással az ötösig jutott, ott botladozva mindenkit kicselezett, hogy a lövését, ami Unai Simonon már túljutott, a gólvonal előtt álló Llorente saaját kapufájára lője.

A második félidő hasonló játékkal folytatódott mindkét oldalon, Morata az 50. percben újabb jó helyzetet lőtt mellé, pedig zavartalanul próbálkozhatott. A totálisan passzív sédek az egész meccsen összesen két akciót vezettek, de a magasra feltolt spanyol védelem miatt mindkettőből ziccer alakult ki. A második a 61. percben, amikor a 16-osra betörő Isak 3 védőt egyszerre becsapva adott gólpasszt az üres kapuval szemben a hosszú kapufánál érkező Bergnek, aki igen csúnyán eltörte a labdát.

Luis Enrique a 66. percben lehozta a rontópál Moratát és a spanyolok tíz percig csatár nélkül Guardiola-felállásban játszottak, aztán jött centernek Gerard Moreno. A bajnokság idei legjobb spanyol góllövője ziccerbe is került, de Olsen kapus a 91. percben megint hatalmas bravúrral védett. A spanyoloknak még ezután is volt két jó helyzetük a hosszabb0tásban, de ma egyszerűen képtelenek voltak gólt lőni.

Összegzés

A spanyolok sokkal biztatóbbak voltak, mint sokan várták volna a megfiatalított, mondhatni kísérleti csapattól. Gyorsan, igen pontosan és labdabiztosan, nagy kedvvel játszottak, a meccs első negyedórája után sorra alakították ki a helyzeteket, igazából csak a gól hiányzott, amihez a helyzeteik is bőven megvoltak. A passzív svédek a védelmet nem tették igazán próbára, a középpályán a stabil Koke mellett a félelmetesen ügyes, még csak 18 éves Pedri villogott, de Rodri is hozta magát.. Alba és Olmo is jól játszottak, a túloldalon Ferran Torres viszont észrevehetetlen volt, Morata pedig a legrosszabb napjait idézte. Ha Luis Enrique kitalál valamit a góllövéshez, ebből még akármi is lehet.

A meccs embere

Robin Olsen. A svéd kapus végig higgadt volt és kifogott két olyan közeli, lecsapódó fejest, hogy senki egy szót sem szólhatott volna neki, ha mindkettő bemegy.

A meccs legjobb játékosa

Pedri. Ritkán, sőt szinte sosem látni 18 éves focistát irányító középpályásként ilyen magas szintű, technikailag hibátlan játékot nyújtani. Pedri finom ütempasszai ezúttal néha tényleg Iniestát idézték.

A meccs balfácánja

Alvaro Morata. Egy dolga volt, akalmatlannak bizonyult rá. Legalább kétszer állt szemben a kapuval jó pozícióban úgy, hogy dönteni is volt ideje bőven, de minden helyzetét kihagyta.