Papírforma eredmények, sok drámával

Kezdjük az igazán fontos hírrel: Christian Eriksen állapota továbbra is stabil, a szombati meccsen szívrohamot kapó dán klasszist egy koppenhágai kórházban ápolják, és vasárnap üdvözletét küldte az egész csapatnak. Kasper Hjulmand szövetségi kapitány beszámolója szerint Eriksen a lehetőségekhez képest jól érzi magát, és állapota az egész válogatott számára hatalmas megkönnyebbülést jelent.

Az esélyesek győzelmei

A vasárnapi három meccsen végül az előzetes várakozásoknak megfelelően alakultak az eredmények, még ha nem is csavarok nélkül.

Anglia–Horvátország 1-0: A tán a szokottnál is több fiatal tehetséget felvonultató angol válogatott végül legyűrte a horvátokat, megbosszulva a három évvel ezelőtti, nagyon fájó vereséget. Az angolok játéka közel sem volt hibáktól mentes, de szerencséjükre ez is elég volt vasárnap.

Kalvin Phillips Fotó: GLYN KIRK/AFP

A középpályán Kalvin Phillips fantasztikusat játszott (az olaszországi közvetítésben állítólag csak a yorkshire-i Pirlóként emlegették), Kane viszont keveset mutatott, ennél biztos, hogy több kell ahhoz, hogy érdemi angol esélyekről lehessen beszélni az Eb-n. Meccsösszefoglaló itt.

Ausztria-Észak-Macedónia 3:1: Előzetesen sima osztrák győzelmet vártak a legtöbben, és bár az eredmény ezt is mutatja, a macedónok egyáltalán nem adták könnyen magukat, az osztrák védelem pedig több hajmeresztő hibát is bemutatott. Összefoglalónkban részletesen is elmeséljük, hogyan alakult a meccs.

Goran Pandev Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A macedónok egyetlen találatát jegyző Pandev most már az Eb-k történetének második legidősebb gólszerzője, Gera Zoltánt előzte meg a vasárnapi góljával. Az élre ezen a tornán már biztos nem fog kerülni, mivel a 2008-ban gólt szerző osztrák Ivica Vastic 38 éves és 257 napos volt akkor, míg Pandev 37 évesen és 322 évesen lőtte a gólját.

Hollandia-Ukrajna 3:2: Az Eb eddigi legjobb meccsét hozta a C-csoport második mérkőzése, de ehhez kellett az is, hogy a két góllal elhúzó hollandok látványosan kiengedjenek, és hagyják, hogy az ukránok pár perc alatt visszajöjjenek a meccsbe. Végül aztán meglett a három pont, hogy hogyan, arról részletesen írtunk.

Denzel Dumfries Fotó: OLAF KRAAK/AFP

Az pedig már most borítékolható, hogy Jarmolenko gólja az Eb legszebb találatai között lesz, érdemes megnézni újra, döbbenetesen nagy gól.

Rangadók helyett kiélezett párharcok

Hétfőn ismét három meccs jön, bemutatkoznak a spanyolok is a tornán.

15.00: Skócia-Csehország A D-csoport másik meccsén Skócia 25 év után tér vissza az Európa-bajnokságra, és nyilván a skót válogatott számára az igazán nagy dobás az Anglia elleni bravúr lenne, de a továbbjutási tervekhez a cseheket is verniük kéne. Ez legutóbbi három egymás elleni meccsükön sikerült amúgy, de ettől még egyértelmű esélyesről nehéz lenne beszélni. Ha szerencsénk van, egy küzdős, de szórakoztató meccset láthatunk majd, amiben a döntetlen lehetősége is bőven benne van.

18.00: Lengyelország-Szlovákia Az E-csoport első meccsén Szentpéterváron találkozik egymással a két V4-es csapat, és a legnagyobb figyelem az elképesztő formában lévő Lewandowskira irányul majd, ahogy alighanem főleg ő az oka annak is, hogy a fogadóirodák és elemzők többsége lengyel győzelmet vár.

Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Csakhogy míg Lewandowski a Bayernben ontja ugyan a gólokat, a lengyel válogatottban a nagy tornákon közel sincs így: a legutóbbi 10 ilyen meccsén mindössze egy gólt szerzett. Az előrejelzést nehezíti, hogy a két csapat nem találkozott egymással 2013 novembere óta, ráadásul mindkét válogatott élén egy nemrég kinevezett kapitány áll. Papíron ugyan a lengyelek tűnnek esélyesebbnek, de a Škriniar vezette védelemre építő szlovákok valószínűleg nem adják majd magukat könnyen.

21.00: Spanyolország-Svédország: Mindkét válogatott felkészülését megnehezítette a koronavírus, a spanyoloknál és a svédeknél is ketten lettek fertőzöttek, a spanyolokat ráadásul pár napja oltották újra. De eleve az egész Eb egyik nagy kérdése, hogy mire lesz képes ez a spanyol válogatott, Luis Enrique ugyanis számos meglepő lépést meghúzott a keret összeállításakor, kimaradt például a védelemből Sergio Ramos.

Azért a hétfő esti meccsnek minden zökkenő ellenére a spanyolok az esélyesei, de a svéd oldalon érdemes lesz figyelni a mindössze 21 éves Alexander Isak játékára. Plusz egy érdekes adat a meccs elé, amit az Athletic idéz: a spanyolok legutóbbi 37 Eb-n szerzett gólja mind a tizenhatoson belül született.

Apróságok

De Bruyne edzésbe állt, a belgák sérülésből lábadozó világklasszis középpályása lehet, hogy már a második, dánok elleni csoportmeccsen pályára léphet.



A túlárazott kávékülönlegességek és a montreáli szintizenekarok rajongóinak: elindult a Copa America is, Brazília simán verte Venezuelát, Neymar nagyot játszott.

Focihírek még: Paulo Fonseca lett végül tényleg a Tottenham menedzsere, három évre írt alá, de majd meglátjuk, mit gondol erről Daniel Levy.