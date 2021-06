Paulo Sousa túlkombinálta, és még a bíró is a lengyeleket sújtotta

Lengyelország-Szlovákia 1:2

Szentpétervár (Sokkal többen voltak a lelátón a lengyelek)

Gólszerzők: Linetty (46. p), illetve Szczęsny (öngól, 18. p.) Škriniar (69. p.)

Lengyelország: Szczęsny - Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus (Puhacz, 74. p.) - Linetty (Frankowski, 74. p.), Krychowiak, Klich (Moder. 85. p.) - Jóźwiak, Lewandowski, Zielinski (Świderski, 85. p.)

Szlovákia: Dúbravka - Hubočan, Škriniar, Šatka, Pekarík (Koscelnik, 79. p.) - Haraslín (Ďuriš, 87. p.), Hromada (Hrošovský, 79. p.), Kucka, Hamsik, Duda (Greguš, 92. p.), Mak (Suslov, 87. p.)

Játékvezető: Ovidiu Haţegan (Rom)

Asszisztensek: Radu Ghinguleac (Rom), Sebastian Gheorghe (Rom)

Negyedik játékvezető: Kovács István (Rom)

Mire lehetett számítani a meccs előtt?

A szentpétervári V4-es rangadó előtt az elemzők és a fogadóirodák többsége lengyel győzelmet vár, amit leginkább talán az élete formájában játszó Lewandowskiba vetett bizalom indokolhat. Ugyanakkor a Bayernban gólokat ontó csatár a nagy válogatott tornákon sokkal visszafogottabb teljesítményt nyújt, a legutóbbi tíz ilyen meccsén 1 gólt szerzett csak.

A két csapat történelme alapján gólzáporra számíthatunk, négy tétmeccsükön, a 96-os eb és a 2010-es vébé selejtezőiben összesen 14 gól esett. Szlovákiának három győzelme van, a lengyelek egyetlen diadala viszont egy Zabrzében elért 5:0 volt.

A gólzápor most inkább a lengyeleken áll, bár a dolgukat nehezíti, hogy Lewandowski mellől kidőlt két csatártársa, Milik és Piatek. A szlovákok a nemrég a Feyenordhoz igazolt Bozenikban bízhatnak, bár a csapat gyakran áll fel csatár nélkül, hamis kilencessel, 4-6-0-ás formációban, amiben megfér egymás mellett az amúgy hasonló karakterű két sztárjuk, Marek Hamsik és Ondrej Duda. Ez a formáció kedvenc visszahúzódó-kontrázó taktikájukhoz is jól passzol.

Ehhez képest milyen lett a meccs?

A szlovákok valóban csatár nélküli 4-6-0-ban álltak fel. Belekezdtek a csapatok, az első öt percben a szlovákok egy szabadrúgás után veszélyeztettek, a lengyelek Lewandowski két egyéni megmozdulásából. Ezután fokozatosan fölénybe kerültek a lengyelek, de a szlovákok át is adták nekik a pálya javát: védekezésben a 4-6-0-ról 4-3-3-ra váltottak, de a védők és a középpályások között öt méter se volt, nagyon beszűkítették a területet a kapu előtt, amivel a lengyelek elsőre nem is nagyon tudtak mit kezdeni.

A ferencvárosi Robert Mak megszerzi a vezetést. Lövése a becsúszó Gliken is megpattant, majd a kapufáról Szczęsny kapus hátára, onnan meg a kapuba pattant. Fotó: ANTON VAGANOV/AFP

A szlovákok a labdaszerzések után játszi könnyedséggel mentek át a lengyel középpályán, amit mintha kimondottan zavart volna a Sousa mester által megkövetelt folyamatos váltás a támadó 3-5-2 és a védekező 4-4-2 között. Ezeknél a váltásoknál Bereszyńskinek kellett középről a jobb szélre tolódnia, a szlovákok talán ezért is az ő oldalán próbálkoztak. Az első ilyen szlovák akció végén Duda még mellé lőtt. A 18. percben a második lehetőségüket a ferencvárosi Robert Mak már kihasználta. Jóźwiakot és Bereszyńskit kicselezve balról tört be a 16-osra, és megcélozta a bal alsó sarkot. Kapufát talált, de a labda Szczęsny kapusra, onnan meg a kapuba pattant. Hivatalosan öngólnak minősítették.

Adta volna magát, hogy a vezetést megszerezve újra beparkolják a buszt a kapu elé, de a lengyeleket annyira megzavarta a gól, hogy bőven maradt lehetőségük támadni. A 28. percben Kucka egy távoli bombával duplázhatta volna az előnyt, alig ment fölé. Öt perccel később Pekarík beadását fejelte ugyanő a kapu közepébe, pont Szczęsny kezébe. Egy perccel később Krychowiak próbálkozott átlövéssel, bő húszméteres bombája nem csapódott le, elszállt a kapufa fölött. Nem sokkal később Zielinski is megpróbálta 18-ról, az meg mellé ment. Elképzelés nélkül játszottak, Szlovákia megérdemelten vezetett.

Amilyen lagymatag volt az első félidő végén Lengyelország, úgy belekezdett a másodikban. Fél perc se telt el a középkezdés után, amikor az első akciójukból a támadásokhoz a középpályára fellépő Rybus passzát Linetty az hat méterről ellőtte a kissé lemaradó Dúbravka mellett. A szünetben Sousa taktikát váltott, feladta a látványosan nem működő formációváltást, így csapata már a támadó és a védekező fázisban is 4-4-2-ben játszhatott. Bereszyński láthatóan jobban érezte magát fixen a jobb szélen, és Rybus is jobban mozgott a túlszélen, ahogy nagyobb terület nyílt előtte. Arról nem is beszélve, hogy a szlovákok nem is nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel, a félidő első harmadában momentumuk se volt.

Grzegorz Krychowiak (10) kiállítása fordulópont volt, megtörte a meccs irányítását éppen átvevő lengyeleket. Fotó: ANTON VAGANOV/AFP

A 62. percben aztán váratlan fordulat állt be, Haţegan játékvezető második sárgával kiállította Krychowiakot. Kissé tán szigorú volt, ilyen szabálytalanságért első sárgát se nagyon szoktak adni, hát még másodikat. A szlovákok hét percen belül ki is használták az emberelőnyt, egy szöglet után a végtelenül üresen hagyott Škriniar még nyugodtan le is vehette a labdát, majd hidegvérrel a kapuba bombázott.

Milan Škriniar a győztes gólja mellett Robert Lewandowskit is remekül semlegesítette. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A lengyeleknek emberhátrányban kellett volna egyenlíteniük, pedig még azonos állásnál is megszenvedtek a szorosan védekező szlovákokkal. Akik viszont emberfölényben sokkal bátrabban támadtak, de ez újra csak azt mutatta meg, mennyire elhibázott volt Sousa eredeti, összeszokottságot és fegyelmet igénylő taktikája. Még emberhátrányban is stabilabbak voltak hátul, mint a meccs első félidejében.

Elől viszont nem sikerült feltörniük a szlovák reteszt, pedig az utolsó hat-nyolc percre emberhátrányban is teljesen beszorították ellenfelüket, Három legnagyobb helyzetükből az első Lewandowski előtt adódott a 88. percben, de csak belecsúsztatni tudott egy szögletbe, ami így keresztbe szállt el a kapu előtt. A második a 91. percben a középhátvéd Bednarek előtt, aki előbb jobbal trafált a labda mellé, de az ott maradt előtte, így ballal is próbálkozhatott, alig tette a bal kapufa mellé. A harmadik a 94. percben Świderski előtt adódott. Lewandowski a védők szorításában készítette le neki a labdát, életerős lövését Dúbravka biztosan fogta.

A lengyelek átkozhatják a játékvezetőt, de ha őszinték magukkal, akkor inkább a szövetségi kapitányukat a teljes tévútnak bizonyult első félidei taktikájuk miatt, amit a szlovákok könnyedén használtak ki.

Volt térdelés?

Nem, egyik csapat se szokott.

Himnuszéneklést ki nyerte?

A lengyelek, de ez adottság, sokkal óbégatósabb a himnuszuk a szlováknál.

Ki volt a meccs embere?

Ondrej Duda remekül élt a taktikai szabadsággal. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Az UEFA-nal Milan Škriniar, aki tényleg nagyon szép gólt lőtt, de nálam mégis inkább Ondrej Duda. A szlovákok középpályása a 4-6-0-ás felállásban nagyon szabadon mozoghatott, és mozgott is. Az első félidőben a balszélen rendre zavarba tudta hozni a lengyel védelmet, de ugyanilyen lelkesen harcolt a labdákért saját 16-osánál is.

Bíró és VAR

Haţegan nagyon szigorú volt, amikor kisárgázta Krychowiakot, amivel érdemben befolyásolta a találkozót. A VAR-nak ebbe nem volt beleszólása, nem az a fajta helyzet volt, amit visszanézhetnek.

Az E csoport állása

1. Szlovákia 3 pont, +1-es gólkülönbség

2-3. Spanyolország 0 pont, 0

2-3. Svédország 0 pont, 0

4. Lengyelország 0 pont, -1