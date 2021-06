Egy félidőn át oktatták a dánok a belgákat, de így is kikaptak

B csoport Dánia 1 - 2 Belgium Vége Statisztika Felállás Események 21 Lövés 6 5 Kapuralövés 5 8 Kaput elkerülő lövés 1 8 Blokkolt lövések 0 2 Szöglet 4 2 Les 2 47% Labdabirtoklás 53% 15 Labdaszerzés 7 489 Passzok 566 85% Sikeres passzok 85%

Mire lehetett számítani?

A dán válogatott a B csoport egyetlen nulla pontos tagjaként készült a belgák ellen, miután az első meccsükön újra kellett éleszteni sztárjátékosukat, Christian Eriksent.

Szerencsére azóta jobban van, de a hírek szerint defibrillátort kell majd ültetni a testébe, és az sem világos, pályára léphet-e még valaha egyáltalán. A dánok, élükön Simon Kjaerrel, megmutatták, milyen egy igazi csapat, de a másfél órás csúszással lejátszott második félidőben hiába játszottak jobban, kikaptak az újonc finnektől egy váratlan góllal.

A belgák az első meccsükön nagyon simán, 3-0-ra verték az oroszokat anélkül, hogy különösebben megerőltették volna magukat. Igaz, ehhez az orosz védelem hatalmas hibáira is szükség volt.

A dán-belga meccs fő kérdése tehát az volt, hogy Eriksen kiesése visszafogja-e a dánokat, vagy - ahogy Kjaer fogadkozott a meccs előtt - éppen extra motivációt ad számukra. És vajon mire lehet elég a küzdőszellem a belgák kifutófélben levő (?), papíron jóval esélyesebb aranygenerációjával szemben.

Mi történt a meccsen?

Ha a dánok nem is voltak esélytelenek, a koppenhágai lelátón is kevesen gondolhatták, hogy már a 99. másodpercben vezetést szereznek az Európa-bajnokságok történetének második leggyorsabb góljával. Højbjerg passza után Yussuf Poulsen tört be a büntetőterületre, és Courtois mellett elcsavarva a jobb alsó sarokba lőtte a labdát.

Nem véletlenül szereztek vezetést, a dánok a következő fél órában leiskolázták a belgákat. Szinte rögtön a gól után Braithwaite és Wass is helyzetbe került, hat perc alatt összesen háromszor lőttek kapura, míg a belgák csak egyszer. Utóbbi így maradt a félidő végéig.

Jól jellemzi a játék képét, hogy a 27. percig a mezőnyjátékosok közül a belgák csatára, Lukaku tudott legkevesebbszer labdába érni. Eközben a két belga szárnyvédő, Wass és Maehle felfutásaikkal folyamatosan zavart tudtak okozni, de a Christensen-Kjaer-Vestergaard középső hármas is rendszeresen a pálya közepén segített elfojtani a belgák támadásépítési kísérleteit - már ha lehetett azokat annak nevezni.

Az első félidőben Damsgaard volt a dán csapat egyik legjobbja. A Sampdoria húszéves játékosa hol jobb oldalról tört a kapu elé, hol a bal oldalon, a vonal mellől osztogatott, hol a belga térfélen szerezte vissza a labdát.

Yussuf Poulsen Fotó: HANNAH MCKAY/AFP

Fél óra után valamivel kiegyenlítettebbé vált a játék, a belgák kiharcoltak két szögletet és egy szabadrúgást, egyszer-egyszer Lukaku is át tudta verekedni magát a dán védőkön, de ez sem hozott sokat a konyhára. Ezekben a percekben már előfordult, hogy a belgák tartósan a dánok térfelén tudták birtokolni a labdát.

A dánok egygólos előnyben zárták a félidőt, de elégedetlenek lehettek, amiért fáradságos munkájuk ellenére sem sikerült még egy gólt rúgniuk, ráadásul félő volt, hogy előbb-utóbb a rutinosabb belgák is magukra találnak.

Delaney és Damsgaard Fotó: HANNAH MCKAY/AFP

A második félidőben a dánok lehetőséget kaptak, hogy megmutassák, mire képesek védekezésben egy jóval lendületesebb belga csapat ellen. Hamar kiderült: egyetlen hiba is végzetes lehet.

Az 54. percben a jobb szélre kihúzódó Lukaku tudott ellépni a védők mellett, majd a tizenhatoshoz érve középre adta a félidőben becserélt De Bruyne-nek, a második hullámban érkező Thorgan Hazard-nak pedig már csak a kapuba kellett passzolnia a labdát. De Bruyne-nek tehát tíz perc sem kellett a gólpasszhoz azután, hogy a Bajnokok Ligája döntőjében elszenvedett sérülése óta először ismét pályára lépett.

Ezután inkább a belgák akarata érvényesült, de túlzás lenne elsöprőnek nevezni a fölényüket. A dánokból ugyanakkor láthatóan elfogyott a szufla, alig volt nyomuk az első félidőben látott ügyes megoldásaiknak.

A 70. percben De Bruyne-nek összejött a gól is: megint Lukakutól indult az akció, majd a csereként beállt Eden Hazard készítette le a labdát az érkező középpályásnak. Visszafogottan ünnepelte, hogy sikerült megfordítaniuk a meccset.

A dán kapitány cserékkel próbálta frissíteni a csapatot, valamelyest sikerült is. Különösen Cornelius vált be, aki a 75. percben mellel készített le egy labdát Braithwaite-nek, a lövést Courtois-nak kellett hárítania. Hamarosan megint ketten hoztak össze egy helyzetet, de Braithwaite néhány centivel lemaradt Cornelius balról érkező beadásáról.

De Bruyne a gólja után Fotó: HANNAH MCKAY/AFP

A legnagyobb helyzet megint Braithwaite előtt adódott: a frissen beállt Olsen ívelése után a felső lécre fejelt.

A dánok az utolsó percekben mindent megtettek az egyenlítésért, a 90. percben Jensen lövése kerülte el a kaput. A 95. percben egy szabadrúgás lehetett volna a dánok utolsó esélye, Schmeichel kapus is előrefutott, de a belgák felszabadítottak. De Bruyne nem lőtte rá a labdát az üres kapura, Meunier viszont igen, de Olsen visszaért, és tisztázott.

A szöglet után a belgák ismét elvesztették a labdát, Braithwaite még rávezethette a labdát a kapura, de levágódott a lövés. Végül maradt a 2-1-es belga győzelem.

Lukaku Kjaerrel küzd Fotó: VLADIMIR PESNYA/Sputnik via AFP

A csoport állása

A dánok két vereséggel az utolsó helyen állnak, pedig a játékuk alapján ennél többet érdemelnének. Csak egy meccs van hátra, de még így is van esélyük a továbbjutásra.