Hollandia is továbbjutott, miután simán verték Ausztriát

C csoport Hollandia 2 - 0 Ausztria Vége Statisztika Felállás Események 14 Lövés 9 4 Kapuralövés 1 6 Kaput elkerülő lövés 6 4 Blokkolt lövések 2 2 Szöglet 5 1 Les 0 47% Labdabirtoklás 53% 9 Labdaszerzés 9 480 Passzok 529 79% Sikeres passzok 82%

Mire számíthattunk a meccs előtt

A C-csoport első fordulójában mindkét csapat győzelemmel indított, így a holland-osztrák amolyan csoportrangadónak is beillett, de azért így is a hollandok tűntek esélyesebbnek. Egyrészt a keretük mélysége, másrészt a hazai pálya is mellettük szólt. Az osztrákoknak ráadásul az eltiltott Arnautovic nélkül kellett kifutniuk.

Ehhez képest mit kaptunk?

Az óvatos ismerkedés hamar odalett a meccsen, miután a 9. percben Alaba lépett rá Dumfries lábára a tizenhatos vonalán, a VAR-ozás után megítélt tizenegyest Depay értékesítette magabiztosan. A korai holland gól nem tett nagyon jót a meccsnek, innentől hosszú, de tényleg hosszú perceken át nem sok minden történt: a hollandok hagyták, hogy az osztrákok hátul birtokolják a labdát, de az előretörési kísérleteket simán elfojtották. Az első komolyabb új helyzetig a 24. percig kellett várni, amikor Depay lőtt rá váratlanul a tizenhatos sarkáról, de a labdája a kapu mellé csapódott.

Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS/AFP

A következő nagy helyzetig ismét várni kellett egy darabig: a 40. percben egy gyors holland támadás végén Weghorst önzetlen passzát Depay gyakorlatilag az üres kapuval szembeállva bombázta fölé.

A második félidő nagyjából hasonló szellemben folytatódott: az osztrákok lelkesen és határozottan passzolgattak a középpályán, sokszor egyáltalán nem mutatták alárendelt csapat benyomását, csak hát a kapu közelébe nem kerültek el. A hollandok pedig többször is szépen hozták fel a labdát, de ebből hol semmi, hol egy-egy szöglet lett. Egy szöglet utáni kavarodásból lett a második félidő első komolyabb holland lehetősége is: a 61. percben többen is közelről betalálhattak volna, de Bachmann végül nagyot védett.

A 67. percben aztán belőtte a második gólját Hollandia: Depay ugratta ki a félpályánál a nagyon magasan védekező osztrák védőkkel szemben a frissen beállt Malent, aki a kapuig rohant, majd önzetlenül begurította az érkező Dumfriesnak. A meccsen nem volt még kapura tartó lövése az osztrákoknak ekkor, szóval az ukránokhoz hasonló csodaszerű feltámadásra lett volna szükség tőlük ahhoz, hogy visszajöjjenek a meccsbe. Ez volt a jobbhátvéd Dumfires második gólja a tornán.

A hollandok innentől már tényleg nem kockáztattak semmit, eleve a meccsen sokszor átengedték a labdabirtoklás lehetőségét az osztrákoknak, hogy aztán gyors kontrákkal lepjék meg őket, 2-0-ás előny birtokában pedig már ezek a kontrák sem voltak annyira fontosak. A 82. percben Alaba kis híján bődületesen nagy gólt lőtt, de távolról, éles szögből megeresztett lövése kevéssel elkerülte a kaput. Pár perccel később a frissen beállt Onisiwo fejelt közelről szépen, és majdnem szépített is. Hirtelen kevés idő leforgása alatt több osztrák helyzetet lehetett látni, mint addig az egész meccsen.

Ami pozitívum lehet de Boer számára, hogy ezen a meccsen nem ingott meg úgy a védelme, mint ahogy az ukránok ellen történt, de igazából egy kicsit még mindig talány, hogy mire képes valójában ez a holland válogatott. Ők az utolsó fordulóban Észak-Macedónia ellen lépnek pályára, és valószínűleg lesz lehetőség pihentetni pár alapembert, míg az osztrákok egy igen keménynek ígérkező ki-ki meccset játszanak majd az ukránokkal a csoportmásodik helyért.

A meccs embere

Fotó: KOEN VAN WEEL/AFP

Dumfries, aki elképesztő mennyiséget futott össze, magabiztos volt a védelemben, közben kiharcolt egy tizenegyest, majd lőtt egy gólt is, végleg eldöntve a meccset.

A C-csoport állása 2 forduló után

C csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Hollandia 2 2 0 0 5 2 3 6 2. Ukrajna 2 1 0 1 4 4 0 3 3. Ausztria 2 1 0 1 3 3 0 3 4. Észak-Macedónia 2 0 0 2 2 5 -3 0

Az utolsó fordulót június 21-én, hétfőn játsszák, délután hat órától. Ausztria Ukrajnával, míg Hollandia Észak-Macedóniával csap majd össze.