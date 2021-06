Macedónia kétgólos hátrányban se adta fel

Ukrajna-Észak-Macedónia 2:1

Bukarest (Ukrajna és Észak-Macedónia között félúton)

Játékvezető: Fernando Andres Rapallini (Argentin)

Ukrajna: Buscsan - Karavajev, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko - Saparenko (Szidorcsuk, 78. p.), Sztyepanenko, Zincsenko, Malinovszkij - Jarmolenko (Cigankov, 70. p.), Jaremcsuk (Beszedin, 70. p.), Malinovszkij

Észak-Macedónia: Dimitrijevszki - Sz. Risztovszki, D. Velkovszki, Musliu - Nikolov (Trajkovszki, 46. p.), Ademi, Szpirovszki (Csurlinov, 46. p), Alioski - Bardi (Avramovszki, 77.p.) - Pandev, Elmas

Gólszerzők: Jarmolenko (29. p.) Jaremcsuk (34. p.) ill. Alioski (57. p.)

Mire számítottunk a meccs előtt?

Az Eb eddigi legjobb meccsére? Bár azt pont nem láttam, de a holland-ukrán állítólag az egész első forduló legjobb meccse volt. Amiket láttam, azokból az osztrák-macedón. A tétet csak fokozta, hogy az első fordulóban mindkét csapat vereséggel kezdett, amin egy döntetlen se segítene sokat.

A meccs előtt közzétett felállások - melyek azért nem minden esetben valósulnak meg a pályán - bizakodásra adtak okot, mindkét csapat támadó alakzatot választott. Igor Angelovszki, a macedón kapitány ugyan az első meccshez képest a csatár Trajkovszki helyett a középpályás Szpirovszkit jelölte, de formációként egy sajátos 3-4-1-2-t adott meg, ahol az ex-újpesti Bardi volt a hátra vont csatár, előtte a két legnagyobb sztár, Elmas és Pandev. Az első meccs tapasztalatai alapján számíthatunk Alioski és Nikolov betöréseire is, utóbbi két nagy helyzetet is elpuskázott az osztrákok ellen.

Andrij Sevcsenko két helyen változtatott, az első meccsen lesérült Zubkov helyett a posztján már akkor is beálló Saparenko kezd, Szidorcsuk helyén Sztyepanenko . A megadott 4-3-3-as felállásukban a szárnyvédők felfutásainál sztyepanenko biztosít a középső védek előtt.

Mire számítottunk azután, hogy láttuk a macedónok edzését?

AZ EGÉSZ FUTBALLTÖRTÉNELEM LEGJOBB MECCSÉRE!!4!



Ehhez képest milyen lett a meccs?

Nem kellett csalódnunk. Jó, nem ez volt a futballtörténelem legjobb meccse, de egy jó Eb-n is a jobbak közé tartozott. Eleve ígéretesen indult, az első öt percben a két tizenhatos között lüktetett a játék, sok, váratlan helyzeteket teremtő hibával. Az ukránok nyugodtak meg előbb, három percen át úgy tűnt, át is veszik az irányítást az előzetesen megadott egzotikus felálláshoz képest sokkal hagyományosabb 3-5-2-ben kezdő macedónok felett, akiknél védekezésben a két középső középpályás lépett vissza a szélesen helyezkedő védők közti területre. Az első nagy helyzetet is az ukránok dolgozták ki, Malinovszkij a 16-os vonaláról csavarta rá a bal alsó sarokra, Dimitrijevszki odaért.

A nem góljuktól mintha megnyugodtak volna, nem szorították be a macedónokat. Még kontrákra is volt lehetőségük. A 12. percben egy félpályás labdaszerzés után Jaremcsukot ugratták ki. Musliut lerázva egyedül törhetett kapura, de végül az elvetődő kapusba rúgta, akiről szögletre pattant. Az első negyedóra végén egy jobboldali kontra után Bardi kapta középen, jó 25 méternyire a kaputól a labdát. Egy igazítás után életerőset lőtt, az ukrán védők középen blokkolták. Nikolovhoz pattant, ő csúnyán taccsra lőtte. A következő veszélyes macedón támadásnál, egy perccel később már sokkal ügyesebb volt, pontos beadását Elmas pördítette a bal kapufa mellé, az oldalhálóba.

Jarmolenko, a meccs embere egy kidolgozottnak tűnő figura végén szerzett vezetést Ukrajnának. Fotó: MIHAI BARBU/AFP

A játék továbbra is lüktetett, a macedón öt perc után újra az ukránok kezdték irányítani a játékot. Három percre beszorították ellenfelüket, de nem sokra mentek a fölényükkel. Visszahúzódtak, és egy kontrából Jarmolenko egyből helyzetbe került. A 28. percben megint ő került helyzetbe. Malinovszkij tökéletes kiugratása után még a kapusba rúgta. A szögletet Malinovszkij a rövid sarok elé csavarta az ötösre. Az érkező Karavajev tánézésre szándékosan nem kapura, hanem a hosszú oldalon berobbanó Jarmolenkóhoz lőtte , aki visszarúgta oda, ahonnan Dimitrijevszki már elmozdult. Öt perccel később Jarmolenko már gólpasszt adott, a balszélről, a partvonal mellől lőtte be labdát a 16-os sarkához az üres területre. A védők közül kilépő Jaremcsuk magabiztosan gurította el Dimitrijevszki mellett, majd bizonytalanul pislantgatott a partjelzőre. Nem volt les.

Jarmolenko nem volt benne biztos, hogy nincs lesen, de a labdát magabiztosan lőtte el Dimitrijevszki mellett. Fotó: MIHAI BARBU/AFP

Más csapatokat talán megtört volna két gyors gól, meg az ellenfél egyre látványosabb technikai fölénye. A macedónokat nem, a 39. percben akár szépíthettek is volna, ha Pandev saccra három centivel hátrébbról indul. Így hiába csavarta el szépen az ukrán kapus mellett. Egyből utána az ukránok kis híján tovább növelték az előnyüket. Karavajev indult meg, majd esett össze Alioski becsúszása után a 16-oson belül. A bíró továbbot intett, mire Karavajev felpattant, és rátűzte. Jó lövés volt, de életveszélyes attól lett, hogy megpattant Velkovszkin, de Dimitirijevszki hihetetlen reflexszel vissza tudott még nyúlni.

Pár pillanatig úgy tűnt, hogy az Eb-k történetében legidősebb játékosként akciógólt szerző Pandev a második meccsén megdönti saját rekordját. A visszajátszás alapján hajszállal, de lesen volt a kiugrásakor. Fotó: MIHAI BARBU/AFP

Angelovszki a szünetben változtatott, a jobbszélső Nikolov helyett a csatár Trajkovszkit, Szpirovszki helyett a stuttgarti Csurlinovot hozta be. Alioski visszalépett a védelembe, így felállásuk így 4-2-3-1-re módosult. Veszítenivalójuk nem volt, lelkesen is kezdtek. A félidő második percében Ademi kényszerítőzött Pandevvel, a visszakapott labdát, nyolc méterről próbálta becsavarni a jobb alsó sarokba, Buscsan jó reflexszel szögletre tolta. Az ötvenedik percben már az ukránoknak volt gólhelyzetük, Malinovszkij veszélyesen lecsapódó szabadrúgását Dimitrijevszki ütötte szögletre. Az is veszélyes volt, de a kapus fogta a közeli fejest.

Az 54. percben egy kisszöglet után Bardi távoli lövését Buscsan csak a keresztlécre tudta tolni. A kipattanóra Pandev robbant be, de az amúgy remek, menteni próbáló Karavajev felrúgta. A bíró egyből befújta a tizenegyest. Alioski állt hozzá. Az elvetődő Buscsan lábába lőtte, a kipattanót viszont már a kapu közepébe.

C csoport Ukrajna 2 - 1 Észak-Macedónia Vége Statisztika Felállás Események 17 Lövés 13 8 Kapuralövés 5 6 Kaput elkerülő lövés 6 3 Blokkolt lövések 2 5 Szöglet 5 3 Les 1 52% Labdabirtoklás 48% 12 Labdaszerzés 11 448 Passzok 398 87% Sikeres passzok 84%

A góltól az ukránok kissé zavarba, a macedónok tűzbe jöttek. Újra csapongóvá vált a játék, az ukránok a gyakori macedón hibák ellenére se tudták irányítani. Így is szórakoztató volt, volt lüktetése a meccsnek, még ha a következő nagy helyzetre a 68. percig is kellett várni. A jó cserének bizonyult Trajevszki távoli lövését Buscsan suta mozdulattal ütötte oldalra.

A 70. percben Sevcsenko radikálisat húzott, mindkét gólszerzőjét, így a nagyot játszó Jarmolenkót is lehozta. Valamit muszáj volt tennie, a macedón gól óta teljesen elvesztették a meccs irányítását. Bejött a számítása, cseréi közül Beszedin labdatartásával megnyugtatta a csapatot, Cigankov pedig a 74. percben kis híján gólt is szerzett. Teljesen üresen kapta meg a labdát a 16-os jobb sarkában egy gyors ukrán oldalváltás után, de nem találta el a kaput.

A 80. percben Malinovszkij rúghatott szabadot a tizenhatos jobb sarkától , a kaputól 20-22 méterre. Lövése megpattant a sorfalon. Ment tovább a játék, de aztán rászóltak a bíró fülére. A videózás alapján joggal. A macedón sorfal szétnyílt, és Malinovszkij lövése pont átfért volna a résen, ha Avramovszki nem nyúl bele kézzel. A büntetőhöz is Malinovszkij állt oda, de nagy erővel Dimitrijevszkibe lőtte. Neki nem volt alkalma ismételni, maradt 2:1 az állás.

A macedónoknak nem jött össze a bravúr, de nem is maradtak szégyenben. Fotó: ROBERT GHEMENT/AFP

Az utolsó percekben a macedónok mindent egy lapra feltéve támadtak, még helyzetecskéket is kialakítottak. Az ukránok már csak az időt húzták, minden apróbb szabálytalanság után hosszan feküdtek a fájdalomtól a fűben. Így lassan a négy perces hosszabbítás is lepörgött.

Macedónia, mely az új lebonyolítási rendben a pótselejtezők leggyengébbeknek fenntartott ágáról jutott be, két meccs után búcsúzik a tornától. Nincs miért szégyenkezniük, mindkét meccsükön felszabadultan, bátran játszottak, mit sem törődve a látványosan kiütköző osztálykülönbséggel.

A macedónok mellett Andrij Sevcsenkót, az ukránok kapitányát is dicsérnem kell. Amikor a csapata Alioski szépítése után hullámvölgybe került, kettős cserével stabilizálni tudta. Beszedin beállítása Jaremcsuk helyére döntőnek bizonyult. Ő sokkal jobban meg tudta tartani a labdákat, így vissza tudták venni a meccs irányítását.

Akad egy mozgókép, ami kifejezi a macedón csapat szellemiségét?

Himnuszéneklést ki nyerte?

Erősen kezdtek a macedónok, de az ukránok jobban hajráztak.

Ki volt a meccs embere?

Jarmolenkót ölelik a társai a gólja után. Fotó: ROBERT GHEMENT/AFP

Az UEFA-nál és nálam is Jarmolenko. Nem volt indokolatlan lehozni a 70. percben, addigra elkészült az erejével, de az első félidőben, amikor az ukránok uralni tudták a meccset, szinte minden támadásukhoz volt köze, gólján és gólpasszán túl is volt még több nagy helyzete.

Érdekes adat

Az Eb-n eddig öt tizenegyest fújtak be, ezen a meccsen kettőt. Négy kimaradt. Ezen a meccsen mindkettő.

Bíró és VAR

Az Eb-n először kapott komoly szerepet a VAR, amikor a 82. percben a videóbíró jelzése alapján kezdték vizsgálni, hogy mi történt Malinovszkij szabadrúgásánál. Megérte, mert míg élőben kiszúrhatatlan volt, a lassításban világosan látszott Avramovszki kezezése. Az más kérdés, hogy Malinovszkij végül kihagyta a büntetőt.

A C csoport állása

C csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Hollandia 2 2 0 0 5 2 3 6 2. Ukrajna 2 1 0 1 4 4 0 3 3. Ausztria 2 1 0 1 3 3 0 3 4. Észak-Macedónia 2 0 0 2 2 5 -3 0