A budapesti teltházas Eb-meccs hozza a járványfrászt a szlovák kormányra

A keddi budapesti magyar-portugál Eb-meccs miatt aggódik a szlovák kormány. Egészen pontosan amiatt, hogy szép számmal voltak portugál és szlovákiai (vélhetően főként felvidéki magyar) nézők is a mecsen.

Portugál nézők a Puskásban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Előbbiek azért jelentenek kockázatot, mert Portugáliában a napokban jelentősen megugrott az új fertőzöttek száma. Annyira, hogy hétvégi vesztegzárat hirdettek Lisszabonban és térségében a koronavírus-járvány terjedése miatt, a helyiek péntek délután három és hétfő reggel hat között nem hagyhatják el a területet a következő hetekben, és a beutazás sem engedélyezett.

A portugál kormányt komoly bírálatok érték amiatt, mert sok nézőt engedett be a Sporting meccsére Lisszabonban és engedélyezte, hogy London helyett Portóban legyen a Bajnokok Ligája-döntője május végén. A Manchester City-Chelsea meccsre a városba érkező angol szurkolók hozzájárulhattak a delta variáns terjedéséhez. (A delta a korábbi brit mutánsnál is fertőzőképesebb, Nagy-Britanniában az új fertőzések 90 százalékáért már az Indiában felfedezett mutáció a felelős.) A portugál miniszterelnök elnézést kért a BL-döntő után, amiért nem sikerült betartaniuk a járványügyi intézkedéseket az országban érkező szurkolókkal, szerinte a BL-döntő egy rossz példa volt, amiből sokat kell tanulniuk.

A keddi meccsre több ezer portugál szurkolók érkezhetett Budapestre, akik egy pozitív negatív teszttel beléphettek az országba. A teltházas stadionban nem volt kötelező a maszkviselés. (A magyar szurkolók védettségi igazolvánnyal léphettek be a stadionba.)

Fotó: BERNADETT SZABO/AFP

És éppen ez az, ami aggasztja a szlovák kormányt, attól tartanak, hogy a meccs gócpontja lehet a delta variánsnak. A szlovák egészségügyi minisztérium azt kéri, jelentkezzen, aki kint volt a Puskásban, még ingyenes PCR-tesztet is végeznek rajtuk. A mobilszolgáltatóktól is lekérték az adatokat, ez alapján 500 szlovákiai volt ott a Puskásban. Közülük 270-en jelentkeztek tesztelésre - írja a parameter.sk. (Ettől teljesen függetlenül, de éppen a szlovák válogatottban is lett egy koronavírusos játékos. A spanyoloknál ugyanakkor Sergio Busquets meggyógyult, csatlakozhat a csapathoz.)

Az Eb-döntőt is megkapjuk a lazább szabályok miatt?

A magyar szabályok annyira lazák, csak nálunk lehet telt ház, a beutazáshoz elég egy negatív PCR-teszt, hogy éppen ezek miatt a The Times értesülése szerint az UEFA erősen fontolgatja, hogy London helyett Budapesten legyen az Európa-bajnokság döntője. A brit kormány ugyanis egyelőre nem vonta vissza a koronavírus-járvány miatt elrendelt beutazási korlátozásokat, valamint a tíznapos kötelező karantént. Így a drukkerek, de ami alighanem fontosabb szempont, a VIP-vendégek sem tudnának eljutni az elődöntőkre és a döntőre. (Ezért sem vitték Isztambul helyett a BL-döntőt Londonba, hiába játszott két angol csapat. És lett az új helyszín inkább Portó.)

De Bruyne csodás beszállása

Ami az Eb foci részét illeti, a BL-döntőn arccsonttörést szenvedő Kevin de Bruyne is megkezdte az Európa-bajnokságot, a dánok elleni meccs második félidejére szállt be a belga csapatba, és adott egy csodálatos gólpasszt majd rúgott egy okos gólt, megfordítva ezzel a meccset.

A meccs erős pillanata volt, amikor a 10. percben megállította a bíró a játékot, hogy a 10-es mezben játszó, az első meccsen a pályán az életbe visszahozott Christian Eriskennek tapsolhassanak a nézők és a játékosok is egy percig. A játékos egyre jobban van, de szívritmusproblémái miatt beültethető defibrillátorra lesz szüksége. (Dánia-Belgium 1-2)

Fotó: WOLFGANG RATTAY/AFP

Az előre lesajnált Észak-Macedónia, ami a Nemzetek Ligájának köszönhetően kerültbe az alsó polcról az Eb-re, Ausztria után az ukránok dolgát is alaposan megnehezítette. (Ukrajna-Észak-Macedónia 2-1). Ahogy Király András kollégám írta, az észak-macedónoknak nincs miért szégyenkezniük, mindkét meccsükön felszabadultan, bátran játszottak, mit sem törődve a látványosan kiütköző osztálykülönbséggel.

Az Ausztriát könnyedén legyőző (2-0) hollandoknak közben egy új sztárjuk született. A papíron jobbhátvéd Dumfries, aki elképesztő mennyiséget futott össze, magabiztos volt a védelemben, közben kiharcolt egy tizenegyest, majd lőtt egy gólt is, végleg eldöntve a meccset. Mindkét eddigi meccsen ő volt a holland csapat legjobbja.

A Puskás Múzeumot ne keresse

Ha esetleg holnapra van jegye a magyar-franciára, és hamarabb menne ki, mert megnézné a tavaly áprilisra ígért Puskás Múzeumot a Puskás Arénában, inkább keressen más elfoglaltságot, mert a legendás játékos relikviát még mindig Felcsúton vannak, a kiállítás mostanra sem készült el.

A franciák egyébként elég jó hangulatban készülnek ellenünk, itt egy videó, ahogy felköszöntik Clement Lenglet-t a 26. születésnapján.

Ma is három meccs lesz:

15:00: Svédország-Szlovákia. E csoport. A svédek nem állhanak be még egyszer úgy, ahogy a spanyolok ellen. A szlovákok egy újabb győzelemmel már tovább is juthatnak.

18:00: Horvátország-Csehország, D csoport. A világbajnoki ezüstérmes lassúnak és körülményesnek tűnt az angolok ellen, a csehek ellen több kell. És oda kell figyelnik Schickre, aki félpályáról lőtt gólt a skótok ellen.

21:00: Anglia-Skócia, D csoport. Ez bizony egy angol-skót meccs lesz.