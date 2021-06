A horvátoknak fontos lett volna, de képtelenek voltak megverni a cseheket

D csoport Horvátország 1 - 1 Csehország Vége Statisztika Felállás Események 11 Lövés 11 2 Kapuralövés 1 6 Kaput elkerülő lövés 7 3 Blokkolt lövések 3 4 Szöglet 4 1 Les 2 49% Labdabirtoklás 51% 11 Labdaszerzés 2 431 Passzok 448 82% Sikeres passzok 79%

Mire számítottunk?

Az angolok ellen vereséget szenvedő horvátok győzelmi kényszerben (!) léptek pályára, a csehek pedig a félpályás góllal megbolondított skótverés után egy esetleges pont(ok)szerzéssel óriási léptekkel juthatnának közelebb a továbbjutáshoz. Minden adott volt egy feszült, de szórakoztató közép-európai rangadóhoz.

Mit kaptunk ehhez képest?

A meccs elején egyértelmű cseh fölényt, kisebb-nagyobb helyzetekkel és kicsit bátortalan horvát ellentámadási kísérletekkel. A cseheknek kevésbé volt fontos a rohanás, a horvátok meg mintha kevésbé lettek volna rá képesek, pár veszélyesen belőtt labdát lehetett feljegyezni, de azokból sem volt sok. A mérkőzés első komolyabb fordulata a 33. percben jött el, amikor a skótok ellen csodagólt szerző Patrik Schick ugrott fel egy labdáért a tizenhatoson belül, de a szintén a labdát figyelő Dejan Lovren könyökkel arcon találta. Szándékosságról nem lehetett beszélni, de attól még a helyzet némi VAR-ozás után egyértelmű volt, és a játékvezető befújta a tizenegyest, amit a még mindig véres arcú Schick magabiztosan értékesített, három góljával így a góllövőlista élére ugorva.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Innentől a cseheknek még kevésbé volt sürgős, a horvátok pedig a félidőben már nem találták meg a kulcsot a cseh védelem feltöréséhez az időnként feszült hangulatú mérkőzésen.

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Az első félidőben támadásban szinte semmit nem mutató horvátok egész más szellemben kezdték a második félidőt, és már pár perc után Perisic egy nagy passz után gyönyörűen tört be a tizenhatoson belülre, majd nagyon szépen lőtte el a labdát a felsőbe. Hirtelen 1-1 lett az állás, ami nagyon jót tett a meccsnek, a horvátok a rákövetkező időszakban többször is veszedelmesen törtek előre, és ha ordító helyzeteik nem is voltak, de az egész Eb-n először mutattak olyan játékot, amit a korábbi tornákról ismerhettünk tőlük.

A második félidő közepére azonban vagy a horvát lendület tört meg, vagy csak a csehek lettek képesek jobban kontrollálni a horvát középpályát, de a játék képe ismét jobban hasonlított az első félidőben látottakra. A 71. percben Perisic veszélyeztetett ismét, de ez már kicsit a levezető szakasz kezdete volt: a 70. és a 80. perc között nem sok mindent lehetne kiemelni a meccsből.

A 89. percben majdnem így is lőttek egy gólt a horvátok, Petrovic közelről megeresztett lövésébe Kalas vetődött bele hősiesen, szögletre mentve az egyik legnagyobb horvát helyzetet. Ezután már tényleg nem történt semmi említésre méltó, 1-1 lett a vége.

Az Eb előtt lehetett olvasni arról, hogy megöregedett a horvát válogatott, és csalódást okozhatnak majd, de ehhez képest is rossz volt nézni az utolsó 30 percben, hogy mennyire nem volt ötletük, hogyan lőhetnének egy gólt, miközben a cseheknek a döntetlen sem volt rossz, ráadásul lelkesen kontrázgattak is. Továbbjutási esélyekről az esti angol-skót előtt még korai beszélni, de az biztos, hogy a horvátoknak sokkal többet kellett volna nyújtania.

Meccs embere

Talán Perisic, ő legalább tényleg akarta a győzelmet a horvátok között, a nagy gólja mellett neki volt a legtöbb veszélyes megmozdulása is.