Csoda a Puskásban

F csoport Magyarország 1 - 1 Franciaország Vége Statisztika Felállás Események 5 Lövés 15 3 Kapuralövés 4 1 Kaput elkerülő lövés 10 1 Blokkolt lövések 1 1 Szöglet 3 0 Les 1 34% Labdabirtoklás 66% 4 Labdaszerzés 8 330 Passzok 652 81% Sikeres passzok 91%

Mire lehetett számítani?

Na, mégis mire? A világbajnokkal, az előző Eb ezüstérmesével és a mostani Eb talán legfőbb esélyesével került össze a magyar csapat. Azzal a francia válogatottal, aminek még a cserepadján is olyan játékosok ülnek, mint Kingsley Coman, Olivier Giroud vagy Corentin Tolisso. Ennyire erős ellenféllel hosszú évek óta nem találkozott a magyar válogatott, a 2016-os Eb-n a magyarokat 4-0-ra elverő belga keret sem volt annyival erősebb a magyarnál, mint ez a francia.

Fotó: TIBOR ILLYES/AFP

A franciák ráadásul egészen biztosan győzni érkeztek Budapestre, nemcsak azért, mert a papírforma ezt diktálta, de azért is, mert a csoport utolsó meccsén a portugálokkal játszanak majd, és azt a meccset mindenképp kényelmes nekik 6 ponttal (azaz Németország után Magyarország legyőzésével) várni.

A magyar válogatott legfőbb célja a kőkemény F-csoportban ehhez képest a tisztes helytállás, ami a portugálok elleni meccsen az utolsó percekig gyönyörűen sikerült is. Komoly elemzők között tulajdonképpen még felvetés szintjén sem merült fel, hogy ezen a meccsen a magyar válogatott győzhet. A magyar köztévé elemzői már abba kapaszkodtak a meccs előtt, hogy a magyar esélyeket esetleg a hőség javíthatja, nagy melegben ugyanis a franciák nem játszanak valami jól.

A lényeg: ezen az Európa-bajnokságon eddig egyetlen meccsen sem volt ekkora különbség az összecsapó válogatottak között, és valószínűleg ezután sem lesz, talán csak a hétfői Észak-Macedónia - Hollandia mérkőzésen.

Ehhez képest mi történt?

Messze nem az, amit vártunk. A magyar válogatott nemhogy pontot szerzett a világbajnok ellen, de sokáig vezetett is, és az egész meccsen képes volt lépést tartani a francia válogatottal. Olyan szintű meccs volt ez, mint amilyen a portugálok ellen játszottunk a 2016-os Eb-n, sőt még annál is kiegyenlítettebb. Csoda történt Budapesten, a Puskás Arénában, a magyar válogatott utóbbi 30 évének legszebb és legfelemelőbb meccsén vagyunk túl.

(Percről percre beszámolónk ide kattintva elérhető.)

Sallai - Pavard Fotó: TIBOR ILLYES/AFP

Óriási elánnal kezdték a magyarok a mérkőzést, több támadást is indítottak az első negyedórában, és még ha a kapura lövésig nem is jutottak el, az egyik francia védő, Benjamin Pavard már a 10. percben besárgult a magyar támadókkal vívott küzdelemben. Ezután tértek magukhoz a franciák, a 12. percben Benzema távoli lövését hárította Gulácsi, majd rögtön ezután Griezmann közelijét is, igaz, utóbbit nem is lett volna fontos kivédeni, ugyanis már lesen volt a francia.

Az első félidőben végig ugyanilyen maradt a játék: a várakozásokhoz képest meglepően szépen helytállt a magyar csapat. Igaz, a papírforma szerint a franciák többször jutottak el a magyar kapuig, mint a magyarok a franciáig, de a vendégeknek sem voltak igazán nagyon veszélyes támadásai.

Viszont amikor már mindenki kezdte elfogadni, hogy az első félidő végén 0-0 lesz az állás, a hosszabbítás első percében megtörtént a csoda, ez:

Már a meccs első perceiben látszott, hogy a sárgalapos Pavard oldalán van keresnivalója a magyar támadóknak, ezúttal itt indult a gólhoz vezető Fiola-Sallai-összjáték. Egészen elképesztő gól a világbajnok ellen.

A második félidőben természetesen hajtani kezdtek a franciák, ha addig nem is túlságosan vették komolyan a magyar válogatottat, ekkor már nem volt választásuk: muszáj volt az intenzívebb támadójáték felé lépniük, még annak ellenére is, hogy ezeket a szituációkat a francia válogatott hagyományosan nem kedveli.

Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Közben a magyarok kezdtek az olyan kontrákra játszani, amilyenekre a franciák szoktak: Sallai és Pavard párharcát jellemzően a magyar játékos nyerte, komolyan megzavarva ezzel az egész francia védelmet, amivel még a német válogatott sem tudott mit kezdeni kedden este.

A magyar válogatott közben megtáltosodott a góltól, a kánikula ellenére a francia keretnél rosszabb fizikumú játékosaink elképesztő iramot diktálva simán tartották a lépést a francia válogatottal, még a helyzeteink is veszélyesebbek voltak, hosszú perceken át jobban ment a futball, mint a világbajnoknak.

Egészen a 66. percig, amikor egy francia kirúgás után a magyar védelem elnézte Mbappét, hiszen a legtöbb magyar játékos egy újabb magyar gól beerkőlködésén dolgozott elől. Mbappé a védők mögé kerülve a kapu elé tudta adni Lloris labdáját, ami Orbánról megpattanva Griezmannhoz került. A francia pedig belőtte a világbajnok csapat első gólját ezen az Eb-n.

Kár volt ebbe a gólba beleszaladni, a franciáknak ennél azért jóval szebb helyzetei is voltak.

Hála Istennek, a magyar válogatottat nem törte össze úgy Griezmann gólja, mint a portugálok ellen Raphael Guerreiróé, Sallaiék továbbra is nagy kedvvel alakítottak ki néha egészen veszélyes helyzeteket is.

A 76. percben Didier Deschamps át is alakította a francia válogatottat, a nagy szája ellenére az Eb-n eddig semmit nem mutató Benzemát Giroud-ra, Pogbát pedig Tolissóra cserélte. Közben Rossi Schäfer helyére hozta be Cserit, aki a második magyar csere volt a Szalai Ádám csapatkapitányt még az első félidőben kényszerűségből váltó Nikolics után. Nem sokkal később Kleinheislert Lovrencsics váltotta

A francia válogatott ennek ellenére sem támadt fel, igaz, helyzeteik voltak, de azokat a lövéseiket, amik nem a védelemben akadtak el, Gulácsi könnyedén fogta.

Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A rendes játékidő utolsó 10 percét szinte végig a magyar kapu elé beszorulva töltöttük, óriási volt a francia nyomás, közben több magyar játékoson is látszott, hogy tartalékaik végén járnak, de hősiesen végigküzdötték a mérkőzést.

Orbán kint volt?

Persze, a pályán és a lelátón is.

Fotó: LASZLO BALOGH/AFP

Térdelés?

Meglepetésre nem volt, még az egyébként rendszeresen térdelő franciák is állva maradtak. Nem tudni, ehhez mennyi köze van annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök két hete provokációnak minősítette, hogy az ír válogatott tagjai letérdeltek Budapesten.

Ki volt a meccs embere?

Nehéz bárkit kiemelni a magyar csapatból, a gólszerző Fiola mellett Nagy Ádám, Sallai, Kleinheisler, Botka, Schäfer és természetesen Gulácsi is elképesztő meccsen van túl. Az UEFA Kleinheislert választotta. A francia csapatban ezzel szemben konkrétan senki nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, egészen picit lehet csak kiemelni a gólszerző Griezmannt, és a védelemben azért elég sokat dolgozó Varane-t, a világbajnok legrosszabbul teljesítő játékosa pedig Benjamin Pavard volt.

Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Az F-csoport állása:

A továbbjutásért játszunk a németek ellen.