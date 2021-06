Gólzáporos német győzelem a bizonytalankodó címvédő ellen

F csoport Németország 4 - 2 Portugália Vége Statisztika Felállás Események 12 Lövés 7 7 Kapuralövés 2 3 Kaput elkerülő lövés 3 2 Blokkolt lövések 2 3 Szöglet 6 1 Les 2 58% Labdabirtoklás 42% 8 Labdaszerzés 6 581 Passzok 419 90% Sikeres passzok 86%

Mire számítottunk a meccs előtt?

A németeken volt nagyobb nyomás, a portugálok így nyugodtabban készülhettek megszokott, kontrákra építő stratégiájukkal. Felállásuk is ezt tükrözte, Santos kapitány 4-2-3-1 felállásban, a védősor előtt két szűrővel, William Carvalhóval és Danilóval álltak fel. A magyarok ellen ez túlzásnak bizonyult, nehezen forgatták a labdát. A németek ellen reálisabb ez a felállás, inkább adhatják át a területet.

Löw nem változtatott a franciák elleni kezdőjén, újra támadó 3-4-3-ban küldte fel csapatát, bár ez nem csak a nyitómeccsükön nem működött gördülékenyen.

Ezek alapján a legvalószínűbb forgatókönyvnek a meddő német labdajáratás, illetve a labdaszerzések utáni gyors portugál kontrák tűntek. Változtatásra a portugáloknak volt több lehetőségük, mélyebb a keretük, és bármikor feláldozhatják a két szűrőjük egyikét.

Milyen lett ehhez képest a meccs?

Nem mondanám, hogy egymásnak estek a csapatok, ám az ötödik percben így is kevésen múlt a német vezetés, a bíró csak hosszú videózás után érvénytelenítette a baloldalon berobbanó Gosens gólját. Nem is ő, hanem a beadásra középen berobbanó, de kicsivel lemaradó Gnabry volt lesen. Amúgy, ahogy az várható volt, a portugálok átengedték a területet a németeknek, akik viszont sokkal direktebben támadták a kaput, mint a franciák ellen. A 10. percben egy magas letámadás után megszerzett labdával Havertz fordult rá, jó húszméteres, pattogós lövését Rui Patrício csak kiütni tudta, aztán nem sikerült felszednie Gnabry elől, aki viszont kisodródva a semmibe tette vissza. A 12. percben Gosens visszagurítása után Kroos lövését kellett blokkolnia a portugál védelemnek.



Ronaldo az egész pályát végigsprintelte, hogy miután egy szöglet után tisztázott, a vezetést is megszerezze. Fotó: MATTHIAS HANGST/AFP

Egyre nagyobb fölényben játszottak a németek, még Bernardo Silva is a saját térfelük közepén védekezett, társai pedig csak vagdosták ki a labdákat előre, ahol még Ronaldo se járt. A 15. percben aztán egy német szöglet utáni Ronaldo kifejelt labdájával pont Bernardo indult meg a jobb szélen. A hatalmasat sprintelő Ronaldo középen a védők közé betörve elhúzta Jota elől Hummelst. Bernardo remekül ugratta ki a balszélsőt, aki aztán Hummels és a kifutó Neuer között önzetlenül passzolt vissza Ronaldonak, ő pedig hat méterről nem vétette el az üres kaput.

A 18. percben Hummels szép indítása után újra Gosens lőhetett, most, szabályos körülmények között Rui Patrícióba. A következő bő negyedórában a németek a kezdeti direktség után egyre inkább szélső beadásokkal próbálkoztak. Ez nem a leghatékonyabb stratégia, de a portugálok középső védői se tűntek a legstabilabbnak.

Rúben Dias a földön az öngólja után. Fotó: MATTHIAS SCHRADER/AFP

Veszélyesebbnek tűntek a portugál kontrák, pláne, hogy Ronaldo egymaga is képes volt megtartani elől a labdákat, amíg a villámgyors Jota és Bernardo fel nem zárkóztak mellé. A 35. percben aztán a portugál védelem bizonytalankodása hozott előbb gólt. A németek a jobboldalon vezettek lassan támadást, a labdát a 16-os szélén megkapó Kimmich hirtelen oldalt váltott, Gosens kapásból középre tette, Rúben Dias pedig ugyan megelőzte Havertzet, de menteni nem tudott, a saját kapujába lőtt. A portugáloknak feljebb kellett jönniük. Rüddiger az így megnyíló területen ugrathatta ki a balszélen nagyon aktív Gosenst. Ő Müllerhez passzolt, akinek a beadásába beléptek, de az ismétlést át tudta ívelni. Havertz robbant rá, de eltörte a labdát. Messze mellé ment volna, de az ötös jobb sarkán érkezett Kimmich. A centerezését Guerreiro próbálta tisztázni, de ő is a saját kapujába passzolt, Németország így négy percen belül megfordította a meccset.

A németek második gólját is portugál, Raphaël Guerreiro (5-ös) szerezte. Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

Az első félidő ráadásában a németek előtt adódott kontralehetőség, Gnabry vezethette rá a 38 évesen már nem a legfürgébb Pepére, Rui Patrício bravúrral védett.

A második félidőre Santos váltott, de nem egy védekező középpályása, hanem Bernardo Silva helyére hozta be Renato Sánchezt. Nem indult jól a félidő a szempontjukból, az 51. percben végre egy német, Kai Havertz is gólt szerzett. Még a támadás is tőle indult, a jobb oldalvonalhoz kihúzódva ő csinált helyet Müllernek, akihez passzolt is. Müller átfordította a túloldalra, ahol érkezett Gosens, a centerezésére pedig a jobbról betörő Havertz.

A második félidőben végre egy német is gólt szerzett három portugál után. De mert kettő öngól volt, Havertz találatával már 3:1 volt az állás a németek javára. Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

Most a portugálok tűntek olyan tanácstalannak, mint az első félidő első felében a németek. Nem is sikerült veszélyes helyzeteket kialakítaniuk, ellenben a németek a 60, percben tovább növelték az előnyüket, Kimmich jobboldali beadását az egész meccsen rengeteget dolgozó, a három előző német gólban is vastagon benne levő Gosensnek, aki gólpassza után így gólt is szerezhetett. Löw a gólja után le is hozta, hogy a hazai közönség vastapssal ünnepelhesse.

Gosens mind a négy német gólban benne volt, megérdemelte, hogy a negyediket ő szerezze. Fotó: MATTHIAS SCHRADER/AFP

A németek kissé belealudtak három gólos vezetésükbe, így egy szabadrúgás után a portugálok szépítettek. Guerreiro ívelhetett be szabadrúgást. A németek valamiért lest véltek, nem mozdultak a kiugró portugálokkal. A bal kapufánál érkező Ronaldónak sikerült valahogy középre kanalaznia, ott Jota érkezett.

A németek kissé belealudtak háromgólos előnyükbe, Jota büntetett. Fotó: MATTHIAS HANGST/AFP

De nem tűnt úgy, mintha ez visszahozta volna a hitüket. Passzívan nézték, ahogy a németek a védő harmadban passzolgatnak, és még mindig inkább kontrákra próbáltak építeni. Csak hát a németeknek nem volt sürgős. A portugálok így nem is nagyon jutottak helyzethez, legnagyobb sanszuk Renato Sanchez váratlan, 25 méteres bombája volt, az kapufát talált. Neuernak köze se lett volna a gólhoz.

A 83. percben aztán kiderült, hogy indokolt is a portugálok óvatossága. Amint kicsit feljebb jöttek, a németek egyből le tudtak fordulni egy kontrával, a csereként beállt Goretzka kicsivel bombázta csak fölé.

Az Eb-t felvezető cikkünkben a kérdésre, hogy melyik csapat okozza majd a legnagyobb csalódást, azt írtam, hogy "[a]z egyszerű válasz a németek volnának, mert papíron nekik van a legnagyobb esélyük a kibukásra a halálcsoportból. De valamiért úgy érzem, hogy a portugálok tesznek majd nekik egy szívességet, így a címvédő lesz a legnagyobb csalódás." Részben bejött, bár a portugáloknak egy döntetlen is elég lehet a franciák ellen a továbbjutáshoz.

Egy négy gólt szerző csapatnak nincs miért magyarázkodnia, érzésre mégis inkább a portugálok vesztették el a meccset. Nemcsak az első félidőben lőtt két öngóllal, hanem Santos bátortalansága miatt is. A félidőben nemhogy beáldozta volna egyik védekező középpályását, még erősítette is a középpályáját Bernardo Silva lehozásával. Mire végre támadót hozott be William Carvalho helyett, már két gólos hátrányban voltak.

F csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Franciaország 2 1 1 0 2 1 1 4 2. Németország 2 1 0 1 4 3 1 3 3. Portugália 2 1 0 1 5 4 1 3 4. Magyarország 2 0 1 1 1 4 -3 1

Himnuszéneklést ki nyerte?

A csapatok úgy néztek ki, mintha nem meccsre, hanem pizsamapartira készülnének, így a portugál szurkolóké lett a győzelem.



Ki volt a meccs embere?

Robin Gosens ünnepli gólját. Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

Nálam és az UEFA-nál is Robin Gosens, aki mind a négy német gólban benne volt. Megérdemelte, hogy a Löw a gólja után megünnepeltesse, még ha ezért a 60. percben le is kellett hoznia.