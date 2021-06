Rossz játékkal újabb spanyol döntetlen

E csoport Spanyolország 1 - 1 Lengyelország Vége Statisztika Felállás Események 12 Lövés 5 5 Kapuralövés 2 7 Kaput elkerülő lövés 3 Blokkolt lövések 7 Szöglet 1 1 Les 2 76% Labdabirtoklás 24% 3 Labdaszerzés 11 707 Passzok 219 88% Sikeres passzok 59%





'90 Rodrigo Hernandez '90 Robert Lewandowski '87 Mikel Oyarzabal

Alvaro Morata '85 Karol Linetty

Jakub Moder '85 Pawel Dawidowicz

Jan Bednarek '81 Pau Torres '68 Fabian Ruiz Pena

Gerard Moreno Balaguero '68 Pablo Sarabia Garcia

Jorge Resurreccion Merodio, Koke '67 Przemyslaw Frankowski

Karol Swiderski '62 Ferran Torres

Dani Olmo '59 Kamil Jozwiak '58 Gerard Moreno Balaguero '57 Jakub Moder '55 Kacper Kozlowski

Mateusz Klich '54 Robert Lewandowski '36 Mateusz Klich '26 Alvaro Morata

Mire számíthattunk a meccs előtt?

Magyarként természetesen semmire, hiszen a tizenegyedik, 35 fokban megivott sör után minek is néznénk meg egy számukra teljesen érdektelen meccset?

A világ maradékát leginkább az foglalkoztatta, hogy a spanyolok vajon az olaszok és a belgák, vagy a franciák és az angolok útját követik. Szóval hogy egy ígéretes első meccs után bebizonyítják, hogy tényleg nagyon jók, vagy képtelenek megverni egy papíron náluk lényegesen gyengébb csapatot.

A lengyelekkel kapcsolatban pedig tulajdonképpen az ellenkezője volt a kérdés. Vajon tényleg olyan reménytelenek, mint amilyennek a szlovákok elleni meccsen tűntek? Vagy ott csak azért kaptak ki, mert tíz emberrel játszottak?

Ehhez képest mit kaptunk?

Morata és Luis Enrique ünnepelnek Fotó: LLUIS GENE/AFP

A lengyelek lényegesen jobban kezdték a meccset. Az első meccsen saját szurkolói által is kifütyült Moratát Luis Enrique csakazértis ismét berakta a kezdőbe, amit a spanyol csatár azzal hálált meg, hogy egy labdavesztés után szabálytalankodott a saját tizenhatosán belül. Szerencséjére az olasz bíró és a VAR nem így látták.

A 10. percre a spanyolok összeszedték magukat, a 20-ban pedig már egyértelmű fölényben voltak, és úgy passzolgatták körbe a lengyel kaput, ahogy a svédet az első meccsen. A fölény azonban most nem meddő volt, a 25. percben Morata közvetlen közelről pofozhatta be Gerard Moreno passzát. A partjelző lest intett, a VAR azonban megmutatta, hogy ha centikkel is, de Morata szabályos gólt rúgott. A csatár azonnal oda is rohant Luis Enriquéhez megköszönni a bizalmat.

A gól nem ébresztette fel a lengyeleket, a játék képe semmit nem változott a szünetig. Maradt a spanyol fölény, de komoly helyzet nélkül. Az álmos tempót csak a 43. perc eseményei szakították meg, amikor Swiderski egy iszonyatos bombával 20 méterről kilőtte a spanyolok kapufáját, a lepattanót Lewandowski szerezte meg, hogy belebombázza Unai Simón kapusba. Szokatlan hiba volt a Bayern München csatárától, aki fele ilyen helyzeteket is kíméletlenül ki szokott használni.

A második félidő úgy kezdődött, ahogy az első: lengyel rohamokkal. Ezúttal viszont volt is eredményük, az 54. percben Lewandowski egy jobboldali beívelést fogadva előbb határozottan eltolta Laporte-ot, majd gólt fejelt. A középkezdés után néhány másodperccel viszont már közbelépett a bíró, amikor a lengyel tizenhatoson belül egy védő szerencsétlenül rálépett Gerard Moreno lábára. A tizenegyest Moreno kapufára lőtte, a visszapattanó labdával pedig Morata nem volt képes eltalálni a tök üres kaput.

Bár több mint fél óra volt még hátra, mindkét csapaton lehetett érezni, hogy nem szabad kikapniuk, ezért inkább nem kockáztatnak, és hagynak mindent az utolsó fordulóra. Az utolsó negyedórában a spanyoloknak volt néhány kisebb-nagyobb helyzetecskéje, de gólt nem voltak képesek szerezni.

Szemben a svédek elleni meccsel, a spanyolok most rossz játékkal szereztek egyetlen pontocskát. A lengyelek sem voltak jók, de Lewandowski góljának köszönhetően megmaradt az esélyük a továbbjutásra.

Ki nyerte a himnuszéneklést?

Fotó: JOSE MANUEL VIDAL/AFP

Becsapós kérdés! A spanyol himnusznak nincs is szövege, amit énekelni lehetne. A sevillai közönség azért dúdolta rendesen.

A meccs embere

Lewandowski (j) a gólját ünnepli Fotó: DAVID RAMOS/AFP

Robert Lewandowski. Ő sem volt különösebben jó, és az első félidőben kihagyott egy hatalmas helyzetet, de nem volt nála jobb. Amikor a lengyeleknek muszáj volt gólt szereznie, ő megszerezte.

Bíró és VAR

A meccs legelején meg lehetett volna adni egy tizenegyest a lengyeleknek, és talán Lewandowski is lökött a gólja előtt. Egy kis hiba ide, egy kis hiba oda nem befolyásolta a meccset.

Az E csoport állása 2 forduló után

E csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Svédország 2 1 1 0 1 0 1 4 2. Szlovákia 2 1 0 1 2 2 0 3 3. Spanyolország 1 0 1 0 0 0 0 1 4. Lengyelország 1 0 0 1 1 2 -1 0

Az utolsó fordulóban, szerdán 18 órakor a spanyoloknak a szlovákokat, a lengyeleknek a svédeket kellene megvernie a továbbjutáshoz. Egyik sem lehetetlen feladat, de jobban kell játszaniuk, mint szombat este.