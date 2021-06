Wales csalta a focit, de mázlival még a vereség ellenére is maradt csoportmásodik

A csoport Olaszország 1 - 0 Wales Vége Statisztika Felállás Események 23 Lövés 3 6 Kapuralövés 1 11 Kaput elkerülő lövés 2 6 Blokkolt lövések 0 7 Szöglet 1 3 Les 0 69% Labdabirtoklás 31% 4 Labdaszerzés 8 594 Passzok 263 92% Sikeres passzok 75%

Mire számítottunk a meccs előtt?

Nem olyan sokra. Olaszország már biztosan továbbjutott, döntetlennel is csoportelső. Wales győzelme esetén csoportelső, és még úgy is lehet csoportmásodik, ha kikap - a gólkülönbségük öttel volt jobb a meccs előtt Svájcénál.

Leonardo Bonucci (b.), az olaszok csapatkapitánya Giovanni Di Loreznzo (j.) társaságáhan tanulmányozza a Stadio Olimpico gyepét a Wales elleni Eb-csoportmeccs előtt. Fotó: RYAN PIERSE/AFP

A helyzetet az olaszok kezdője is tökéletesen tükrözte, Mancini rendesen felforgatta a csapatát, gyakorlatilag csak a kapus Donnarumma, a csapatkapitány Bonucci és Jorginho maradt meg az előző két meccsen kezdőkből, viszont pályára léphet végre az előző meccseken még lábadozó Verratti.

A walesi kapitány már az első két meccse között is variált, most újra új összetételben küldte pályára csapatát. De legnagyobb sztárjai, Bale és Ramsey helyet kaptak, a középpályán Allen és Morrel, a védelem közepén Rodon kezdtek eddig mindkét meccsen. Connor Roberts is harmadszor kezd, bár most papíron a védelem helyett a középpálya jobb szélén - Page kapitány ma hivatalosan 3-4-3-as felállást adott meg, bár az előző két meccsen négy védővel kezdtek.

A matekozásnak a csoportelsőség tekintetében oly sok értelme nincs - a csoportelső a B csoport másodikjával játszik, így Belgiumot egy kisebb csodát leszámítva már szinte biztos elkerülte, a csoportmásodik meg a C csoport másodikjával, vagyis Hollandiától se kell már tartaniuk. Mindez nagyon döntetlenszagúvá teszi a meccset, de hátha tévedünk, és két, a továbbjutás miatt aggódni nem igazán kénytelen csapat felszabadult örömfocival lep meg minket.

Milyen lett ehhez képest a meccs?

Meglepetésre Wales tényleg 3-4-3-ban kezdett, más feljegyezni való az első öt percben nem akadt. Újabb öt perc után is csak annyi, hogy Olaszország egyre jobban kontrollálta a meccset, de veszélyes lehetőség továbbra se akadt.

A második húsz percre aztán felpörögtek az olaszok, fölényüket helyzetekre váltották. A 12. percben aztán a walesi térfél közepéig előrehúzódó középhátvéd Bastoni hirtelen beívelte az ötös sarkára, Belotti centikkel maradt csak le róla. Egy percre rá Chiesa centerezett a jobb szélről, a szögletzászló mellől, de egy walesi védő el tudta fejelni Bernardeschi elől. A walesi kapu előtt maradt a labda, Emerson rá is szúrta távolról. Nem volt jó lövés. A 17. percben Tolóié már életerősebb volt, de 18 méteres lövése lelassult Pessinán.

A . percben Wales először tudott hosszabb időre kiszabadulni saját térfeléről. Egy percen át építgették az akciójukat, de a döntő pillanatokban mindig közbenyúlt egy olasz láb. Hiába szerezték vissza újra és újra, az olaszok is újra és újra közbeléptek, végül egy olasz labdaszerzés után Allen faultolt. A szabadrúgás után az olaszok egyből helyzetet teremtettek, de Belotti mellé lőtte. A 27. percben egy szöglet után Gunter fejelt mellé, ez volt az első helyzetük. A másik oldalon Ampadu blokkolta a gólvonal előtt Chiesa Csikar-szögből megeresztett bombáját.

A 30. perc tájától Wales, ami addig se törte össze magát és látványosan elégedett volt a döntetlennel, tíz emberes védekezésre váltott. Az olaszok körbe passzolgatva keresték a rést, mígnem Verratti középről be nem löbbölte a 11-es tájékára Belottinak, ám ő megint kicsit lemaradt róla.

Pessina (a kép alján), még megnézi, hogy pöckölése tényleg bement-e. Bement. Fotó: RYAN PIERSE/AFP

Egy perccel később, a 39.-ben egy, a walesi 16-os bal sarkától pár méternyire elvégzett szabadrúgás után Pessina már nem. Verratti a rövid oldalra lőtte a 11-es pont magasságában, a teljesen egyedül érkező Pessina könnyedén pöckölte tovább a hosszú sarokba. Megérdemelten vezettek az olaszok. Két perc múlva újra Verratti veszélyeztetett, lövésszerű baloldali beadásáról két olasz csatár is centikkel maradt le, és a bal kapufát is csak annyival kerülte el.

A szünetben Mancini kapitány még Bonuccit is lehozta, így már csak ketten voltak pályán a korábbi meccseken kezdőkön. Ez azonban az első félidőben se lassította az olaszokat, sőt, a tartalékokban égett a bizonyítási vágy, Verrattin érződött nagyon, hogy próbálja bejátszani magát a kezdőbe. Az 52. pecben egy egészen különös szabadrúgás után Bernardeschi lőtt nagy kapufát 25-ről. Érdekes azért volt, mert három-három olasz a walesi sorfal előtt és mögött is sorfalt állt, hogy aztán a rúgás előtt a lesen sorfalat állók visszafussanak. Egy perccel később Wales először mutatott életjelet. Ramsey tört be jobbról és játszotta be magát az ötösig. Donnarumma nem tűnt a legmagabiztosabbnak, de Ramsey így is elbénázta.

Az 54. percben Ampadu minden értelem nélkül, a kezdőkörben talppal rátartott Bernardeschi lábára, Ovidiu Haţegan játékvezető egyből kiállította. Ő szigorú játékvezető, de ezért tán még mások is megadták volna a pirosat.

A 65. percben egy gyors kontra végén Pessina remekül ugratta ki Chiesát, aki még a vonal előtt befutotta a labdát, visszatette az érkező Bellotti elé, akinek csak nem jött össze a gól, nagy erővel Wardba rúgta. A 68, percben Bernardeschi passzolta vissza Jorginhonak, aki egy kicsit vezette a kapu felé, majd bepasszolta Chiesa irányába, de Emerson lecsapott rá, fordulásból próbálkozott, de egy blokkoló walesi lábról szögletre pattant. Wales közben emberhátrányban nem lett jobb. A 75. percben egy szabadrúgáskombináció után így is kidolgozták addigi legnagyobb helyzetüket. Bale futott neki, de átlépte, ezzel némi zavart keltett az olasz védelemben. Senki se vette fel, így a visszafejelt labda teljesen üresen találta, ám ő félfordulásból az égbe bombázott.

Wales egyetlen valamire való helyzetét Bale az égbe bombázta. Fotó: RYAN PIERSE/AFP

Az első félidőhöz képest lényegében annyi volt a változás, hogy az olaszok gyakran már a walesi 16-oson belül járatták a labdát, ahol úgy tömörültek a walesiek, mintha folyamatosan szöglet lenne. A 89. percben aztán Belotti még egyszer próbálkozott, a 16 méterről, fordulásból megrúgott labdája a legjobb volt a meccsen, de Ward maga elé tudta pattintani. Mancini a 89. percben végül még a kapusát is lecserélte.

Olaszország még a tartalékcsapatával is könnyedén győzött, az eredmény nem tükrözi igazán a fölényüket. Ha Belotti egy kicsivel is élesebb, sok góllal is nyerhettek volna. Wales ezzel szemben bátortalanul, ambíció és lelkesedés nélkül játszott egyenlő állásnál, hátrányban, majd emberhátrányban is. Megérdemelték volna, hogy kibabráljon velük a sors, de végül így is megtartották a biztos továbbjutást jelentő második helyet.

A csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Olaszország 2 2 0 0 6 0 6 6 2. Wales 2 1 1 0 3 1 2 4 3. Svájc 2 0 1 1 1 4 -3 1 4. Törökország 2 0 0 2 0 5 -5 0

Himnuszéneklést ki nyerte?

A himnuszéneklés egyszerű játék. 22 ember két percen át üvölt egy dalt, és a végén mindig az olaszok nyernek.

Volt térdelés?

Az eddigi legérdekesebb koreográfia szerint: egyik csapat se térdelt egységesen, de mindkét csapatból térdeltek jópáran.

Ki volt a meccs legjobbja?

Nem lenne meglepő, ha Verratti mai teljesítményével kiharcolná helyét a nyolcaddöntős csapatban is. Fotó: RYAN PIERSE/AFP

Nem kérdés, Verratti. A PSG középpályása május óta nem játszott, most mindent megtett azért, hogy visszaverekedje magát a kezdőbe.