Az Eb legszerencsétlenebb öngóljáig tudtak csak kitartani a finnek Belgium ellen

B csoport Finnország 0 - 2 Belgium Vége Statisztika Kezdő Események Belgium 3-4-2-1 Szövetségi kapitány

Roberto Martínez Gutierrez Finnország 5-3-2 Szövetségi kapitány

Markku Kanerva 1 Courtois 4 Boyata 18 Denayer 3 Vermaelen 24 Trossard 7 Bruyne 6 Witsel 22 Chadli 25 Doku 10 Hazard 9 Lukaku 1 Hradecky 18 Uronen 3 OShaughnessy 2 Arajuuri 4 Toivio 22 Raitala 6 Kamara 14 Sparv 8 Lod 10 Pukki 20 Pohjanpalo

Mit vártunk?

Nagy izgalmakat semmiképp. Bár a belga csapat erő-, sebesség- és technikai fölénye vitathatatlan, azért sem ők, sem a finnek nem arról híresek, hogy a támadásépítés érdekében felelőtlenül kinyílnának. Az egyetlen kérdés igazából az volt a meccs előtt, hogy Belgium fölénye van-e akkora, hogy a belgák a kedvüknek megfelelő focit játszhassák. Ha igen, azaz De Bruyne és Witsel labdái megtalálják Lukakut, Hazard és Doku előtt pedig lesz tér az előrenyomulásra, akkor Finnországnak nincs sok esélye. Ha viszont jól zár a finn védelem, akkor jó esély van arra is, hogy az egész meccs belga fölényben, de gól nélkül telik.

Már csak azért is, mert Belgium a csoportban Oroszországot és Dániát is megverte, tehát biztos továbbjutók, akár tartalékcsapattal is pályára léphetnek. Ehhez képest Finnországnak azért legalább egy pont nagyon jól jönne erről a meccsről a továbbjutás bebiztosításához. Természetesen a két csapat keretét elemezve is messze a belgák a meccs esélyesei, a dánok ellen már pályára lépő, sérüléséből felépülő De Bruyne még tovább emelt az amúgy is elég jó formában focizó válogatott színvonalán. A finnek közben csak meglepetésre verték meg 1-0-ra első meccsükön a Christian Eriksen összeesése után fejben nagyon máshol járó Dániát, Oroszországtól pedig nagyon kemény meccsen, egyetlen, de gyönyörű góllal kaptak ki.

Ehhez képest mit láttunk?

Nagyjából azt, amit vártunk, nem pörgött túl a meccs. A finn védelem hatékonyan állította meg a belgákat, és ki tudja, meddig bírták volna, ha a 74. percben a labda nem pattan szerencsétlenül a kapufáról és Hradecky kezéről a finn gólvonal mögé.

Természetesen belga kontroll alatt indult a meccs, lövésig azonban egészen a 16. percig nem jutottak el. De Bruyne indította Lukakut, aki a kapu mellé lőtt, később derült csak ki, hogy amúgy lesen volt. A 23. percben Witsel lőtt távolról, de Hradecky kapus könnyedén védett, a meccs első fél órájában ez volt az egyetlen kapura tartó lövés. Később a belgák egyre inkább távolról kezdtek lövöldözni, ezzel is jelezve, hogy a finn védelem nagyon is működött, a belga támadások többsége elakadt.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A 37. percben szintén De Bruyne indítása után fejelt kapura az emberél lehagyó Lukaku, emlékeztetve a finn védőket, hogy ellene egyetlen pillanatra sem szabad bealudni, de Hradecky a helyén volt.

Az első finn támadásra a 41. percig kellett várni, ám egy labdavesztés után azonnal beindultak a belgák, az első félidő legnagyobb helyzetét kialakító Doku lövését Hradecky bravúrral hárította.

Courtois az első félidőben szinte játékba sem avatkozott.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A második félidő nem hozott változást, folyamatos belga nyomás alatt kitartott a finn védelem. A 62. percben a finn válogatott még kapura tartó lövésig is eljutott, Kamara lőtt a lapu közepén álló Courtois kezébe.

A 65. percben pillanatokra úgy tűnt, Belgium vezetést szerez, De Bruyne indítása után Lukaku lőtt gólt, de aztán ezt videós ellenőrzés után nem adták meg, Lukaku lábujjai ugyanis talán 1-2 centiméterrel valóban az utolsó finn védő sarka előtt voltak.

A belga nyomás a 74. percben érett be, finn szempontból nagyon szerencsétlenül: De Bruyne szöglete után Vermaelen a kapufára fejelt, a labda azonban az addig tökéletesen védő Hradecky kezéről pattant be a gólvonalon túlra.

Fotó: ANTON VAGANOV/AFP

A finneknek ezután már nem volt erejük arra, hogy egyszerre támadjanak és védekezzenek, a 81. percben Lukaku is megrúgta a maga gólját, ezzel ő az Eb-k történetének legeredményesebb játékosa.

Térdelés volt?

De még mekkora!

Fotó: ANTON VAGANOV/AFP

Fotó: ANTON VAGANOV/AFP

A meccs embere

Az első gólig mindenképpen Lucas Hradecky finn kapus, utána már valószínűleg a meccshez képest rengeteget dolgozó, de önmagukhoz képest nem kiemelkedő De Bruyne és Lukaku.

Biró és videóbíró

Rájuk nem lehetett panasz, igaz, egy VAR nélküli világban valószínűleg Lukaku első gólját is megadták volna.

A B-csoport állása:

B csoport M Gy D V G+ G- GK P 1. Belgium 3 3 0 0 7 1 6 9 2. Dánia 3 1 0 2 5 4 1 3 3. Finnország 3 1 0 2 1 3 -2 3 4. Oroszország 3 1 0 2 2 7 -5 3

Mivel a másik hétfői meccsen Dánia 4-1-re megverte Oroszországot, Finnország jó eséllyel kiesik, igaz, a csoport harmadik helyéről még lehet némi esélye a továbbjutásra.