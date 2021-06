Az osztrákok nem akartak számolgatni, kiütötték Ukrajnát a második helyről

C csoport Ukrajna 0 - 1 Ausztria Vége Statisztika Felállás Események 5 Lövés 18 1 Kapuralövés 4 4 Kaput elkerülő lövés 14 Blokkolt lövések 4 Szöglet 9 1 Les 2 50% Labdabirtoklás 50% 8 Labdaszerzés 8 454 Passzok 455 82% Sikeres passzok 80%

Mire lehetett számítani?

Az ukrán és az osztrák válogatott szinte hajszálra ugyanúgy teljesített az Európa-bajnokság első két fordulójában. Mindketten megverték az észak-macedónokat, de kikaptak a hollandoktól, és mindketten annyi gólt lőttek, ahányat kaptak. Csak azért álltak az ukránok a csoport második helyén, mert eggyel többször sikerült betalálniuk.

Ideális viszonyok egy döntetlenhez, gondolhattuk, már csak azért is, mert az ukránoknak egy pont is elég volt a biztos továbbjutáshoz. Az osztrákok is úgy készülhettek, hogy ezzel valószínűleg beférnének a legjobb harmadikok közé, és besurranhatnának a nyolcaddöntőbe.

A kezdőcsapatokban nem volt különösebb meglepetés, de az osztrákoknál visszatérhetett Arnautovic, akit az észak-macedónok elleni győzelem után tiltottak el sértő gólöröme miatt.

Mi történt a meccsen?

Kiderült, hogy az osztrákok nem akarnak döntetlenre játszani. Az viszont nem nagyon derült ki, mit akarnak az ukránok.

Az osztrákok sokkal aktívabban kezdtek, ami az egész első félidőben jellemző volt, agresszívan letámadták az ukránok labdakihozatalait. 45 perc alatt 13-szor próbálkoztak, míg az ukránok csak egyszer.

Schlager már a 3. percben helyzetet alakított ki, betört a tizenhatoson belülre, de hosszú volt a passza Lainer felé, Zincsenko fel tudott szabadítani. Aztán jött a folytatás: az ukrán védőknek Sabitzer lövését kellett blokkolni, és fájhatott a fejük Alaba miatt, akit Franco Foda ezúttal a bal oldalon játszatott. A Real Madrid friss igazolása így sokkal aktívabb lehetett támadásban, mint amikor az első két meccsen eldugták a védelem közepére.

Nem a 21. percben elvégzett szöglete volt Alaba első ígéretes beadása, de ebből szerzett vezetést a csapata: Baumgartner tette bele a lábát a középre érkező labdába. Ezzel ő lett az Európa-bajnokság eddigi legfiatalabb gólszerzője, de nem sokkal később le kellett cserélni, Schöpf állt be a helyére.

Alaba szögletei rendre veszélyesek voltak, rúgott is bőven, egy félidő alatt nyolcat. Fél órát kellett várni az első ukrán helyzetre, amikor Saparenko cselezett a kapu előtt, Bachmannak kellett védenie.

Arnautovic csak a félidő utolsó perceiben veszélyeztetett. Először Schöpf jobbról érkező beadását lőtte mellé, majd a hosszabbításban Sabitzerrel játszott össze, de a csapattársa éppen csak elé tudta kotorni a labdát a tizenhatos vonalánál, így Arnautovic is csak az ukrán kapus kezébe tudta emelni.

Baumgartner és Alaba Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A második félidőben valamelyest veszítettek a lendületből az osztrákok, az ukránok viszont kicsit sem tudtak erőre kapni. Jarmolenko szinte sosem tudott elfutni Alaba mellett, és amikor mégis, pontatlan volt a beadása.

A másik oldalon Schlager védekezésben és támadásban is nagyon hasznos volt, az 51. és az 57. percben is voltak helyzetei. A 61. percben viszont Bachmannak volt dolga, mert egy beívelt ukrán szabadrúgás után Lainer saját kapujára fejelt.

Schlager küzd Matvijenkóval Fotó: MIHAI BARBU/AFP

Sevcsenko hiába cserélt többször, az ukránok játékában szinte a szándék sem látszott az egyenlítésre, ami az osztrákokat sem zavarta, így nagyjából eseménytelenül zajlott a meccs. A 87. percig kellett várni, hogy történjen valami az osztrák kapu előtt: Jaremcsuk éles szögből, a jobb oldalról lőtt kapura, de mellément.

A lefújás előtti percekben is hiába birtokolták a labdát, és keresték vele Jaremcsukot, nem volt esélye Alabával szemben. Az íveléseket pedig könnyen semlegesítette az osztrák védelem.

A végeredmény maradt 1-0, így Ausztria most először továbbjutott az Európa-bajnokság csoportköréből. A nyolcaddöntőben Olaszországgal játszanak majd.