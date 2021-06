Dánia visszajött a mélyből, és ott van a legjobb 16 között

Dánia-Oroszország 4-1 (1-0)

Koppenhága, 25 000 néző, v.: Turpin (francia)

gólszerző: Damsgaard (38.), Paulsen (59.), Christensen (79.), Maehle (82.), illetve Dzjuba (69., büntetőből)



Dánia: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass (Stryger Larsen 60.) Hojbjerg, Delaney (Jensen 86.), Maehle - Braithwaite (Cornelius 85.), Poulsen (Dolberg 60.), Damsgaard (Nörgaard 72.)



Oroszország: Safonov - Gyivejev, Dzikija, Kudrjasov (Karabajev 67.) - Fernandes, Ozdojev (Zsemalegyinov 61.), Zobnyin, Kuzjajev (Muhin 67.) - Mirancsuk (Szoboljev 61.), Golovin - Dzjuba



Mire lehetett számítani a meccs előtt?

Ki-ki meccsre, valamivel vérmesebb dánokkal a pályán. Az oroszok az Eb legbrutálisabb meccsén a második körben legyűrték a finneket, így nekik akár egy döntetlen is elegendőnek látszott Koppenhágában a csoport második helyéhez. Arra az egy pontra viszont mindenképp szükségük volt, mert a belgák nagyon megverték őket az első körben (0-3) - az oroszok gólaránya mínuszos volt, így három ponttal valószínűtlennek látszott, hogy továbbjuthatnak.

Az Eriksen összeesése után érthető okból megrendül dán csapatnak, amely a finnek után a belgáktól is kikapott a Parkenben, ellenben mindenképp győznie kellett ahhoz, hogy maradjon esélye bejutni a legjobb 16 közé - és közben szurkolni azért, hogy a belgák valahogy legyűrjék a hozzájuk hasonlóan hárompontos finneket.

Milyen volt a meccs?

Némi meglepetésre az oroszok birtokolták többet a labdát az első félidőben, és az első húsz percben több veszélyes támadást is vezettek, elsősorban Golovin vezérletével, de a jobbszélen liftező Ozdojev és a mélyről osztogató Mirancsuk is veszélyesen mozogtak. A 15. percben Golovin szép szóló végén lőtt Schmeichelbe, öt perccel később Dzjuba fejelhetett majdnem jó helyzetből. Teljesen veszélytelenek voltak a dánok, Poulsen és Braithwaite szinte labdához se értek, de a középpálya is alig jutott el az orosz kapu közelébe.

A félidő derekán aztán érthetetlenül lankadni kezdtek a vendégek, szinte egyik pillanatról a másikra visszahúzódtak a térfelükre, és feljöttek a hazaiak. A 30. percben Höjbjerg lőtt kevéssel mellé 25-ről, és ezen felbátorodtak a társak is: a 38. percben Damsgaard kapott labdát a kapuval szemben, a jobbjára fordult, és senkitől sem zavartatva a kapu jobboldalába csavart. Safonov kapus megmerevedett, de az egész orosz hátvédsor is csak szemlélte, hogy a középpályás megszerzi a vezetést.

Damsgaard, aki alig 20 évesen már a Sampdoriában játszik, és ötödik válogatottságán harmadik gólját lőtte, épp Eriksen helyét foglalta el a dánok kezdőjében előbb a belgák, majd az oroszok ellen, és a legjobb pillanatban villant.

Damsgaard gólöröme Fotó: DMITRIY GOLUBOVICH/Anadolu Agency via AFP

Nem az első félidő volt az Eb legizgalmasabb 45 perce, és a második játékrész is laposan kezdődött. Főleg az oroszok voltak enerváltak, semmi veszélyt nem jelentettek a dán kapura, - mintha súlyos erőnléti problémákkal küzdöttek volna -, és bár a hazaiak sem vezettek túl sok támadást, a jobb szélen Wass, a túloldalon pedig Poulsen olykor meg tudta kerülni a védőjét, még ha helyzetet nem is tudtak kialakítani.

Az 59. percben aztán egy bődületes orosz védelmi hiba megpecsételte a vendégek sorsát: a jobbhátvéd Kudrjasov egy hosszú kidobás, majd visszapassz után hazapasszolta a labdát, de olyan pontatlanul, és olyan erővel, hogy Safonovnak esélye sem volt elérni azt, Poulsen pedig az üres kapuba passzolt. Az egész torna egyik legnagyobb potyagóljával növelte előnyét Dánia.

Az oroszok teljesen széthullottak, és folytatódtak a dán támadások: Poulsen helyére Dolberg állt be, és egy szép kényszerítőzés után azonnal ki is hagyott egy nagy helyzetet.

Aztán a semmiből néhány perc erejéig mégis visszajött Oroszország: a 69. percben Clement Turpin játékvezető nagyon könnyű síppal befújt egy tizenegyest Vestergoord fogása miatt - Szoboljevet rakta arrébb finoman - és a büntetőt Dzjuba a kapuba emelte: 1-2.

Dzjuba a belőtt tizenegyes után Fotó: VLADIMIR PESNYA/Sputnik via AFP

Nem volt viszont több az oroszokban, továbbra is a dánok birtokolták többet a labdát, helyzeteket is kialakítottak, és hamar eldöntötték a meccset. A 78. percben előbb Christensen fejesét, majd Dolberg, és Braithwaite lövését is védte Szafonov, végül ismét Christensen próbálkozhatott, és 20-ról irgalmatlan erővel bombázott a léc alá. Alig két perc telt el, és az atomjaira hullott orosz csapatot le is kontrázták a hazaiak: gyors ellentámadás végén Maehle gurított higgadtan a jobb alsóba: 4-1.

Christensen bombája Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A meccs utolsó periódusban az igazán fontos dolgok már nem Koppenhágában, hanem Szentpéterváron történtek: a Parken-stadionban üdvrivalgás fogadta a belga gólokat, mert ezzel biztossá vált, hogy számolgatni sem kell a dánoknak. Az oroszok fölényes legyőzésével , három ponttal mindössze, mégis csoportmásodikként továbbjutottak a csoportból, és a 16 között Wales ellen játszanak majd jövő szombaton.

Meccs embere?

Csapatként nőttek a dánok az oroszok fölé, Schmeichel magabiztosan irányított hátul, Kjaer és Christensen is hozta magát, Damsgaard fontos gólt szerzett.

Tanulság?

Az orosz az egész torna egyik leggyengébb csapata volt. Védekezésben és támadásban egyaránt. Amit ennek a meccsnek a nagyobbik részében nyújtottak, az az európai középmezőnyhöz is kevés.

Nagy elégtétel és megkönnyebbülés lehetett ez az Eriksen összeesése miatt már a torna elején megrendült Dániának. Nem egy túl erős dán keret ez, ráadásul épp legnagyobb klasszisukat és vezéregyéniségüket veszítették el drámai körülmények között, de ebből a csoportból, ilyen körülmények között megérdemelten mentek tovább a belgák mögött.