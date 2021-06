Hollandia nem tartékolt, simán lelépték az észak-macedónokat is

C csoport Hollandia 3 - 0 Észak-Macedónia Vége Statisztika Felállás Események 17 Lövés 13 8 Kapuralövés 1 9 Kaput elkerülő lövés 12 Blokkolt lövések 7 Szöglet 5 2 Les 3 58% Labdabirtoklás 42% 15 Labdaszerzés 22 601 Passzok 409 85% Sikeres passzok 83%

Mire számíthattunk a meccs előtt?

A csoportelsőként már továbbjutott hollandok az olaszokhoz hasonlóan kiküldik a tartalékcsapatot, de így is megverik a már kiesett, mégis lelkes észak-macedónokat.

Ehhez képest mi történt?

A hollandok egyáltalán nem a tartalékcsapattal álltak ki. A sárgalapos Marten De Roon helyén az Ajax 19 éves tehetsége, Ryan Gravenberch kezdett (övé volt az első lövés a meccsen), a csatár Wout Weghorst helyett pedig Donyell Malen került a kezdőbe.

Az észak-macedónok pedig továbbra is élvezték azt, hogy - a Nemzetek Ligája révén - elvileg a leggyengébb csapatként ott lehetnek az Európa-bajnokságon, és minden percet annak szenteltek, hogy bebizonyítsák: megérdemelték a lehetőséget.

Fotó: KOEN VAN WEEL/AFP

Tét nélküli meccs volt ugyan, de kifejezetten jó tempójú, a csapatok gyorsan átjátszották a középpályát és jutottak el az ellenfél 16-osáig. A hollandok egy jóval gyengébb képességű játékosokból álló csapat ellen számos helyzetet dolgoztak ki, de az utolsó passzaikat az első félidőben szinte mind elszórakozták. A második félidő legelejét aztán megnyomták és könnyedén növelték az előnyüket, a vége pedig gálmeccs-jellegű volt, látványos cselekkel, könnyed játékkkal.

Az észak-macedónoknak is volt az első félidőben 10 percenként ígéretes helyzete, sőt gólt is szereztek a 9. percben, de a videózás alapján kiderült, hogy Tričkovski egy lábfejjel előrébb volt a védőnél. Trajkovski pedig a 21. percben lőtt távolról egy kapufát. A második félidőben az egykor Újpesten játszó Bardi szabadrúgásából találta el a kaput. Aztán az észak-macedónok a hollandok második félidei sebességváltását már nem tudták követni. Egy lesgólt azért a második félidőben is lőttek, és azért el-el jutottak a hollandok kapuja közelében is időnként. Nem volt rossz nézni őket az Eb-n, nagyot harcoltak.

A meccs legjobbja

A korábbi két meccsen 1-1 gólt szerző, és mindkétszer a meccs emberének megválasztott Dumfries ezúttal csak helyzetig jutott, a 45. percben lecserélte de Boer, hogy pihentesse a folytatásra. De Memphis Depaynak ma akkor is jobban ment, amíg Dumfries a pályán volt, nagyon aktív volt a csatár, gólt szerzett,

gól rúgatott Wijnaldummal,

majd az ő lövése jött ki a harmadik gólt előtt is a macedón kapusról, amit megintcsak Wijnaldum gurított be. (Depay az elmúlt 10 válogatott meccsén 9 gólt és 4 gólpasszt jegyzett.)



Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Egy legenda búcsúja

Az észak-macedónok focihőse, Goran Pandev bejelentette, hogy az Európa-bajnokság után visszavonul a válogatottól. Az Olaszországban komoly karriert befutó játékos júliusban éesz 38 éves. 2001-ben húzta fel először a macedón mezt, 121 mecsen 38 gólt rúgott. A hollandok egy 121-es számú holland mezzel kedveskedtek neki.

Fotó: KOEN VAN WEEL/AFP

A 68. percben cserélték le, a csapattársai sorfalat álltak neki, a közönség is felállva tapsolta.

Semmi jelentősége, de

Megint az a furcsa helyzet volt, hogy bár Amszterdamban volt a meccs, papíron az észak-macedónok voltak a vendéglátók, a hazai pályán játszó hollandok meg a vendégek. Viszont az észak-macedónok nem a hazai piros mezükben játszottak, hanem az idegenbeli fehérben. Ahogy a papíron vendék hollandok is a második számú mezükben játszottak, az otthon megszokott narancssárga helyett.

Régen volt szó a taxisokról. Most esetleg?

Persze, beszélt a magyar kommentátor taxissal a meccs előtt, kiderült, hogy ő a személyszállító kisiparos sem szereti Frank de Boert. Ahogy a lelátón ülő hollandok nagy része sem, mert kifütyülték a meccs elején a szövetségi kapitányt, megelőlegezve a bizalmatlanságot.

Meddig juthatnak a hollandok?

Fogalmam sincs. A hollandok 100 százalékos teljesítménnyel jutottak tovább, de komoly erőfeszítésre egyik ellenfelük sem kényszerítette őket, a védelmük sebezhetőségét ugyanakkor az ukránok meg tudták mutatni. Depay és Wijnaldum elől meggyőző, ketten együtt már 5 gólnál járnak, a hollandok az előző 10 meccsük mindegyikén szereztek legalább két gólt. Budapesten játszanak majd a nyolcaddöntőben a D/E/F-csoport harmadikjával.