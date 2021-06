Az angolok újabb nézőkínzó meccset nyertek meg

D csoport Anglia 1 - 0 Csehország Vége Statisztika Kezdő Események Csehország 4-2-3-1 Szövetségi kapitány

Jaroslav Silhavy Anglia 4-2-3-1 Szövetségi kapitány

Gareth Southgate 1 Vaclik 18 Boril 6 Kalas 3 Celustka 5 Coufal 15 Soucek 9 Holes 14 Jankto 8 Darida 12 Masopust 10 Schick 1 Pickford 2 Walker 5 Stones 6 Maguire 3 Shaw 14 Phillips 4 Rice 25 Saka 7 Grealish 10 Sterling 9 Kane

Mire lehetett számítani előzetesen?

Arra, hogy Anglia két gyengébb meccs után végre mutat valamit abból, ami miatt a játékoskerete alapján akár a végső győzelemre is esélyesek lehetnek (mint azt például én is megjósoltam).

Ehhez képest mi történt?

Gareth Southgate továbbra is ügyesen rejtegeti az angol csapatnak azt a képességét, hogy közönségszórakoztató meccsen magabiztos győzelmet arasson. A csehek pedig tökéletesen elégedettnek tűntek azzal, hogy kikapnak, mert már mindenképpen továbbjutottak.

Az első félidő kicsúszott az unalom nagymestere, Southgate kezéből. Úgy indult, hogy Sterling a 2. percben majdnem gólt szerzett, átemelte a kapust, de a kapufa hárított. Aztán bajt okozott Jack Grealish, akit különböző hiányzások miatt kénytelen volt a csapatba állítani Southgate. A magáról megfeledkező játékos már a 12. percben adott is egy gólpasszt Sterlingnek.

Borította az angol csapat játékát az is, hogy Southgate szintén kényszerűségből a csapatba rakta a feltűnően aktív Sakát. A két, szinte a támadófoci érdekében tett változás oka, hogy Fodennek volt egy sárga lapja, őt inkább nem játszatta Southgate, Mount pedig karanténban van egy skót (!) játékos pozitív koronavírus tesztje miatt, akivel a meccs után ölelkezett.

A féket azért így is rajta tartotta az angol csapaton Southgate, a mester továbbra is bízik Harry Kane-ben, aki most - szemben az előző két meccsel - legalább eltalálta a kaput. Gólt azért továbbra sem lőtt, pedig Maguire passzát bűn volt elrontani.

A második félidőben egyik csapat sem találta el a kaput, de azt nem lehet mondani, hogy nem történt semmi, mert egy csomó csere. A csehek összes, mindhárom gólját Schick szerezte eddig az Eb-n, az angoloknál az összeset, mármint mindkettőt Sterling. A 75. percben már egyikük sem volt a pályán. Southgate lekapta Grealish-t is, nehogy csináljon még valamit. A szintén a közönség által pályára követelt Sanchót végül beállította, de csak pár percre.

Ki volt a meccs legjobbja?

Senki. Najó, Saka az angoloknál, Soucek a cseheknél.

Mire emlékszem majd ebből a meccsből két nap múlva?

Semmire. Talán a fájdalomra, amikor felmutatta a negyedik játékvezető, hogy három percet hosszabbít a bíró.

Meddig jutnak a csapatok?

Anglia a mi csoportunk másodikjával játszik majd. Ha azok nem mi leszünk, akkor elkezdhetik tönkretenni a focijukat, abban nem rosszak, nem kaptak még gólt a 3 Eb-meccs alatt. Ami szép, a támadópotenciáljuk eddig viszont mindössze 2 gólra volt jó.

A csehek ellenfelét még nem tudni. A másik meccsen a horvátok megverték 3-1-re a skótokat, ezzel ők lett a másodikok, a csehek a harmadik helyen végeztek. 4 ponttal így is biztos továbbjutók.