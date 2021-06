Luis Suárez az időhúzás új mértékegysége

Az Európa-bajnokság mellett párhuzamosan zajlik zárt kapuk mögött az utolsó pillanatban Brazíliába menekített Copa America is. Nagy izgalmak még nincsenek, az Európa-bajnokságnál is többen jutnak tovább majd a csoportkörből, az ötcsapatos csoportokból négyen is.

Uruguay Chilével játszott az A csoportban, nincsenek nagy formában, az elmúlt négy meccsen gólt sem lőttek. Most is Chile szerezte meg a vezetést, aztán Uruguay kiegyenlített egy erősen vitatható góllal, Luis Suárez belerúgott Arturo Vidal lábába, a labda a chilei lábáról került a kapuba. Hivatalosan öngól lett.

És amikor újra Suárezre volt szükség, akkor jött újra Suárez. A 87. percben kirúgáshoz készülődött a chilei kapus, amikor Suárez éppen előtte kezdte el megigazítani a cipőjét. A Bravo arrébb vitte a labdát, de Suárez nem hagyta magát.



A meccs végül 1-1 lett, Uruguay jelen pillanatban nem áll jól (2 meccs, egyetlen pont), de könnyebb meccsei jönnek.