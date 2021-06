Iratkozz fel itt a 444 Eb-hírlevelére, és minden nap megkapod a postaládádba, amit tudni kell.

Szenvedő angolok, megvillanó Modrić

Fotó: STU FORSTER/AFP

Újabb nézőkínzó meccset nyertek kedden az angolok, de olyat, aminek a második félidejében tényleg konkrétan semmi sem történt. Southgate csapata legalább az elején mutatott némi kreativitást, így Sterling góljával 1-0-ra legyőzték a cseheket, és 7 ponttal a D csoport élén végeztek. Jövő kedden a magyarok csoportjának második helyezettjével játszanak nyolcaddöntőt. Csehország csak harmadik lett, de így is sikerült továbbjutnia, egyelőre nem tudni, ki vár rá a következő körben.

Ahhoz képest, hogy a horvátok az első két meccsükön egyetlen gólt lőttek, zárásként 3-1-re verték a skótokat, és 4 ponttal másodikok lettek a csoportban. A második gólt Modrić szerezte, jobb külsővel, gyönyörűen csavart a kapuba. Így ő az Európa-bajnokságok történetének legfiatalabb és legidősebb horvát gólszerzője. 2008-ban 23 éves sem volt, amikor betalált, mostanra 35 is elmúlt. A horvátok a szlovák-spanyol-lengyel hármas valamelyikével játszanak a következő körben.

Az utolsó tánc?

Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar válogatott is utolsó csoportmeccsére készül: ha este 9-től sikerülne megverni a németeket Münchenben, Marco Rossi csapata biztosan továbbjutna a következő körbe.

Hazai pályán a németek még a franciáknál is nagyobb esélyesek, a fogadóirodák most 17-szeres szorzóval fizetnek a magyar győzelemért, míg a franciák ellen ez a szám csak 13-szoros volt. Ha mégis összejönne a csoda, a magyar csapat a belgák, a hollandok vagy az angolok ellen játszhatna a nyolcaddöntőben.

Joachim Löw, a németek kapitánya szépeket mondott a felvezető sajtótájékoztatón: „Ismerjük a magyarokat, nagyon stabil a játékuk, a védelmük kifejezetten erős, veszélyesek lehetnek ránk”. Dicsérte a magyarok egy az egy elleni párharcait és erőnlétüket is. Mats Hummels is azt mondta, „nem piknikre készülnek” a magyarok ellen. „Sokat szeretnénk birtokolni a labdát ellenük, hogy kifárasszuk őket. Türelmesen, de nem passzívan szeretnénk játszani. Egy korai gól sokat segítene.”

A németek számára a döntetlen is elég a továbbjutáshoz. Kérdés, ott lehet-e csapatban Thomas Müller, aki a portugálok elleni meccsen sérült meg. A magyarok viszont számíthatnak Szalai Ádámra, akit a franciák ellen kellett lecserélni.

Rossi szerint óvatosan kell játszani a németek ellen, mert „ha a kelleténél hevesebben mennénk előre, hatot kapnánk”. Azt mondta, taktikailag hibátlan teljesítményre van szükség, hogy legyen esély a győzelemre.

Mostan színes stadionokról álmodom

Fotó: MAISANT LUDOVIC/Hemis via AFP

AZ UEFA végül nem engedi, hogy szivárványszínűre fessék az Allianz Arenát, amivel a pedofíliát a homoszexualitással összemosó, a melegjogokat korlátozó új magyar törvény ellen tiltakoztak volna. A szövetség szerint „a rasszizmus, a homofóbia, a szexizmus és a diszkrimináció minden formája foltot ejt a társadalmunkon”, de mivel egy konkrét törvényről van szó, a szivárványos festés politikai gesztus lett volna, amire muszáj nemet mondaniuk.

Szijjártó Péter üdvözölte a döntést, a kereszténydemokrata bajor miniszterelnök viszont sajnálta. Markus Söder szerint „ez egy nagyon jó jelképe lett volna a toleranciának és szabadságnak. Ki kell állnunk a kirekesztés és a diszkrimináció ellen”. Megszólalt Gary Lineker is, az angolok legendája, aki szerint egyszerűen igenis fel kellene kapcsolni a szivárványos fényeket az arénában.

A müncheni városvezetés úgy döntött, szivárványos zászlókat tűznek a városházára és az Olimpiatoronyra, valamint a stadion közvetlen közelében álló szélturbinát is feldíszítik. A meccs alatt szivárványos megvilágítást kap számos németországi stadion.

A fideszes Kubatov Gábor erre bejelentette, hogy az általa irányított Ferencváros stadionját piros-fehér-zölddel világítják ki, mintha azt üzenné: nemzeti szimbólumaink szembeállíthatók a nem heteroszexuális embertársaink elfogadásával. Deutsch Tamás azt írta, az MTK is csatlakozik.

Kedden német újságírók megkérdezték az UEFA döntéséről Gulácsi Pétert, aki még februárban állt ki a Facebookon a szivárványcsaládok mellett, mint akkor írta, „Szólaljunk fel a gyűlölet ellen, legyünk elfogadóbbak és nyitottabbak!”. A kapus először magyarul válaszolt, azt mondta, a játékosoknak nincs ebbe beleszólása, ők csak a meccsel foglalkoznak. Aztán németül már hozzátette: „mindenki ismeri a véleményemet a világ dolgairól”.

Közben kiderült, hogy a hollandok csapatkapitánya „One Love” feliratú karszalagot fog viselni a budapesti nyolcaddöntőben. Ez egy korábban indított kampány új eleme, amivel azt akarják üzenni, hogy a köztünk levő különbségek nem számítanak.

És ha már szimbólumok: a fekete pólós, buzizós és románozós vonulásairól ismert Carpathian Brigade szurkolói is ott lesznek a müncheni meccsen. A napokban előre figyelmeztettek, hogy „aki úgy érzi, hogy a tetoválása nem kompatibilis a helyi törvényekkel, gondoskodjon annak eltakarásáról, különben több száz eurós büntetésre számíthat”.

Mi lesz még szerdán?

A csoportunkban a biztos továbbjutó franciák a portugálokkal játszanak, utóbbinak legalább egy pontra van szükségük.

Az E csoportban is két meccset rendeznek. Ott a svédek lehetnek nyugodtak, már bejutottak a legjobb 16 közé, de a lengyelek ellen bebiztosíthatják az első helyüket is. A spanyoloknak nyerni kell a szlovákok ellen, akiknek viszont a döntetlen is elég.

További híreink

Nem hozzák Budapestre, marad a Wembley-ben az Eb két elődöntője és döntője, miután a brit kormány vállalta, hogy sokkal több nézőt engednek be a végjátékban a meccsekre.

Igazoltan koronavírusos francia család is ült a Puskás Aréna lelátóján. Egy kiskorú szurkolót karanténba kellett küldeni.