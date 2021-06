Csányi Sándor szépen kéri a szurkolókat, hogy ne legyen rasszista és homofób botrány a Puskásban

Csányi Sándor üzenete a szurkolóknak - ezzel a címmel jelent meg közlemény az MLSZ honlapján.

„A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökeként ezúton is köszönetet mondok azért, hogy olyan fantasztikus hangulatot teremtettek az Európa-bajnokság mérkőzésein, mely egyértelműen hozzájárult a magyar férfi válogatott tiszteletre méltó szerepléséhez. Köszönöm, hogy az utazási nehézségek ellenére, sokan idegenbe is elkísérték a csapatot” - kezdi a Csányi, majd többször is körülírja lényegi mondanivalóját, miszerint normálisan kellene viselkedni a holnapi meccsen a Puskásban.

Orbán Viktor Csányi Sándorral és Aleksander Ceferinnel, az UEFA elnökével még 2019-ben. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

Először is:

„Vasárnap még egy nyolcaddöntő-mérkőzésnek, a Hollandia–Csehország összecsapásnak ad otthont a Puskás Aréna, melyre ismét több tízezer magyar néző váltott jegyet. Ahhoz, hogy a jövőben is házigazdája lehessen Magyarország rangos sporteseményeknek, és ami legalább ennyire fontos, hogy a magyar válogatott mindig és mindenkor telt házas buzdítás mellett játszhassa mérkőzéseit, a kitűnő hazai szervezés mellett a sportszerű légkör is elengedhetetlen. Vendéglátóként ki kell vívni a széleskörű nemzetközi elismerést ezen a téren is.”

Még egyszer, összefoglalva:

„Tiszteljük a résztvevő csapatok játékosait, szurkolóit!”



És még egyszer:

„Kérek mindenkit, hogy minden tekintetben sportszerűen szurkoljon, tartózkodjon a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden olyan kirekesztő (rasszista, homofób, soviniszta) megnyilvánulástól, mely beárnyékolná a magyar nemzeti válogatott és a szurkolók elismerésre méltó teljesítményét, és ez által az ország megítélését. Kérem ezt tartsák be akkor is, amikor mások részéről provokációt tapasztalnak.”

Mert:

„A fentieket nem a Magyar Labdarúgó Szövetség miatt, hanem a magyar labdarúgás, a szurkolók és a magyar válogatott érdekében kérem Önöktől.”

(Érdekesség, hogy az ellenfelet kifütyülő magyar szurkolókat maga Orbán Viktor biztosította támogatásáról korábban.)