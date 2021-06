Tele lesz a Puskás szivárványos hirdetéssel a vasárnapi meccsen

Ha lenne az UEFA-nak nagykövete, már fáradhatna is be a Külügyminisztériumba, hogyan engedélyezhetett ilyen provokációt, de nagyon úgy néz ki, hogy a vasárnapi Hollandia-Csehország Eb-nyolcaddöntőn szivárványos lesz a Puskás Aréna. Nem kívül, hanem belül.

A mai amszterdami Wales-Dánia meccsen ugyanis több szponzor is a Pride-hónaphoz igazította az eddigi hirdetéseit.

Így a Volkswagen:



A Booking.com:

A Tik Tok:

A Just Eat

Fotó: OLAF KRAAK/AFP

És a Heineken:

A kínai hirdetők, a Gazprom és a Qatar Airways maradtak az eddigi reklámjaiknál.

Alighanem ezek az új hirdetések lesznek a Puskásban is holnap, legalábbis a booking.com jelezte, hogy az EB végéig maradnak ezek a hirdetések.

Szijjártó Péter már abban összeesküvést látott, hogy Münchenben a német-magyaron egy szurkoló szivárványos zászlóval rohant be a magyar himnusz alatt, szerinte direkt engedhették be a rendezők. (Miközben a pályára berohanást a Puskás Arénában sem sikerült megakadályozni, a német-magyarral egyidőben zajló francia-portguálra 4-en is beszaladtak, igaz, zászló nélkül.)

Az UEFA azt nem engedélyezte, hogy Münchenben a stadion szivárványos kivilágítást kapjon, hogy ezzel tiltakozzanak az ellen, hogy a magyar parlament a pedofilellenes törvényt homofób módosítókkal fogadta el. De a szivárványos hirdetésekkel a szövetségnek nincs baja. A The Athletic szerint az UEFA azt nyilatkozta, hogy minden partnerük maga dönthet a saját üzeneteiről, az UEFA pedig teljes mértékben támogatja a toleranciát és az elfogadást.

Fotó: KOEN VAN WEEL/AFP

A hollandok pedig új csapatkapitányi karszalaggal készülnek Budapestre.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke azt kérte az utolsó budapesti meccs előtt (ahol a magyar csapat már nem, de minden bizonnyal több 10 ezer magyar szurkoló ott lesz), hogy „minden tekintetben sportszerűen szurkoljon, tartózkodjon a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden olyan kirekesztő (rasszista, homofób, soviniszta) megnyilvánulástól, mely beárnyékolná a magyar nemzeti válogatott és a szurkolók elismerésre méltó teljesítményét, és ez által az ország megítélését. Kérem ezt tartsák be akkor is, amikor mások részéről provokációt tapasztalnak.”