Belgium egy kapuralövéssel kiejtette a címvédőt

Mire számítottuk a meccs előtt?

Parázs játékra. A portugálok igencsak gólképesnek bizonyultak eddig az Eb-n, elől és hátul is: a halálcsoportot 7:6.os gólkülönbséggel, benne gólzáporos győzelemmel, vereséggel és döntetlennel élték túl. Cristiano Ronaldo 36 évesen életveszélyes középcsatárrá alakult, és már öt gólnál tart.

Cristiano Ronaldo jókedvű bemelegítése a sevillai stadionban. Fotó: LLUIS GENE/AFP

A másik oldalon az Eb talán legjobb támadópárosa, a papíron csatár, de valójában kötetlen szerepből remekül osztogató Kevin de Bruyne és az elől tanárian helyezkedő és mozgó Lukaku várta őket.

A belgák a megszokott 3-4-3-ukban kezdtek, a portugál kapitány Fernando Santos viszont szakított szokásos biztonsági játékával, és két szűrő középpályás helyett az eddig sokkal hatékonyabbnak bizonyult 4-3-3-ban állt fel, amiben Moutinho és Renato Sanches is hatékonyabban támogathatja a Jota, Bernardo, Ronaldo csatárhármast. Ez érdekes húzás - pláne úgy, hogy João Palhinha beállításával Santos teljes kezdő középpályáját lecserélte -, mert bár a magyarok, majd a németek elleni is kitűnt, hogy a két szűrős felállásban mennyire akadozik a támadásépítés, ha valamikor, a belgák birtoklós, labdaforgatós játéka ellen helye lehetne a klasszikus, kontrákra építő 4-2-3-1-nek, pláne, hogy a belga szélsők, Meunier és Hazard szeretnek előre kalandozni, így a széleken megkerülhető a belga csapat.

Azt ne várják, hogy tippeljek. Papíron a belgák tűnnek jobbnak, és voltak meggyőzőbbek eddig az egész Eb-n.

Ehhez képest milyen lett a meccs?

Az első érdekeset a belgák húzták, De Bruyne kezdett középcsatárposzton, Lukaku a jobb szélre húzódott. Az első helyzetecskét a hatodik percben a portugálok dolgozták ki. Renato Sanches fülelt le egy passzt a középvonalnál. Megtolta és a jobb szélről közép fele gyorsított, majd remekül ugratta ki a bal szélen Jotát, aki ugyan teljesen tisztán vezethette kapura, 14 méterről mégis csúnyán mellé csavart.

A második öt percben aztán Lukaku visszafoglalta helyét a csatársor közepén, jobb szélre csak akkor húzódott ki, ha éppen a portugáloknál volt a labda. De Bruyne közben egyre több poszton bukkant fel jobbszélsőtől középső középpályásig, kereste a szabad területet a mélyen védekező portugálok között, akik közül csak a védekezésből felmentett Ronaldo maradt elől, ha nem volt náluk a labda. A belgák rendre a széleken próbáltak elfutni, és onnan ráívelni a labdát Lukakura, eleinte kevés sikerrel.

Az első félidőben Ronaldo és a belga belső védők csatáját rendre a védők nyerték. Fotó: THANASSIS STAVRAKIS/AFP

Bár nagy helyzeteket nem lehetett feljegyezni, az első húsz perc elég dinamikus játékot hozott, a labdaszerzések után mindkét csapat képes volt pár érintésből felérni a másik 16-osához. Csak hát mindkét csapat biztonságra törekedve mélyen visszahúzódott a labdavesztések után, ha pedig netán mégis sikerült kiugratni Ronaldót, a belga belső védők rendre a helyükön voltak - a másik oldalon pedig a szélső elfutások utáni beadások továbbra sem nagyon találtak embert. Így veszélyt csak egy rögzített helyzet hozott, a 25. percben Ronaldo a 16-os bal sarkáról lőhetett szabadrúgást. A jobb alsó sarokra tartó lövését Curtois ugyan csak kiütni tudta, de a védelme tisztázott.

A 37. percben egy Meunier-KDB kényszerítő után Meunier bal külsővel csavarta rá 18 méterről. Nem volt rossz lövés, de tán érdemesebb lett volna jobban kijátszani a helyzetet. Előtte fél perccel Lukaku sprintelt nagyot. Palhina végig rángatta, de a bíró nem fújt.

A Hazard testvérek, Eden (háttal) és Thorgan ünneplik az utóbbi gólját. Fotó: JOSE MANUEL VIDAL/AFP

A 42. percben Curtois előbb hidegvérű csellel elhúzta a labdát a saját ötösén belül Ronaldo mellett, majd tökéletesen indította a bals zélen beinduló Lukakut. Ő testi erejét kihasználva kiszorította Ruben Diast, és tette középre de Bruynenek. Ő finom körömpasszal próbálta előre adni, de beleléptek. A kipattanó labdát Meunier tette vissza a balszélre az érkező Thorgan Hazardnak, ő pedig húsz méterről rátűzte. Középre tartott a lövése, de nagyon szitált a külsővel meglőtt labda, össze is zavarta Rui Patríciót, aki előbb jobbra mozdult, de a labda végül a bal kapufa felé csavarodva ment el mellette.

A 47. percben de Bruyne, akit az első félidőben megfaragtak párszor, de most pont nem értek hozzá, elkezdte fájlalni a lábát, és cserét kért. Mertens váltotta, bár a szerepét inkább Eden Hazard vette át. A portugálok az 56. percben váltottak, az Eb-n először állhatott be Joao Felix, akit mostanáig érthetetlenül mellőzött Santos. A nem sokat mutató Moutinhót pedig Bruno Fernandes váltotta.

A második félidő első nagy helyzetét is a portugálok dolgozták ki: Ronaldo adott hatalmas paszt Jotának, aki, ahogy az első félidőben, most is csúnyán elcsavarta, ezúttal a kapu fölé. A 61. percben Renato Sanches ívelt be egy labdát balról az ötös távoli sarkára, Joao Felix nem tudta erővel megfejelni, Curtois könnyedén fogta. A portugálok egyre jobban szorongattak, de az ilyenkor öt védővel védekező belgák állták a rohamokat.

Az első belga helyzet a 63. percben adódott. Eden Hazard csodás bokamozdulattal pörgette a labdát a tesója elé, ő centerezett, Lukaku pedig helyet csinált magának, majd úgy 17 méterről fölé durrantotta. A 76. percben Pepéből bújt elő a régi klasszikus Pepe, gyakorlatilag leütötte Thorgan Hazard-t, de a meccset amúgy is határozatlanul és következetlenül vezető, az indulatokat elszabadulni hagyó Felix Brych játékvezető megkegyelmezett neki egy sárgával.

Az utolsó tíz percben nagy hajrába kezdtek a portugálok. A 82. percben addigi legnagyobb helyzetüket Rúben Dias egy szöglet után fejelte erőből, középre, Curtois kezébe. Fél percre rá Raphael Guerreiro lőtt 18-ról hatalmas kapufát. A kinyíló portugálok között a belgák is vezettek pár veszélyes kontrát, de az utolsó érintések rendre hibáztak.

A 88. percben Ronaldo fejelt tovább egy labdát a 11-es pont magasságában, Curtois odaért a bal saroknál becsúszó André Silvára. A 95. percben Joao Felix vezette befelé a labdát a bal partvonal felől. Kényszerítőzött André Silvával, majd 16-ról kicsivel a jobb kapufa mellé csavarta. Curtois rajta volt, nem kellett hozzáérnie.

A portugálok hiába uralták a második félidőt - jellemző, hogy megint a cserék adtak nekik lendületet, Santosnak nem nagyon megy a kezdő kijelölése -, és hiába hajráztak hatalmasat az utolsó negyedórában, Belgium végül egyetlen kaput eltaláló lövéssel kiejtette a címvédőt.

Himnuszéneklést ki nyerte?

A portugálok Sevillában már-már otthon érezhették magukat, lelkes közönségük támogatásával lendületesen adták elő nemzeti dalukat, ám aztán ugyanez a lelkes közönségük a mostanában elterjedt tapló szokás szerint kifütyülte a belga himnuszt, ezzel lerontva az összteljesítményt. Belgium.

Térdelés volt?

Volt. A belgák határozott letérdeléséhez a portugálok is csatlakoztak, a közönség pedig megtapsolta a gesztust.

Ki volt a meccs embere?

Thomas Vermaelen fejeli el a labdát Cristiano Ronaldo elől. Fotó: LLUIS GENE/AFP

Az UEFA-nál a gólszerző Thorgan Hazard. Én inkább adnám egy kollektívának, az Alderweireld-Vermaelen-Verthongen belga belső védőhármasnak, akik a második félidő közepéig teljesen eltüntették a portugál támadókat, majd ezután is mindig éppen időben megérkeztek. A portugálok nagy helyzetei távoli lövésekből és pontrugásokból lettek, a világ tán legjobban fejelő csatárának, Ronaldónak meg esélye se volt a levegőben.

Bíró és VAR

Felix Brych egyszerűen rossz bíró, nem is igazán értem, hogy hogy vezethet meccset ezen a szinten. Határozatlan és következetlen, hagyta elszabadulni az indulatokat, összevissza ítélte meg a szabálytalanságokat. Érzésre Pepét például ki kellett volna állítania, ezzel pedig a mérkőzés menetét is befolyásolta.

Hogyan tovább?

Belgium, miután kiejtette a halálcsoportot túlélő Portugáliát, Olaszország ellen folytathatja a halálágon, ahol a két százszázalékos csapat negyeddöntőjének túlélőjére akár Franciaország vagy Spanyolország is várhat az elődöntőben.