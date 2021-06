Csehország kiejtette Hollandiát!

Hollandia 0 - 2 Csehország Vége Statisztika Kezdő Események Csehország 4-2-3-1 Szövetségi kapitány

Mit vártunk a meccstől?

Lehetőleg jó meccset az utolsó budapesti Eb-találkozón. A hollandokról még a csoportkör után se lehetett tudni, hogy mire képesek valójában: az első három meccsen láttunk pár remek egyéni teljesítményt és időnként szép játékot, de igazán nagy nyomás alatt még nem álltak. A csehek remekül kezdték az Eb-t a skótok ellen, és utána a horvátok ellen összeszedett egy pont után az angoloktól elszenvedett vereség sem akadályozta meg a továbbjutásukat.

És mit kaptunk?

Ugyan a szintén Budapesten játszott magyar-francia meccshez képest baráti volt az időjárás, de azért így is nagyon meleg volt a meccs kezdetekor, lehet ez is rányomta bélyegét az első félidőre, ami leginkább felejthető játékot hozott.



A hollandok kezdték nagyobb lendülettel a meccset, az első komolyabb helyzetig csak hét percet kellett várni: egy kis szöglet után beívelt labdát de Ligt fejelt vissza okosan a kapu elé, Depay pedig nagy lendülettel, de rosszul találta el. A holland főlény ezután is megmaradt, az első értékelhető cseh lehetőség a 22. percben jött el, Sevcik beadását Soucek fejelte rá, de nem sikerült kapu felé irányítania a labdát. A félidő hátralevő részében viszont látványosan kiengedett a holland csapat, legnagyobb jóindulattal is csak helyzetszerűségekről lehetett beszélni, a védelmek pedig magabiztosan tették a dolgukat: ha akadt is egy kapura lövés, jó eséllyel előkerült egy blokkoló láb is.

A kissé lagymatag első félidőhöz képest egész másmilyen hangulatot hozott a második: az 51. percben Malen gyönyörűen lépett ki a védők közül, egy az egyben vitte rá Vaclikra, de a cseh kapus bravúrosan le tudta szedni a lábáról a labdát. Tényleg csak az utolsó csel hiányzott a gólhoz. Pár perccel később pedig jött a drámai fordulat: a tizenhatos felé iramodó Schicket de Ligt próbálta szerelni, majd estében beleütött a labdába. Az orosz játékvezető sárgát és szabadrúgást ítélt, de a videóbírós jelzésre a bíró újranézte a jelentetet, és arra jutott, hogy a holland védő egyértelmű gólhelyzetet akadályozott meg, ezért kiállította de Ligtet.

A piros lap után de Boer Promest hozta be Malen helyére, látványosan védekezőbb formációra váltottak, a csehek pedig egyre többet birtokolták a labdát, és több veszélyes helyzetet is kialakítottak: Kaderabek erős lövését Dumfries blokkolta, majd Stekelenburg ejtette be majdnem a labdát a saját kapujába.

A 68. percben góllá érett a hirtelen jött cseh főlény: egy hosszúra belőtt oldalsó szabadrúgást Kalas fejelt vissza a túloldalra, Holes pedig közelről a kapuba fejelt, hiába állt három holland védő is előtte.

A cseh gól után sem tudtak érdemben váltani az emberhátrányban lévő hollandok, helyzetek inkább a nagyon lelkesen futballozó csehek előtt adódtak, a 80. percben pedig megszerezték a második góljukat is: Holes szerezte meg remek ütemben a labdát a középpályán, betört vele, majd okosan az érkező Shick elé gurította, aki ilyen közelről nem hibázott. 2-0, és ez volt a cseh csatár negyedik gólja az Eb-n.

A második gól után már említésre méltó nagyobb fejlemény nem történt: a hollandok mentek előre, de komolyabb helyzetekig nem jutottak, a csehek meg több cserélés és visszafogott labdabirtoklás mellett még párszor a kapu közelébe is elkeveredtek.

És persze, nehéz emberhátrányban focizni egy Eb-nyolcaddöntőben egy nagyon elszánt ellenfél ellen, de a hollandok már a piros lap előtt se mutattak sokat, nem jutottak veszélyes helyzetekig sem, a csehek pedig végig fegyelmezetten játszottak, abszolút megérdemelték a továbbjutást, amit nem lehet pusztán a kiállítással magyarázni.

Csehország szombaton délután 6-tól a remek formában lévő Dániával fog játszani a legjobb négy közé jutásért.