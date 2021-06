Szivárványos búcsú a Puskástól

Két nagyon különböző hangulatú meccsel végre elkezdődött az Eb már csak a lebonyolítás miatt is izgalmas, egyenes kieséses szakasza. Délután Wales húsz percen át próbálta elhitetni azokkal, akiknek az olaszok elleni gyatra teljesítményük után megingott a hitük bennük, hogy mégiscsak tudnak focizni. Aztán kaptak egy négyest a dánoktól, akik a csoportkör zárófordulója óta megtáltosodtak, és az elmúlt 180 percben már nyolc gólnál járnak.

A harmadik dán gól a négyből Fotó: KOEN VAN WEEL/AFP

Este aztán az Eb-k történetében csoportjukból először továbbjutó osztrákok mintha az életükért játszottak volna, úgy küzdöttek a csoportkör legmeggyőzőbb csapatával, Olaszországgal. A meccs nagy tűzijátékot hozott, a két csapat együtt 43-szor lőtt kapura a végül 120 percesre nyúlt találkozón. A meccs hangulatát talán leginkább leíró statisztika, hogy az osztrákok 16 lövéséből 1 esett az első félidőre, a második félidőre bátorodtak csak fel, de annyira, hogy akkor már lesgólt is szereztek. Végül az olaszok a hosszabbításban gyorsan vezetést szereztek, amit meg is dupláztak, mielőtt az osztrákok kétméteres centere, Saša Kalajdžić be nem fejelt egy térdmagasságban (neki bokamagasságban) érkező szögletet.

Na, elég a tegnapból, mi lesz ma?

Este hatkor a holland-cseh nyolcaddöntővel búcsúzik az Eb-től a Puskás Aréna, amit az utolsó meccsen szivárványos hirdetésekkel árasztanak majd el a szponzorok a toleranciát és sokszínűség jegyében. Csak aztán Szijjártó Pétert meg ne üsse a guta! Csányi Sándor, az MLSZ elnöke mindenesetre már előre könyörgött, hogy a stadionba kilátogatók ne csináljanak rasszista, homofób botrányt, emlékeztetvén rá a publikumot, hogy különben nem nagyon fogunk többé világversenyeket rendezni.

A szivárvány a pálya menti hirdetőtáblákon fog felbukkanni. Fotó: LASZLO BALOGH/AFP

Maga a meccs érdekesnek ígérkezik, egyrészt a hollandok, ha Ukrajna ellen volt is egy komolyabb megingásuk, összességében elég meggyőző, száz százalékos teljesítménnyel jutottak tovább a csoportjukból, a cseheknél viszont ott van az eddig az Eb gólját jegyző Patrik Schick. A Bayer Leverkusen centere nagy formában van az Eb-n, a skótoknak félpályáról lőtt gólja mellett az is elég menő volt, amikor a horvátok ellen még vérző fejjel vágta be a lekönyökölése miatt megadott tizenegyest. Persze a csoportjukban nyújtott teljesítményük alapján nehéz felmérni valódi erejüket. Az angolok elleni már mindegy meccs borzalmas volt, a skótok könnyűnek találtattak, a horvátok pedig a csehek elleni meccsükön még öregnek és fáradtnak tűntek.

A nap, és talán az egész nyolcaddöntő legjobban várt meccse a címvédő portugálok és az eddig lenyűgözően jó belgák esti sevillai rangadója lesz. Portugáliától láttunk már mindent ezen az Eb-n. Velünk 84 percen át nem bírtak, hogy aztán hirtelen nagyon fölényes győzelmet arassanak. A németek ellen a vezetésük megszerzése után két gyors öngóllal összeomlottak, a franciák ellen pedig egy lüktető meccsen harcolták ki a mindkét csapatnak tökéletes döntetlent. A belgáknak ezidáig egy gyengébb félidejük volt, az Eriksennel történtekből ocsúdó, a második csoportmeccsüket a finnek elleni vereség után megveszekedettként kezdő dánok ellen, hogy aztán a második félidőben őket is simán bedarálják.

Lukaku éppen az első gólját lövi az Eb-n, az oroszok ellen. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Én nagy világversenyeken kívül mostanában csak MTK-t nézek, ezért két (három) évente újra és újra szerelembe eshetek Romelu Lukakuval, korunk tán - és itt most nem testi adottságairól beszélek - legnagyobb középcsatárával*. Ha nem elkötelezett rajongói egyik csapatnak sem, csak a jó focit szeretik, ajánlom, hogy szánjanak egy negyedórát a meccsen arra, hogy csak és kizárólag őt figyelik. "Minden mozdulatának jelentése van, minden lépésének értelme. Centerből irányítja a centerhalfját" - áradoztam róla Szily László barátomnak az oroszok elleni meccsen, amit tán csak azzal egészítenék ki, hogy ha éppen nem mozdul, akkor nem mozdulni volt értelmes. Hogy mennyire jók a belgák, arról tán mindent elmond, hogy mindezek mellett a csapat legjobbja egyértelműen a középpályás Kevin de Bruyne, és ők ketten úgy érzik egymást a pályán, mintha már az anyaméhben is együtt nevelkedtek volna.

*Persze ha már korunk legnagyobb középcsatárai, akkor Cristiano Ronaldóról se feledkezzünk el. A 36 éves korára klasszikus centerré átalakult Ronaldo 5 góljával könnyedén vezeti az Eb góllövőlistáját. Ha lő még egyet, már 110 válogatott gólja lesz, ami világcsúcs.