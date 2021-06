Csoda: Svájc tizenegyespárbaj után ejtette ki Franciaországot

Franciaország 4 6 - 6 5 Svájc Vége Statisztika Kezdő Események Svájc 3-4-1-2 Szövetségi kapitány

Mire számítottunk?

Az Eb előtt gyakori vélemény volt, hogy a világbajnok franciák érkeznek a legerősebb kerettel, és a csoportkört ugyan veretlenül hozták le, de becsúszott két olyan döntetlen (az egyik éppen ellenünk), ami megmutatta, hogy igenis sebezhetőek. Ennek ellenére a legtöbben persze francia továbbjutásra számítottak a csoportharmadikként továbbjutó Svájc ellen.

És mit kaptunk?

A mérkőzés francia főlénnyel indult, már az első 10 percben többször veszélyesen játszották be a labdát a svájci tizenhatos területére, de Svájc sem kezdett megilletődötten, többször is eljutottak a francia kapu közelébe. A kezdeti, ismerkedős szakasz után aztán mindent borítottak a svájciak: a 15. percben egy egy blokkolt lövés után a törökök elleni meccsen három gólpasszig jutó Zuber adta be szépen középre, Seferović pedig könnyedén befejelte a valamiért nem emelkedő Lenglet mellett a labdát a kapuba.

A gól után Svájcnak tökéletesen feküdt a meccs ritmusa: a franciák lépéskényszerbe kerültek, ez pedig remek lehetőségeket teremtett kontrákra. A franciák láthatóan próbáltak támadni, de az első félórában igazán veszélyes helyzetekig nem jutottak, Mbappe és Rabiot is messziről próbálkozott, de lövéseik elkerülték a kaput. A félidő végéig pár kósza lövés, időnként egy-egy szép passz vagy szöktetés előfordult Didier Deschamps csapatánál, de a svájciak igazából gond nélkül őrizték az előnyüket.

A szünetben Coman jött be Lenglet helyett, de a francia csapat eleinte nem tűnt se gyorsabbnak, se összeszedettebbnek, mint az első játékrészben, és az első igazán nagy helyzet is a svájciak előtt alakult ki: az 50. percben Embolo tört be szépen a labdával, a Shaqiri felé tartó passzban azonban Varane kulcsfontosságú pillanatban piszkált bele. Nem lett gól, Svájc jelezte, hogy eszük ágában sincs ráülni az eredményre, és minden kínálkozó lehetőséget megpróbálnak majd megragadni, hogy növeljek az előnyüket.

Ez pár perccel később nagyon simán összejöhetett volna: a tizenhatos vonalán Zubert buktatta Pavard, és ugyan a játék továbbmehetett, a franciák helyzetbe is kerültek majdnem a másik térfélen, de aztán az argentin játékvezető közben jelzést kapott a VAR-szobából, és végül tizenegyest ítélt. Pavard szabálytalansága egyértelmű volt, de a visszajátszott jelenetek alapján se tűnt úgy, hogy belül történt volna a szabálytalanság.

Ennek ellenére járt a tizenegyes, amit Rodriguez próbált meg a bal alsóba lőni, de Lloris résen volt, és kiütötte a nem túl határozottan meglőtt labdát.

A kihagyott tizenegyes után pedig beindult a francia henger: az 57. percben a félpályánál megszerzett labdát Griezmann játszotta ki jobbra, Mbappe adta tovább Benzemának, aki egészen csodálatos mozdulattal tette maga elé a labdát, majd gólt szerzett:

Majd egy perc és 42 másodperc múlva (!) Benzema ismét gólt szerzett: Coman és Pogba felvezetése után Griezmann és Mbappe vezetett támadást, Griezmann lövésébe még bele tudott ütni Sommer, de a leszálló labdát Benzema közelről befejelte a kapuba:

Úgy lett pillanatok alatt 2-1 a franciáknak, hogy kevéssel korábban még a svájciak lőhettek tizenegyest.

A második francia gól láthatóan megtörte a svájciak lendületét, érthető okokból persze. A következő percekben inkább a franciák birtokolták a labdát, távoli lövésekig meg szögletekig jutottak el, miközben Svájc ment ugyan előre, de az immár sehova sem siető francia középpálya és védelem komoly akadályt jelentett. Ráadásul a francia válogatott mintha fel is gyorsult volna a második félidőre, és a passzok is jobban összejöttek.

Aztán jött a 75. perc, amikor Paul Pogba gondolt egyet, és jó 25-30 méterről egy bődületesen nagy gólt lőtt a svájciaknak. Az egész torna egyik legszebb találata volt, ezzel lett 3-1, innen már nagyon nehéz volt elképzelni, hogy felállhat Svájc, hiába láttuk délután a spanyol-horvát meccset.

De ez az Eb épp arról szól, hogy nem lehet leírni ezeket a meccseket: a 81. percben az ideje már keveset mutató svájci támadók ismét villantak. Embolo beadását Seferović bólintotta be közelről, Benzemához hasonlóan neki is ez volt a második gólja a találkozón.

Pár perccel később pillanatra azt hihettük, hogy megvan az egyenlítés is: Rodriguez lepattanó lövését Gavranovic kotorta be közelről, de kiderült, hogy lesen állt. A visszajátszás alapján tényleg, jogosan vették el a gólt a svájciaktól. De csak kicsit kellett várni ahhoz, hogy tényleg meglegyen az x: a 90. percben a félpályán szereztek labdát a svájciak, a gyors kontra után pedig Gavranovic pedig egy szép csel után, tizenhatról lőtte ki a jobb alsót, Llorisnak esélye sem volt.

Fantasztikus meccs, és egészen elképesztő, hogy a rendkívül hasonlóan alakuló spanyol-horvát nyolcaddöntővel egy napon. És még itt sem volt vége: a 94. percben, a rendes játékidő hosszabbításának legvégén Coman nagyon szépen vette maga elé a labdát, majd felibe találta a felső lécet. Pár centin múlott, hogy megnyerjék a meccset, de helyette jöhetett a hosszabbítás.



A hosszabbítás első félideje balszerencsésen indult a franciáknak, a két gólt szerző Benzema nem tudta folytatni a játékot, Giroud érkezett a helyére. A 95. percben majdnem ismét megszerezték a vezetést, Pavard lőhetett a tizenhatoson belül, de Sommer szépen védett.

Kevéssel utána Seferovic is lement: 1-3-as hátránynál Petković eléggé támadó felfogású cseréket húzott meg, és a hosszabbításra ebből vett vissza, kétgólos csatára helyett egy védő, Fabian Schaer érkezett a pályára. Az iram semmit nem sokat csitult a második félidőhöz képest, mindkét kapu előtt feltűnt időnként a labda néhány rohanó támadó kíséretében, de érezhető volt, hogy fáradnak azért a játékosok, és hogy fontosabb volt nem gólt kapni, mint esetleg lőni egyet.

A hosszabbítás első félideje nem hozott gólt, a másodikba Mbappe előtt adódott hamar két helyzet is, a második kifejezetten nagy volt: Pogba adott nagyon nagy passzt a PSG csatárának, aki kicsit éles szögből lőhetett, de a labda lecsúszott a lábáról. A maradék negyedóra francia labdabirtoklást és pár kisebb helyzetet hozott, Sommer még egy bravúrt is bemutatott Giroud fejese után, de ezt leszámítva a rendkívül szervezetten focizó, hihetetlen energiákat megmozgató svájciak állták a nyomást, jöhetett a büntetőpárbaj.

A tizenegyesek

A párbajt Svájc kezdte, Gavranovic kezdte, magabiztosan bebombázta, 1-0 .

. Pogba messziről nekifutva bikázta be a felsőbe, 1-1 .

. Schaer higgadtan ellőtte oldalra, 2-1 .

. Giroud szinte ugyanoda lőtte, mint Schaer, 2-2 .

. Akanji nagyon kicentizve gurította ki a sarkot, 3-2.

Thuram is a sarkot célozta, Sommer rajta volt, de nem volt esélye, 3-3 .

. Vargas büntetőjébe Lloris belekap, de a labda behullt a kapuba, 4-3 .

. Kimpembe magabiztos volt, 4-4 .

. Mehmedi simán belőtte az alsóba, 5-4 .

. Mbappe büntetőjét Sommer kiütötte, 5-4.

A meccs embere

Nagyon nehéz választani: Lloris kulcsfontosságú pillanatban fogott meg egy tizenegyest, visszahozva csapatát a meccsbe, Benzema és Seferovic is két fontos gólt lőtt, a középpályákon Xhaka és Pogba is nagy formában volt.

Mi jön ezután?

Svájc a negyeddöntőben a szintén hosszabbítás után továbbjutó Spanyolországgal játszhat majd, a hétfőn látottak alapján nagy meccsben bízhatunk.