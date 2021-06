Ezen a meccsen még az Eb legnagyobb kapushibája is belefért a spanyoloknak

Horvátország 3 - 5 Spanyolország Vége Statisztika Kezdő Események Spanyolország 4-3-3 Szövetségi kapitány

Luis Enrique Martinez Garcia Horvátország 4-1-2-3 Szövetségi kapitány

Zlatko Dalic 23 Simón 2 Azpilicueta 12 García 24 Laporte 14 Gayà 8 Koke 5 Sergio Busquets 26 González 11 Torres 7 Morata 22 Sarabia 1 Livakovic 25 Gvardiol 5 Caleta-Car 21 Vida 22 Juranovic 11 Brozovic 8 Kovacic 10 Modric 17 Rebic 20 Petkovic 13 Vlasic

Mit vártunk a meccstől?

Spanyol labdabirtoklást, szép horvát kontrákat, leginkább egy nyitott, kétesélyes mérkőzést. Papíron ugyan a spanyolok voltak esélyesebbek, de ezen az Eb-n egyelőre egyik válogatott sem élete formájában futballozott. Mindketten a csoportjuk második helyéről jutottak tovább, Spanyolország Svédországgal (0-0) és Lengyelországgal (1-1) ikszelt, majd nagyon megsorozták Szlovákiát (5-0, az 5-ből 2 öngól). A vb-ezüstérmes horvátok rögtön egy küzdelmes meccsel kezdték a bajnokságot, a 2018-as vébé-elődöntő visszavágójában 1-0-ra kikaptak az angoloktól, majd 1-1-es döntetlent játszottak a csehekkel, végül 3-1-re jól megadták Skóciának. Eszerint tehát mindkét válogatott 3 meccsen 1 győzelmet aratott a csoportkörben, igaz, a spanyolok emellett nem kaptak ki egyszer sem, sőt, gólt is csak egyet kaptak, a lengyelektől.

A horvátoknál ráadásul épp most kiesett egy alapember: Ivan Perisic koronavírusos lett, ezért nem játszhatott a gólerős támadó középpályás. Perisic nincs is rossz formában, a skótok és a csehek ellen is betalált.

Ehhez képest milyen volt a meccs?

Elképesztő. A spanyolokat nem törte meg az Eb eddigi legszerencsétlenebb öngólja, de a horvátokat meg nem törte meg a kétgólos spanyol vezetés. Az 5-3-as végeredménnyel a spanyolok az első csapat az Eb-k történetében, amelyik 10 gólt lő két egymás utáni meccsen.

A spanyol labdabirtoklási fölény már az első percekben kiütközött, a horvátok az első 10 percben szinte labdába sem értek, első támadásukra a 11. percig kellett várni, de lövésig az sem jutott el. A spanyoloknak ezzel szemben egészen veszélyes helyzetei voltak, de néha Morata találta el rosszul a labdát vagy fejelte rá Vidára, esetleg Koke lövését védte Livakovic kapus.

A 20. percben aztán Pedri távoli hazaadását a kapu előtt álló Unai Simón nem tudta lekezelni, így a horvátok egy öngóllal megszerezték a vezetést. Ez eddig is az öngólok Eb-je volt, és amikor már azt hittük ennél bugyutább öngólok már nem születhetnek, a sors mindannyiunkat meglep: a labdát csak 28 százalékban birtokló, lövésig el sem jutó horvátok egy ilyen öngóllal szereznek vezetést a spanyolok ellen:

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Fotó: WOLFGANG RATTAY/AFP

A gól váratlanul nagy lendületet adott a horvátok játékának, védelmük jól zárt, és közben a támadóik is felébredtek, a 25. percben Vlasic lőtte ki az oldalhálót, aztán Kovacic lőtt messziről, de gólig nem jutottak. Ezt bánhatták is, a 38. percben ugyanis a spanyol nyomás is eredményt hozott: megzavarodott a horvát védelem órási gombfocizás után a sokadik lepattanót Sarabia bombázta a kapu jobb felső sarkába. A korábban még hárító Livakovicnak itt már esélye sem volt.

Fotó: WOLFGANG RATTAY/AFP

Az első félidőben nagyjából ennyi történt, a szünet előtt nem sokkal a Perisicet addig elég gyengén helyettesítő Rebic fejelt egyet a spanyol kapura, a labda azonban Unai Simón kezében landolt.

A szünetben csak a horvátok cseréltek, Kramaric érkezett a középcsatár Petkovic helyére, de a játékon ez nem változtatott sokat, úgy ment minden, mint az első félidőben, spanyol labdabirtoklási fölény, spanyol támadások, a horvát kontrák pedig általában lövésig sem jutottak el.

Az 58. percben meg is fordították a mérkőzést a spanyolok, Ferrán Torres beadását a jobbhátvéd Azpilicueta fejelte a horvát kapuba.

A 66. percben, azon ritka alkalmak egyikén, amikor a horvátok birtokolták a labdát a spanyol 16-osnál, Rebic találta el rosszul a labdát, így Unai Simón könnyedén fogta a lövését. Rebicet ezután le is cserélték, Mislav Orsic érkezett a helyére. Nem sokkal később a horvátok eljutottak az addigi legszebb, legveszélyesebb helyzetükig, Gvardiol lövését azonban fogta a spanyol kapus.

Az éledező horvát lendületet kettős cserével törték meg a spanyolok, Sarabia helyére érkezett Olmo, Eric Garcia helyére pedig Pau Torres. Nem sokkal később Morata lőtt is egy gólt, de ezt nyilvánvaló les miatt nem adta meg a bíró.

A 74. percben a horvátok már kifejezetten a támadások segítse miatt hoztak le egy hátvédet: Juranovic helyett jött a középpályás Brekalo. A csere után egy ideig iszogattak a csapatok, a horvátoknak azonban nagyon sokba került ez a pár korty, a 77. percben ugyanis, nem sokkal a sípszó után Ferrán Torres gólt lőtt, a horvátok teljesen lemaradtak róla, Gvardiol a kulacsát dobta el, hogy üldözőbe vegye.

Még ennél is meglepőbb volt viszont, hogy a 84. percben a horvátok régóta az első értékelhető támadásukkal szépíteni tudtak. A gólt videózni is kellett, nem volt biztos az sem, hogy bent volt, és az sem, hogy nem volt kezezés a támadók részéről, de a VAR szerint tiszta gól volt, Modris beadása után lepattanóból Mislav Orsic volt eredményes.

A gól értelemszerűen új lendületet adott a horvátoknak. A 90. percben Kramaric lőtt a kapu mellé, igaz, lesről. A hosszabbításban, a 92. percben viszont jött az egyenlítés, egy tőkéletes támadással a csereként beállt Orsic beadását a szintén csere Pasalic fejelte be, a sírtból visszahozva a horvát válogatottat.

3-1-es állásról hozták vissza a meccset a remekül cserélő horvátok, elképesztő iramot adtak hozzá a játékhoz a horvát cserék, miközben a spanyolok lehozták a legjobbjaikat, Ferrán Torrest, Sarabiát és Kokét is.

A hosszabbításra láthatóan lelkileg megújulva érkeztek a horvátok, a csodacsere Orsic már majdnem a hosszabbítás második percében gólt lőtt, de labdája a kapu fölött szállt el. A hosszabbítás elején megfordultak a szerepek, a horvátok vették át a kezdeményezést. A 96. percben is ők jutottak ziccerig, de Kramaric a kapusba lőtte.

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A 97. percben ehhez képest már Dani Olmo lövése pattant le a horvát védőktől, a 100. percben pedig Olmo beadása után Morata góljával a spanyolok visszaszerezték a vezetést.

A 103. percben pedig Oyarzabal 5-3-ra állította az eredményt, szintén Dani Olmo passzából.

Újra kétgólos előnyt élvezhettek a spanyolok a hosszabbítás félidejében, de voltak már ugye ilyen helyzetben a meccsek 3-1-nél is, és nem sokra mentek vele. A 106. percben a horvátok meg is mutatták, hogy még mindig veszélyesek, Budimir lőtt kapura, Unai Simónról ment ki szögletre.

Fotó: STUART FRANKLIN/AFP

A hosszabbítás végére látványosan elfogyott a horvátok ereje, egyre kevésbé tudták semlegesíteni a fiatal spanyol válogatott támadásait. A 114. percben a csapatkapitány Modric is lejött a pályáról, Ivanusec váltotta. Ezzel még akár arra is van esély, hogy a horvátok 35 éves klasszisának ez volt az utolsó meccse a nemzeti válogatottban.

A meccs embere?

Ha nem cserélik le őket, talán Sarabia vagy Ferrán Torres lett volna, így inkább a két csodacsere: Dani Olmo spanyol és Mislav Orsic a horvát oldalon.