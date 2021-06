Csodahétfő után jöhet az angol-német

Iratkozz fel itt a 444 Eb-hírlevelére, és minden nap megkapod a postaládádba, amit tudni kell.

Ilyen nincs

A svájciak ünnepelhettek Fotó: JUSTIN SETTERFIELD/AFP

A gólösszefoglalókat nézve is csak kapkodja a fejét az ember, annyira fordulatosak voltak az Európa-bajnokság hétfői nyolcaddöntői. A franciák és a spanyolok is 1-0-s hátrányból fordítottak 3-1-re, hogy az utolsó negyedórában elszórakozzák az előnyüket.

Didier Deschamps csapata rá is fizetett, kénytelen volt büntetőpárbajt vívni Svájccal. Az első négy tizenegyest mindkét fél értékesítette, végül azonban Mbappé, a franciák egyik legnagyobb, bár ezen az Eb-n keveset mutató sztárja hibázott, így óriási meglepetésre a svájciak kiejtették a világbajnoki címvédőt.

Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A spanyolok nem hagyták, hogy idáig fajuljanak a dolgok, 3-3-as állás után már a kétszer tizenöt perces hosszabbításban elintézték Horvátországot, így 5-3-as végeredménnyel jutottak tovább.

A francia meccsen láthattunk kihagyott svájci tizenegyest - még a rendes játékidőben -, a horvátok pedig az Eb egyik legnagyobb kapushibája révén szereztek vezetést. Pedri a félpályáról adta haza a labdát, amit Unai Simón nem tudott lekezelni, így becsorgott a bal alsóba.

Spanyolország tehát Svájccal játszik a pénteki, szentpétervári negyeddöntőben. Aznap lesz a belga-olasz meccs is, szombaton pedig a cseh és a dán válogatott utazik Bakuba. Még két hely kiadó.

Érdekes adat

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Spanyolország az első csapat az Eb-k történetében, amelyik összesen tíz gólig jut két egymást követő meccsen.

Franciaország 1960 óta nem kapott három gólt az Eb egyenes kieséses szakaszában.

Svájc az 1938-as világbajnokság óta nem jutott tovább egyenes kieséses meccsen.

Pedri öngólja volt a kilencedik ezen az Európa-bajnokságon.

Viszont ő a legfiatalabb játékos (18 éves és 215 napos), aki valaha kezdő volt egyenes kieséses Európa-bajnoki meccsen.

Elvérzik-e a halálcsoport utolsó életben maradt tagja?

Löw úton Londonba Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

A csodahétfő után angol-német meccset rendeznek. Legendás párharc, legfeljebb azért szomorkodhatunk kicsit, mert tudjuk, kevésen múlt, hogy most nem a magyar válogatott utazik Londonba.

A németek végül másodikként jutottak tovább a halálcsoportból, de eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt. A portugálokat ugyan megverték 4-2-re - két öngóllal -, de a franciáktól kikaptak 1-0-ra, és a magyarok ellen is kétszer kellett egyenlíteniük a 2-2-es végeredményhez. Azóta a franciák és a portugálok is kiestek, kérdés, mire mennek a németek az angolok ellen. Az Eb után biztosan távozik a kispadról Joachim Löw kapitány, ami akár lendületet is adhatna a csapatnak, de eddig pont mintha az elszántság hiányzott volna gyakran a játékukból.

Anglia 1-0-ra verte Horvátországot és Csehországot a csoportban, így az is belefért, hogy egy csalódást keltő meccsen 0-0-t játsszon Skóciával. Az biztos, hogy az angolok régóta készülnek a mai meccsre. Az Athletic érdekes cikkben ír a válogatott körül dolgozó adatelemző csapatról, ami Rhys Long vezetésével 18 hónapja vizsgálja a lehetséges ellenfeleket, így Németországot is.

Ha tizenegyesekre kerülne sor, az angolok lehetnek felkészültebbek. A 2018-as világbajnokság előtt büntetők ezreit elemezték ki, hogy a lehető legracionálisabban készülhessenek arra, ami látszólag szinte kizárólag a szerencsén múlik. Kiszámolták, hányadikként érdemes odaállítani a legjobb pontrúgókat, a kapu mely területére érdemes lőni, mennyit kell várni a rúgás előtt, és így tovább. Az elmúlt három évben csak még többet tanultak erről.

Mélyreható elemzőmunka eredménye az is, hogy Anglia még nem kapott gólt ezen az Európa-bajnokságon. 2016-ban a portugálok, 2018-ban pedig a franciák nyertek világversenyt remek védekezésüknek is köszönhetően, az angol stáb pedig alaposan feltárta, mit érdemes átvenni tőlük.

Róluk se feledkezzünk meg

Alexander Isak, a svédek nagy ígérete Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Este kilenctől svéd-ukrán meccset is rendeznek. Előbbiek veretlenül zárták a csoportkört, megverték a szlovákokat és a lengyeleket, ikszeltek a spanyolokkal. Ukrajna viszont csak harmadikként jutott tovább, úgy, hogy Hollandiától és Ausztriától is kikapott. Sevcsenko csapata csak Észak-Macedóniát tudta megverni.

Ez alapján a svéd továbbjutás tűnik valószínűbbnek, de mint láttuk, ezen az Eb-n könnyen felborul a papírforma. A nyertes Angliával vagy Németországgal fog játszani a negyeddöntőben.

Ezek a szurkolók nem viccelni jöttek

Érdemes megnézni, hogyan ünnepelt a magyar-francia meccs félidejében egy hazai drukker: szó szerint úszott a boldogságban. Miközben zúgott körülötte a „Magyarország, Magyarország”, ő megállt, a magasba löttyintett három pohár sört, és aláállt. 3750 forintjába került, de megérte!

És ott van a legelhivatottabb svájci mackó, a zokogó-üvöltő, menny és pokol közt ingázó szurkolói lélektan megtestesítője is:

Mi is történt vasárnap a Puskásban?

A magyar kormánymédia úgy írt a cseh-holland meccsről, mintha a visegrádi heteró négyek összefogva kényszerítették volna térdre a szivárványos hollandokat. Pedig csak egy jó meccs volt, mint Szily László riportjából is kiderült.

