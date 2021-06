Ukrajna lesz az angolok ellenfele

Nyolcaddöntő Svédország 1 - 2 Ukrajna Vége Statisztika Kezdő Események Ukrajna 3-5-2 Szövetségi kapitány

Andriy Shevchenko Svédország 4-4-2 Szövetségi kapitány

Janne Andersson 1 Bushchan 4 Kryvtsov 13 Zabarnyi 22 Matvyenko 21 Karavaev 10 Shaparenko 6 Stepanenko 5 Sydorchuk 17 Zinchenko 7 Yarmolenko 9 Yaremchuk 1 Olsen 6 Augustinsson 24 Danielsson 3 Nilsson-Lindelof 2 Lustig 10 Forsberg 8 Ekdal 20 Olsson 7 Larsson 11 Isak 21 Kulusevski

Mire számíthattunk a meccs előtt?

Az Eb eddigi parádés nyolcaddöntői alapján egy 9-7-es meccsre

Mi volt a legnagyobb kavarás a meccs előtt?

A dupla sárga mez a meccs előtti felvezetésben, de aztán kiderült, hogy a két IKEA-színű zászlós ország megoldotta: a svédek sárgában, az ukránok kékben nyomták Glasgow-ban, ahol csodás napsütéses időjárás volt este 9 után is.

Mi lett a meccsen?

A mérkőzés esélyese nyilván a svéd csapat volt, a csoportmeccseken a spanyolok elleni, futballfojtogató 0-0 után verték a szlovákokat és egy pazar meccsen a lengyeleket.

Az ukránoknak elég volt, hogy az Eb papíron leggyengébb csapatát, Észak-Macedóniát legyőzték, miközben kikaptak - az Eb-től azóta búcsúzó - Hollandiától és Ausztriától. Vagyis sima svéd győzelemnek ígérkezett ez. Ennek megfelelősen magabiztosabban és agresszívebben kezdtek a svédek, de az ukránok szerezték meg a vezetést. A 27. percben Jarmolenko szuper passza jutott el Olekszandr Zincsenkóhoz, akinek az erős, hétméteres lövésébe csak beleérni tudott Olsen.

A svédek ezek után növelték a nyomást, és természetesen Emil Forsberg törte meg az ukránokat. A 43. percben a 16-oson kívülről lőtt kapura, a lövése megpattant, ez pont elég volt a gólhoz. Forsberg ezzel még négy gólos lett, beérve Benzemát és Schicket, eggyel elmaradva Cristiano Ronaldótól.

A meccs legjobb 2 perce

A második félidő 55. és 56. perce. Előbb az ukrán Szidorcsuk lőtt kapufát, a korábban gólpasszt adó Jarmolenko átadásából. Aztán a túloldalon a gólt szerző Forsberg szintén a kapufát találta el. Ezután a második félidő egy kellemes háttéret nyújtott esti beszélgetéshez. Maradt az 1-1, jött a hosszabbítás.

A nagy fordulat

A svédek nem akarták, hogy 11-esekkel dőljön el, ezért Janne Anderson szövetségi kapitány hármat is cserélt a 97. percben, három támadóval frissített. De Danielson lenullázta a tervet, miután nyújtott lábbal rácsúszott Besedin térdére. A svéd előbb csak sárgát kapott, megvideózták, pirossal változott, teljesen jogosan. Besedint le is kellett cserélni.

Ezután orvossorozattá változott a meccs, valaki mindig feküdt a földön, mígnem az ukránok rájöttek, hogy akár meg is lehetne nyerni a meccset emberelőnyben. És meg meg is nyerték. Zincsenkó adott be balról a 121. percben, jött Artem Dovbik és a nyolc közé fejelte az ukránokat.

A meccs embere

Zincsenkó: gól és gólpassz, de azok is, akik megúszták sérülés nélkül a meccset.

Hogyan tovább?

A meccs végére leharcolt ukránok az angolokkal játszanak majd a négy közé jutásért, aligha bánkódnak emiatt az angolok.