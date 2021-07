Olasz-angol? Olasz-dán? Este kiderül!

Már csak két meccs van hátra az Európa-bajnokságból, ez minden focitorna legizgalmasabb és legszomorúbb időszaka egyben. Szerda este eldől, hogy ki lesz az olaszok ellenfele a vasárnapi döntőben.

Harmadszor nem jött össze a hosszabbításban a továbbjutás a spanyoloknak

Kedd este az első elődöntőn 1-1-es rendes játékidő és gól nélküli hosszabbítás után ismét tizenegyesekig fajult a meccs, ezen az Eb-n már harmadszor. Ebből kettőt a spanyolok hoztak össze, ám míg Svájc ellen továbbmentek, az olaszokkal szemben Olmo és Morata is hibázott, és ez már nem fért bele. Spanyolország ezen a meccsen játszott tán legjobban az egész Eb-n, ezért különösen fájdalmas lehet a számukra, hogy nem jött össze a döntőbe jutás. Olmo, Busquets és Pedri is nagyot játszott, és többször is komoly nyomás alatt tudták tartani az olasz kaput. A meccsről szóló összefoglalónkat itt lehet elolvasni.

Ünnep Torinóban Fotó: MAURO UJETTO/NurPhoto via AFP

A spanyoloknak összesen 17 lövésük volt a mérkőzésen, nem meglepő, hogy a találkozó után az olaszok zseniális védője, Leonardo Bonucci is azt nyilatkozta, hogy ez volt pályafutása legkeményebb meccse. Bonucci kiemelte azt is, hogy Olaszország ismét megmutatta, hogy szívvel, elszántsággal tudnak játszani, és ez át tudja őket lendíteni a nehéz pillanatokon is.

Jorginho mindent eldöntő tizenegyese után Bonucci amúgy az olasz tábor elé rohant ki ünnepelni, majd amikor visszatért volna a csapattársaihoz, egy rendező elsőnek nem akarta visszaengedni a pályára, mert azt hitte, hogy csak egy olasz mezes szurkoló.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A meccs emlékezetes játékon kívüli momentuma a tizenegyespárbaj előtti pénzfeldobás volt, amikor Chiellini látványosan cukkolni kezdte a spanyolok csapatkapitányát, Jordi Albát. A pszichológiai hadviselés egy új elemét ismertük meg kedden.

Fotó: LAURENCE GRIFFITHS/AFP

A mérkőzés után az olasz szövetségi kapitány, Roberto Mancini arról beszélt, hogy az Eb előtt szinte senki nem hitte el, hogy eljuthatnak a döntőig, és mégis megcsinálták. Kiemelte, hogy vannak meccsek, amiken meg kell szenvedni, nem mehet minden végig simán egy tornán. Ilyen volt a keddi meccs is: a spanyolok sokat birtokolták a labdát, és bőven okoztak problémákat az olasz válogatott számára. „A tizenegyesek olyanok mint a lottó, elismerésem a spanyolok felé, fantasztikus csapat” – mondta még el Mancini.

Fotó: ALI BALIKCI/Anadolu Agency via AFP

A spanyol kapitány, Luis Enrique arról beszélt, hogy ez nem egy szomorú este a számára. Persze, van némi csalódottság, de erről szól a topfoci: meg kell tanulniuk nyerni és veszíteni is. A csapatának csak gratulálni tudott, mivel megvalósították azt, amit kért tőlük, nincs oka a panaszra. Külön kiemelte Pedrit, aki szerinte lenyűgözően játszott, sosem látott még hasonlót egy 18 éves játékostól.

Csúcsra ér-e az angol válogatott?

Szerda este eldől az is, hogy kivel játszanak majd az olaszok vasárnap. A dánok mesébe illő Európa-bajnokságot hoztak eddig össze: kezdve az első meccsen Christian Eriksen drámájával, az első két meccsen elszenvedett vereséggel, majd az onnan kezdve bemutatott fantasztikus feltámadással. A kieséses szakaszban Dánia magabiztosan verte Walest és Csehországot is, és szerdán ugyan egy nehezebb feladat vár rájuk, de a szövetségi kapitány, Kasper Hjulmand szerint nem számítanak esélytelenebbnek, és támadó felfogásban fognak kifutni a Wembleyben.

Fotó: STUART FRANKLIN/AFP

A keret alapján eleve erősebbnek számító angolok mellett szól az is, hogy ők hazai pályán játszhatnak, most már 60 ezer néző előtt. Ugyanakkor pont ezért a nyomás is nagyobb lehet Gareth Southgate csapatán. Akik a negyeddöntőben mutatták eddig a legmeggyőzőbb teljesítményt, főleg a második félidőben, amikor három gólt is rúgtak az ukránoknak.

Az UEFA honlapja a Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane, illetve a Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard kezdőket jósolja szerda estére, de azért nem lennénk meglepve, ha főleg az angolok oldalán lenne némi kavarás.

Fotó: ALBERTO LINGRIA/AFP

Ha valaki taktikai kérdésekből is szeretne felkészülni az esti meccs elé, Muraközy Balázs két elemzését ajánljuk: a dánokról még a Wales elleni sikeres nyolcaddöntő után írt hosszabban, míg az angolok taktikájáról kedden, Sokan fanyalognak az angolokon, de Southgate-nek precíz terve van címmel.

Kedden derült ki, hogy az UEFA meghívta a lábadozó Eriksent a döntőre, feleségével, és azzal a hat mentőssel egyetemben, akik segítettek megmenteni a dán középpályás életét. Egyelőre nem tudni, hogy Eriksen elfogadta-e a meghívást, de az biztos, hogy egy olasz-dán döntőben reménykedik.