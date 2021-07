„Mintha háborús övezetben járnánk” - köpködték, zaklatták az angolok a dán szurkolókat

Egyre több dán szurkoló áll ki a nyilvánosság elé azzal, hogyan bántak velük az angolok az Európa-bajnokság londoni elődöntőjén.

Egy nő elmondása szerint a meccs közben semmilyen atrocitást nem tapasztaltak, hazafelé menet viszont szidalmazták őket, és közvetlenül a kilencéves kisfia arcába fújoltak. Kénytelenek voltak letörölni a gyerek arcáról a dán zászlót, és eltakarni a ruháját, hogy ne zaklassák tovább.

Egy másik nőnek azt kiabálták, hogy „nem tartozol ide”, és megpróbálták elvenni tőle a dán zászlót. Amikor nem hagyta, megcibálták a haját. „Nem hittem el, ami történik, elég ijesztő volt” - mondta a Guardiannak.

Fotó: HASAN ESEN/Anadolu Agency via AFP

Idéznek egy harmadik szurkolót is, aki a saját szemével látta, ahogy az angolok dán szurkolókat köpnek le, köztük gyerekeket is, de a rendőrök rá se hederítenek. „Az egész nagyon rémisztő volt, úgy éreztük magunkat, mintha háborús övezetben járnánk, és csak idő kérdése lenne, hogy megtaláljanak” - mondta. Meglepte az is, hogy a stadionnál nem ellenőrizték a covid-tesztjeiket, és a táskáikat sem nézték át, megelégedtek azzal, hogy elmondta, mi van benne.

Voltak, akik kénytelenek voltak családostul odébbülni, mert az angol szurkolók észrevették körülöttük az üres székeket, vagy 30-an körülfogták őket, és rájuk kiabáltak. Nem volt a közelben senki, akitől segítséget kérhettek volna. „A fülembe ordították, hogy Dánia mekkora szar, hogy én is mekkora szar vagyok, és még egy kurva is” - mondta a nő, aki angol férjével és közös gyerekükkel érkezett a meccsre.

Fotó: HASAN ESEN/Anadolu Agency via AFP

Az UEFA azt állítja, hivatalosan nem értesültek ilyen panaszokról, a Guardiannek viszont többen arról számoltak be, írtak az UEFA-nak, de semmilyen választ nem kaptak. Közben 30 ezer eurós büntetést szabtak ki az angol futballszövetségre, amiért a szurkolók lézerrel zavarták a dán kapust, fütyültek a nemzeti himnusz alatt, és tiltott pirotechikai eszközöket is használtak.