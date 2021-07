11-esekkel nyerte meg az Európa-bajnokságot Olaszország

Olaszország lett az Európa-bajnok, miután 1-1 után jobban rúgták a 11-eseket. A hazai pályán játszó angolok vezetőedzőjének óvatossága a döntőben már visszaütött, Southgate az utolsó perekre beküldött játékosai (Rashford és Sancho) kihagyta a 11-eseket.

Olaszország 1968 után nyert újra Európa-bajnokságot. Angliának ez az ezüst a legjobb Európa-bajnoki szereplése.

Anglia-Olaszország 1-1 (tizenegyesekkel 2-3)

Anglia: Pickford – Walker (Sancho, 119.) Stones, Maguire – Trippier (Saka, 70.), Rice (J. Henderson, 74., Rashford, 119.), Mount (Grealish, 99.), Phillips, Shaw – Kane, Sterling. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Olaszország: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Florenzi, 118.) – Barella (Cristante, 54.), Jorginho, Verratti (Locatelli, 96.) – Chiesa (Bernardeschi, 86.), Immobile (Berardi, 55.), Insigne (Belotti, 91.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Gól: Bonucci (67.), ill. Shaw (2.)

Mire lehetett számítani a meccs előtt?

Az angolokból egy nagyon fegyelmezett, minden kockázatot kerülő, de eredményes csapatot formált Gareth Southgate. A kezdő is ezt erősítette, a sokkal támadóbb Saka helyett a védekezőbb Trippier került a csapatba, túlzottan óvatosnak tűnő ötvédős rendszerre álltak át. Az a csapat, amelyik az egész Eb-n eddig egyetlen gólt kapott, azt is szabadrúgásból.

Viszont az olaszok eddig minden meccsükön lőttek gólt. Náluk semmilyen meglepetés nem volt, Roberto Mancini pont azt a kezdő 11-et küldte pályára, amelyik a spanyolok ellen is kezdett.

Visszahúzódóbb, a területet átadó angolokra, és magasan letámadó olaszokra lehetett számítani leginkább.

Ehhez képest mi történt?

Az angolok nagyon belekezdtek, semmi jele sem volt annak, hogy ne bírnák el a közvélemény és a hazai pálya nyomását, hogy 55 év után végre nyerjenek újra nagy tornát. És már a 3. percben megszerezték a vezetést, egy pocsék olasz szöglet után vezetett kontrában a biztonsági megoldás Trippierhez került a labda a jobb szélen, átívelte a másik oldalra, ahol a valamiért középre húzódó Di Lorenzo teljesen egyedül hagyta az érkező Luke Shaw-t. A balhátvéd nem hibázta el. Az olaszok az Európa-bajnokságon először kerültek hátrányba.

A gyors gól után eléggé nehezen tértek magukhoz az olaszok, az első negyedóra egyértelműen az angoloké volt. A kezdés után a félidő második felében már többet volt az olaszoknál a labda, az angolok átengedték a területet, tökéletes volt ez a számukra, Southgate nem is álmodhatott volna ideálisabb forgatókönyvet.

Az olaszok sok rövid passzal, kényszerítőkkel próbáltak átjutni az angol védelmen, de nagyon kiszámíthatóan, könnyedén léptek bele az olasz passzokba az angol védők. Az angol kontrákban több volt a veszély. Egyedül Chiesa mutatott valamit, a 36. percben úgy indult meg, hogy lerázta Rice, még így is öt védőre vitte rá, de Maguire-t mellett sikerült rálőnie. Alig ment kapu mellé, Pickford valamiért csak térdelt a kapujában.

A második félidőben Mancini jól cserélt, lehozta Barellát és a teljesen észrevétlen Immobilét, bejött Cristante és Berardi. Sokkal élénkebb lettek az olasz támadások, az angolok a saját 16-osukon belül védekeztek, nagyon benne volt már a gól, amikor Bonucci valóban egyenlített a 67. percben. Az angolok először kaptak gólt akcióból az Európa-bajnokságon.

Southgate azonnal reagált, átállt arra a csapatra, amire kezdőként lehetett számítani, Trippier helyett jött Saka, az öt helyett pedig a négy védőre álltak át.

Az egyenlítés után megmaradt az olaszok lendülete, Bonucci majdnem gólpasszt adott a gólja után, de Berardi fölé emelte. Aztán megsérült a mezőny addigi legjobbja, Chiesa, Bernardeschi jött be a helyére. Ezzel jelentősen csökkent az esélye egy újabb gólnak. Az angolok egy-egy megindulásba bízhattak, amit ha kellett, olyan egyértelmű szabálytalansággal állítottak meg az olaszok, mint Chiellini, amikor a földre nyekkentette Sakát a meze nyakánál fogva a 96. percben.

Fotó: LAURENCE GRIFFITHS/AFP

Mancini a 96. percre lecserélte az összes csatárát, és az inkább támadóbb középpályásait, de az új emberek közül senki nem tudta pótolni Chiesa lendületét.

Southgate a Trippier-Saka csere mellett csak egy Rice-Hendersont hajtott végre a 99. percig, miközben a cserepadon ott ült Grealish és Sancho. Grealish végül csak a 99. percben állt be, Mount helyett.

A hosszabbítás nagyon unalmas első félidejének a végét az olasz megnyomták, Pickford egy furcsa védéssel óvta meg a kapuját a góltól. Az angolok ebben a 15. percben az égvilágon semmit sem mutattak.

Teljesen indokolt lett volna Rashford becserélése a hosszabbítás szünetében, mutatták is, hogy öltözik, de Southgate mégsem küldte pályára. A második 15 percben az angolok igyekeztek beszorítani az olaszokat, de nem volt ez óriási nyomás, úgy is le tudták hozni simán az olaszok, hogy mindkét középső védőjüknek, Bonuccinak és Chiellininek is volt sárgája.

Southgate csak a 119. percben küldte be Rashfordot és Sanchót, lényegében 11-est rúgni, ami mindent elárul az angolok ambícióiról. Aztán Rashford ki is hagyta a saját 11-esét, majd Sanchó is.

Megérdemelték?

A győztesnek igaza van, az olaszok a Wembleyben verték a házigazdákat, semmivel sem voltak rosszabbak a hazai pályán játszó angoloknál. A játékoskeretük gyengébb az angolokénál, de abból messze kihozták a maximumot. Az angolokról ez nem mondható el, bennünk több potenciál volt, mint amit az egész Eb-n mutattak, de Southgate jobban bízott azokban, akik végrehajtják a rájuk bízott feladatot, mint akik kreatívabbak.

Ki volt a meccs legjobbja?

Az UEFA-nál Bonucci. Chiesának is nagy meccse volt, a sérüléséig. Az egész torna legjobbja az UEFA-nál Donnarumma lett.

Volt térdelés?

Mindkét csapat térdelt. Az angoloknál ez megszokott. Az olaszok akkor térdelnek, ha az ellenfelük is ezt teszi. A belgák ellen és most is megtették Budai Gyula bánatára.

VAR vs bíró?

Sterlingnek volt egy gyanús esése a 62. percben, még 1-0s vezetésnél, de az elődöntő után csak legyintett rá a bíró.

Kifütyülték az angolok az olasz himnuszt?

Ki, pedig sokak mellett Gareth Southgate is azt kérte, hogy hagyjanak fel azzal a szokásukkal, hogy nem tisztelik a másik ország himnuszát. Ennél durvább volt, hogy sokan jegy nélkül rohamozták meg a stadion, de is jutottak, jó ideig blokkolva a jegytulajdonosok bejutását is. Óriási zsúfoltság alakult ki emiatt a lelátókon, és verekedés is volt a stadionon belül.

Az elődöntőkre már visszatértek a labdát hozó szponzor kisautók

A döntőre ráadásul szivárványos verzióban.