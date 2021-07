Argentina nyerte a Copa Americát, megvan Messi első tornagyőzelme a válogatottal

Magyar idő szerint szombat hajnalban ért véget a legjelentősebb dél-amerikai futballkupa, a Copa America, melyen Argentina győzni tudott Brazília ellen a riói Maracana stadionban.

A lefújás utáni pillanatokban különösen nagy figyelem jutott Messire, aki 34 évesen tudta megnyerni élete első tornáját válogatott színekben. A klubfoci szintjén mindent megnyerő argentin játékosnak ez volt a 10. tornája a válogatottal. Argentina 28 év után tudott ismét Copát nyerni, a torna legjobb játékosa a négy gólt szerző Messi lett.

A meccset Angel di Maria szép találata döntötte el, a 22. percben lőtt argentin gólra nem tudtak már válaszolni a brazilok, akik amúgy a tornán kifejezetten jól játszottak, főleg a döntőn keveset mutató Neymar volt nagy formában.

A meccset hiába játszották Brazíliában, a Maracana hírhedt légköre most kevésbé számított, mivel a járvány miatt mindössze 7000 embert engedtek be a stadionba. Messit azért így is folyamatosan fütyülték a BBC beszámolója szerint, ahányszor csak labdához ért.