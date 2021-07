Őrjöngési kényszer: így épültek le a kormányzati szereplők a foci-Eb alatt

„Vegyük egy cikk erejéig a focit egy kicsit komolyabban, mint kellene. Tegyük föl, hogy az életünkről van szó.” (Esterházy Péter)

Túl vagyunk egy érdekes, fordulatos foci-Európa-bajnokságon, aminek a tanulságait még csak éppen kezdik felmérni. Egyvalami viszont már most biztos: a néhány hétig tartó futballfieszta több magyar kormányzati szereplőt is csúnyán megviselt.

Mióta egy fideszes kommentelő néhányat dekázott, és ezzel miniszter lett, jogosan merülhet fel a kormánypárti beszélő fejekben, hogy az érvényesülés útja a határtalan hazaszeretet és a futballfanatizmus keverése lehet. Így aztán, akár ki van adva, akár nem, az a legbiztosabb, ha észveszejtve őrjöngenek. A permanens ideológiai háborúban pofon nem mehet rossz helyre, itt győzelmi kényszer, illetve már kényszerességi kényszer van, így aztán beleadnak apait-anyait (férfit-nőt).

A kezdetben még a magyar válogatottnak való szurkolásról szóló történet hamar elterelődött: Pride-zászlókkal hadakozó, térdelő focistákat gyalázó kommentelővé változtak miniszterek, államtitkárok és egyéb, eredetileg alapvetően közfeladatot ellátó bürokraták, egy játékból szellemi honvédő háborút csinálva.

Aki kritizál, az kussoljon

Az egész azzal indult, hogy a magyar válogatott a pótselejtezőn kijutott a 45 országos kontinens 24 csapatos viadalára, amire Szijjártó Péter azonnal nekiállt hőbörögni:

„A Fradi BL-csoportkörös.

Kijutottunk az EB-re.

Ma megnyertük a Nemzetek Ligája-csoportunkat.

Na akkor: a puffogók, a károgók, az örökös elégedetlenkedők, a futballt állandóan temetők, a bukott sportközgazdászok, a »minek kellenek stadionok?« jöjjenek elő most is, és mondják el, mi miért nem jó.

Mondjuk, az is elég, ha kánonban eléneklik, hogy az éjjel soha nem érhet véget.”

De ez még csak a kezdet volt, később jött a döbbenet, mert a válogatottal nem bírtak sem a franciák, sem a németek. Viszont amíg 2016-ban nem attól volt hangos a kormánymédia, hogy ők nem örülhetnek úgy a válogatottnak, mint mi, idén több fideszes politikus és megmondóember is úgy döntött, azzal ünneplik a sikert, hogy az ellenzéket gyalázzák, mert a nem fideszesek nem akarnak stadionokat, és nem is örülnek igazából.

Itt még csak az volt a csúcspont, hogy az 50. születésnapját a stadionban ünneplő Schiffer András a franciák elleni gól után Niedermüller Péterre gondolt. Fotó: Balogh László/AFP, Botos Tamás/444

Pedig pár nappal korábban Menczer Tamás külügyi államtitkár még arról beszélt, hogy a sport nem pártpolitikai kérdés, és örül, ha mindenki szurkol a válogatottnak.

Provokálják a magyarokat

Orbán egy hónapja Európában példátlan módon állt ki amellett, hogy jogos volt kifütyülni az Eb előtt Magyarországon felkészülési meccset játszó ír focistákat, akik a rasszizmus elleni tiltakozásként letérdeltek a mérkőzés előtt, és ezzel a kormányfő szerint provokálták a magyarokat.

Aztán a Fidesz megszavazta a homofób törvényt, ami miatt külföldön több helyen szivárványos zászlókkal tiltakoztak, és ezzel sikerült is megmérgezni az egész Eb-t, de annyira, hogy a futballbolond magyar miniszterelnök kénytelen volt kihagyni a válogatott müncheni meccsét.

Szijjártó Péter trollkülügyminiszter rendkívüli bejelentést tett a meccs előtt, majd a bajor belügyminisztertől kért tájékoztatást arról, milyen büntetést kapott egy Pride-zászlóval beszaladó ember (miközben a Puskás Arénában két meccsen is berohantak a pályára).

A – többek között náci karlendítésért, SS-rúnáért és rendőr megdobálásáért – letartóztatott szurkolókról Szijjártó azt mondta, provokálták őket: „szokatlanul és megdöbbentően ellenséges, inkorrekt hozzáállást tapasztaltak a bajor hatóságok részéről. Gátlástalan és aljas politikai körítést vittek a meccs köré azok, akik sokszínűségről, elfogadásról, demokráciáról, liberális értékrendről beszélnek”.

Varga Judit igazságügyi miniszter is posztolta az elvárt tagfelhőt, a magyar válogatott játékának értékelésében minden hívószó benne volt: „A labdarúgás hazatért. Egy felejthetetlen hét, amikor a magyar foci megint szép lett, méltó régi nagy híréhez. Térdeplés helyett egyenes tartás, hit, önbecsülés, kitartás és nemzeti büszkeség. Mi, magyarok”.

Ultras illiberi – egyedül a világ ellen

Miután pedig az UEFA a magyar szurkolók viselkedése miatt az MLSZ-t azzal büntette, hogy a válogatottnak több meccsét is zárt kapuk mögött kell majd játszania, elszabadult a pokol.

Németh Szilárd Fidesz-alelnök, a honvédelmi miniszter helyettese azt írta: „Direkt politizálás, liberálfasiszta döntés, kommunista tempó az UEFA-nál: három zártkapus meccs vár ránk, mert mi, a magyarokat éltető szurkolók állítólag diszkriminatívan viselkedtünk. Ez elfogadhatatlan, ez felháborító és ez diszkriminatív!”

Szijjártó Péter pedig munkásőrözve vádolta azzal az UEFA-t, hogy azért büntet, mert túl jó volt a hangulat a teltházas stadionban: „Úgy látszik, az UEFA továbbra is alkalmazza a már korábban megismert munkásőr-hajlamú nézőtéri besúgókat, akiknek nincs más dolguk, csak jelentéseket írni arról, hogy ki, mit mondott (vagy nem mondott) a nézőtéren. Mint a kommunizmusban: bizonyíték nem kell, elég a besúgó feljelentése. Mit üzen az UEFA megint ezzel a döntéssel? Himnusz alatt a pályára rohanni és ott a himnuszt éneklő játékosokat provokálni: rendben van, kommandós sorfalat a pálya szélére küldeni: rendben van, lézerrel az ellenfél kapusának szemébe világítani: rendben van, az ellenfél szurkolóit megdobálni: rendben van, de teltházas meccset csinálni, szurkolni, fergeteges hangulatot teremteni: na, amiatt be kell zárni a stadiont. Az a bizottság, amelyik ilyen döntést hoz, szánalmas és gyáva testület. Szégyelljék magukat!”

A magyar külügyminiszter azóta is ezen pörög, szánalmasnak és gyalázatosnak tartja az UEFA-t.

Budai Gyula fideszes képviselő (aki arról ismert, hogy elszámoltatási biztosként az égvilágon senkit sem számoltatott el), előbb őrjöngött egy sort az UEFA döntésén, majd 5 évre „eltiltotta” az UEFA-t.

Aztán a döntő előtt kiírta, hogy „FORZA ITALY!”, méghozzá azért, mert az olasz válogatott egyetlen Eb-meccsen sem térdelt le. Vélhetően azért is törölte a posztot, mert az olaszok a belgák ellen és a döntőben is letérdeltek a rasszizmus ellen tiltakozva, ez pedig nyilván vállalhatatlan.

Szijjártó beosztottja, Menczer Tamás pedig azt írta, az UEFA gyarmatosít, méghozzá azért, mert a válogatott nem térdelt le: „Amit az UEFA - és a szervezetet befolyásoló erők - végre akarnak hajtani Magyarországgal szemben, az kulturális gyarmatosítás.

Ha nem térdelsz le, ha kilógsz a sorból, így jársz.

☝️Jobb, ha az UEFA is tudja, nem leszünk gyarmat, az övék se.

☝️Minden támadás után erősebbek leszünk.”

Az UEFA valójában a rendszeres buzizásért, a rasszizmusért, a pirotechnikáért és egyéb rendbontásért büntetett, de az igazi szurkoló úgyis csak a csapatában hisz, a tények nem zavarhatják meg a közfeladatot ellátó ultrákat.

Persze nem csak választott képviselők és a Carpathian Brigade kormányzati szimpatizánsai őrjöngenek már hetek óta, hanem az etnikai homogenitást védő miniszterelnök egyéb, közpénzből élő hívei is. A köztévés Németh Balázs például azt elemezte, bőrszín szerint milyen sorrendben álltak fel a belga válogatott tagjai.

Orbán egy 2012-es interjúban azt mondta: „A magyarok bolondok: futballbolondok. A futball szenvedélyes játék, és a magyarok szenvedélyesen élnek.” Ha csak kormányzati szinten nézzük, tíz éven belül igaza is lett. (Címlapkép: Botos Tamás)