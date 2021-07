Van egy kínos probléma a felcsúti fiatalok világra szóló győzelmével a Bayern ellen

Miként a legutóbbi Puskás-Suzuki-Kupán (PSK) is történt, a felcsúti akadémisták elverték a világhírű Bayern München korosztályos csapatát a miniszterelnök falujában rendezett 8 csapatos nemzetközi labdarúgó-utánpótlás-torna nyitónapján. A 2-0-s eredménnyel végződő hétfő délutáni mérkőzésről nem kis büszkeséggel számolt be az akadémia honlapja, illetve a Nemzeti Sport is, utóbbi tudósítása szerint a felcsúti fiatalokból álló csapat “Egyszerűen jobb volt nagynevű ellenfelénél”.

Végre egy olyan siker, aminek tényleg lehet örülni – gondolhatnánk, csakhogy van itt egy kis bökkenő.

Azt az apróságot ugyanis sikerült valahogy kifelejteni a mérkőzésről szóló beszámolókból és a mérkőzés utáni nyilatkozatokból is, hogy a Bayern München az egy évvel fiatalabb korosztályos csapatával vesz részt az idei Suzuki-kupán. Talán még a laikusoknak sem kell különösebben magyarázni, hogy mekkora előnyt jelenthet egy év a korosztályos sportolók esetében. Óriásit.

Márpedig a hétfői meccsen a Bayern csapatában játszók átlagéletkora (16,07 év) kereken egy évvel alacsonyabb volt a felcsútiakénál (17,09 év). Ami elég sokat levon a sportteljesítmény értékéből, remélem legalább a srácoknak szóltak a dologról, márcsak a saját fejlődésük szempontjából is borzasztó lenne, ha nem tudnának róla.

És ha már itt tartunk, azt is elárulnám, hogy a jelenség egyáltalán nem új keletű. A Bayern München a legutóbbi, azaz két évvel ezelőtt megrendezett Suzuki-kupán is az egy évvel fiatalabb csapatával vett részt, és kapott ki simán a Felcsúttól 3-0-ra. És ezt a tényt akkor is sikerült kihagyni a hivatalos beszámolókból, nyilatkozatokból és a Nemzeti Sport tudósításából is, noha a lap főszerkesztője – Szöllősi György – akkora bennfentese a témának, hogy saját bevallása szerint annak idején ő maga találta ki az egész tornát.

Ennek dacára két éve egy olyan írás jelenhetett meg a lapjában az eseményről, ami diszkréten említés nélkül hagyta a csapatok közti korkülönbséget, a fizikális különbséget viszont nagy lelkesedéssel írta a felcsútiak javára, mondván „jó volt látni, hogy a felsőtestben erősebb és magasabb játékosok ezúttal a magyar oldalon futballoztak”.

Az idei, szintén kétes értékű sikert ráadásul csak némileg korlátozottan tulajdoníthatjuk a felcsúti nevelőmunkának. A Bayern elleni tegnapi kezdőcsapatban négy – a cserékkel együtt 7 – olyan mezőnyjátékosa volt Felcsútnak, aki 2019 nyarán vagy azóta került az akadémiára, vagyis alig 1-2 évet pallérozódott az intézményben, köztük két Kisvárda érintésével importált kárpátaljai tehetséggel. Csereként pedig további három határon túli, Csíkszeredán nevelkedett fiatal fényezte a felcsútiak hírnevét.

Hogy mit szednek fel magukra Felcsúton? Bontás Kristóf esetében például tanítani sem lehetne technikailag hibásabb, veszélyesebb és ostobább becsúszást, mint amivel kiállíttatta magát a Bayern ellen.

A PSK-t egyébként még sosem sikerült megnyernie Orbán akadémiájának, noha a járvány miatti egy éves kihagyást követően immár a 13. alkalommal rendezik meg a tornát az elképzelhetetlenül sok közpénzből felhúzott felcsúti utánpótlás-bázison. Ahol egy sportszállót és sportcsarnokot sikerült nagyjából annyiból kihozni, mint amennyibe a Bayern új akadémiája 2017-ben került, tokkal-vonóval (pályákkal, sportcsarnokkal, kolesszel, irodaépülettel, ministadionnal).