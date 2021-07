Világsztárt igazol a Zalaegerszeg: William Gallas csatlakozik stábhoz

Szerdán jelentette be Facebook oldalán a ZTE, hogy a korábbi vb-ezüstérmes és többszörös angol bajnok William Gallas lesz az új edzője a hátvédeknek U17-től U12-ig. Gallas korábban meghatározó játékosa volt az angol Chelsea-nek és a városi rivális Arsenalnak is (plusz még a harmadik londoni csapatban a Spursben is játszott). Tagja volt a francia aranycsapat utolsó nagy menetelésének amikor 2006-ban döntőig meneteltek, és csak tizenegyesekkel kaptak ki az olaszoktól.



Gallas már néhány éve Magyarországon él, így tisztában van a magyar viszonyokkal, és aktívan követi a magyar tehetségek fejlődését. A hátvédek képzése mellett nagy segítségére lehet csapatának a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében is. A ZTE honlapján olvasható, hogy „Szeretnénk Zalaegerszegen megvalósítani azt a szintű képzést, ami segít a fiataloknak, hogy eljussanak az NB I-es, vagy akár magasabb szintekre. Erre a programra tudtuk megnyerni William Gallast, az egykori világklasszist. Az első csapat védőivel is fog konzultálni, de főként azokra az utánpótlás korú labdarúgókra fog koncentrálni, akikben látja a fejlődési lehetőséget, lehet az akár középhátvéd, akár szélsőhátvéd. Célunk, hogy erre a hiánypótló feladatra hangsúlyt fektessünk, egyedülálló módon a hazai futballéletben.”

A jelenleg 44 éves szakember 2014-ben fejezte be aktív pályafutását, a Chelsea színeiben kétszer is angol bajnok lett. Gallas játszott az elmúlt évtizedek legnagyobbjaival úgy mint, Zinedine Zidane-nal, Thierry Henry-val vagy Cesc Fábregas-szal.

(A posztot Cmarits Milán írta.)