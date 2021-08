A Felcsút edzője a 6-1-es vereség után: Ez vagy alibi, vagy buták vagyunk

Nehezen találok szavakat, 6-1-nél mit mondjak? - kezdte az értékelését Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője. A megsemmisítő verést a hagyományainak megfelelően kizárólag magyar játékosokkal felálló Paks mérte az öt légióssal kezdő, majd még 4 légióst pályára küldő felcsútiakra.

Azért megpróbálta szavakban önteni az érzéseit a felvidéki származású Hornyák, rögtön egy klasszikussal: ha Kiss Tamás az elején berúgja a helyzetét, akkor talán másként alakul, bírózott is kicsit, szerinte jogtalan volt kiállítani a csapatkapitányként reklamáló Nagy Zsoltot. (Nagyot már kétgólos paksi vezetésénél állította ki Antal.)

Megjegyezte viszont azt is, hogy „abszolút, de abszolút nem működik a védelmünk”, amit két dologra vezetett vissza. Az egyik, hogy a sérült Szolnoki Rolandot nem tudták helyettesíteni a védelem jobb oldalán, se új játékossal, se a saját játékossal.

A másikban van némi ellentmondás. Mert előbb azt mondta Hornyák, hogy a bíró nem engedte az ütközéseket, majd azt is, hogy nem lehet, hogy nem ütköznek a játékosai, a védők közül szerinte egyedül a nyáron szerződtetett légiós, Stronati volt, aki ütközött és végig dolgozott. (A védelemben ott volt Spandler Csaba is, aki saját nevelés, a válogatott bő Eb-keretének tagja volt, de aztán Rossi nem számított már rá a keretszűkítésnél. Hornyák őt is megemlítette név szerint, akivel elégedetlen.)

A legfurcsább része a magyarázkodásnak az volt, amikor a régóta Felcsúton játszó másik légiósról, Slagveerről beszélt Hornyák. Az edző azzal kezdte ezt a gondolatmenetet, hogy abszolút nem tetszett neki a játék, és a frissen beállt játékosoktól elvárás, hogy labdavesztés után sprinteljenek vissza. Ehhez képest „a Slagveer bejön, és nem tudja, hogy védekezni kell. Ha ezt egy 18 éves gyerek megcsinálja, ok. A meccs után rákérdez, hogy ő akkor szélső vagy védekező szélső?”

Hornyák szerint „ez vagy alibi vagy tényleg buták vagyunk. Nagyon bánt, hogy mindenből gólt kaptunk. Nem tudtunk ütközni vagy nem ütköztünk, csak a végén, amikor már 6-1 volt. Ütközni muszáj, ezen fogok dolgozni. Ha valaki nem küzd és nem ütközik, az nem fog játszani”.

„A Puskás Akadémia mezét nem lehet bepiszkolni azzal, hogy 6 gólt kapunk”

- közölte Hornyák.

Puskás Akadémia – Paks 1-6 (0-3)

Vezette: Antal (Márkus, Horváth)

Puskás Akadémia FC: Tóth – Spandler, Joao Nunes, Stronati, Nagy Zs. – Corbu (van Nieff, 46.), Favorov (Géresi, 60.) – Gera, Baluta (Plsek, 46.), Kiss (Slagveer, 60.) – Kozák (Puljic, 60.)

Paksi FC: Nagy G. – Kinyik, Szélpál (Kulcsár, 46.), Lenzsér, Szabó J. – Balogh, Papp K. (Windecker, 73.), Bognár, Szabó B. (Nagy R, 58.) – Sajbán (Haraszti, 68.), Ádám (Böde, 58.)

Gól: Plsek (55.), ill. Sajbán (15, 67.), Bognár (37., 69., 11-esből), Ádám (45.), Nagy R. (59.)

Sárga lap: Nagy Zs. (27. és 42.), Gera (35.), ill. Széppál (13.)

Piros lap: Nagy Zs. (42.), Joao Nunes (87.)