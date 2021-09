Rasszista bekiabálások miatt vizsgálatot kér a magyar szurkolók ellen az angol szövetség

Nagyon sima, négygólos vereséget szenvedett a magyar válogatott csütörtök este Angliától. A meccs kimenetele egy pillanatig nem volt kérdés, az első félidőben ugyan nem született gól, de ez leginkább csak azon múlt, hogy az angolok nem is tepertek annyira, a második félidőben aztán könnyedén rúgtak egy négyest a helyzetekig sem nagyon jutó magyaroknak.

És sajnos a vereséggel nem ért véget a meccs utóélete: péntek reggel a nemzetközi hírügynökségek és a nagyobb nyugati lapok is mind arra helyezik a hangsúlyt beszámolóikban, hogy az angol játékosokat rasszista inzultusok érték a meccs során.

A mérkőzés alaphangját már megadta, hogy a rasszizmus és a bármiféle megkülönböztetés elleni tiltakozásként letérdelő angol játékosokat rendkívül heves fütty fogadta a Puskás Ferenc arénában. A meccset a helyszínen néztem végig, és ezen a ponton nehéz lett volna azzal érvelni, hogy csak a stadion egy kis része fütyült, tényleg rendkívül hangos volt a jelenet. Persze annyiban nem meglepő a dolog, hogy még az Eb előtt Orbán Viktor miniszterelnök összevissza beszélve provokációnak nevezte a térdelés gesztusát.

A meccs kezdetét megelőző jelenetet leszámítva az első félidő viszonylag eseménytelenül telt a pályán és a lelátókon is, a botrányosabb pillanatok a második félidőben jöttek, amikor az angolok elkezdtek gólokat rúgni. Az első gólt a Manchester City támadója, Raheem Sterling szerezte, aki ünneplés közben levette a mezét, hogy az alatta lévő pólón emlékezzen a koronavírusban fiatalon meghalt barátjára. De ez a gesztus nem hatotta meg a magyar ultrák táborát, akik rengeteg pohárral dobálták meg az angol játékost.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A brit sajtó több helyszíni tudósítója, például az ITV riportere és a BBC helyszínre kiküldött munkatársa is beszámolt arról, hogy a lelátó közelében rasszista bekiabálásokat hallott, melyek Raheem Sterlinget és a pálya mellett melegítő Jude Bellinghamet célozták. Ezekből fenn, ahol én ültem, semmit sem lehetett hallani, de persze nem olyan nehéz elképzelni, hogy voltak ilyen esetek. Az biztos, hogy Sterling labdaérintéseit innentől heves fütty fogadta, míg a többi angol gólszerző később nem részesült hasonló bánásmódban. Ők mind fehérek voltak.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csütörtök este a helyszínen az is egyértelmű volt, hogy a játékosok meccs közbeni kifütyülésében és megdobálásában csak a stadionban ülő nézők kis százaléka vett részt, jellemzően a Carpathian Brigade által elfoglalt szektorból. Ez volt az az ultracsoport, melynek tagjait figyelmeztetni kellett, hogy a németországi Eb-meccs előtt takarják el azokat a tetoválásaikat, melyek „nem kompatibilisek a helyi törvényekkel”.

Viszont ez vélhetően nem fogja meghatni a FIFA-t: ha a rasszista bekiabálásokról készült videofelvétel, és hallották azokat a fociszövetség ellenőrei is, akkor jó esély van arra, hogy több világbajnoki selejtezőt is zárt kapuk mögött kell majd lejátszania a magyar válogatottnak. A válogatott már jelenleg is rendelkezik egy 2+1 meccses UEFA-büntetéssel a magyarországi Eb-meccsek idején tapasztalt incidensek miatt. Épp ezért kérte a meccs előtt Csányi Sándor MLSZ-elnök és Marco Rossi szövetségi kapitány is, hogy ne legyenek hasonló jelenetek a lelátókon, de nem sok sikerrel.

A mérkőzés után több angol játékos is elfogadhatatlannak nevezte, ami a lelátókon zajlott, és a FIFA közbenjárását kérték. Az angol labdarúgó-szövetség is bejelentette, hogy a nemzetközi szövetséghez fordulnak, hogy indítson vizsgálatot a történtek miatt.

A meccs utáni sajtótájékoztatón az angol szövetségi kapitány, Gareth Southgate rendkívül sportszerűen nyilatkozott, amikor arról beszélt, hogy nem gondolja, hogy az angol játékosok ennél többet tehetnének, hogy tudniillik elmondják, mi mellett állnak ki, és most már másokon a sor. Nem lenne szabad, hogy a játékosai rasszizmusnak legyenek kitéve, ugyanakkor szerinte nem lenne helyes, ha most ujjal mutogatnának az összes magyar szurkolóra, hiszen hasonló a helyzet, mint otthon, náluk, ahol szintén nem az összes néző okoz problémát. Kiemelte azt is, hogy a magyar közönség rendkívül tiszteletteljesen fogadta az angol himnuszt csütörtökön.

Southgate itt vélhetően arra gondolt, hogy a londoni rendezésű Eb-döntőt is beárnyékolta, hogy az angol szurkolók egy része vállalhatatlanul viselkedett, betörtek a stadionba, illetve előfordult, hogy kifütyülték a letérdelő válogatottat, illetve más országok himnuszait. A Wembleynél történt incidensek miatt az UEFA a héten szabhat ki bírságot.

Southgate beszélt a meccs után arról is, hogy eljutottak hozzá a rasszista incidensekről szóló hírek, de ő maga nem hallotta ezeket a meccs során. A szövetségi kapitány elmondta, hogy úgy gondolja, készültek felvételek ezekről az esetekről, és ennek megfelelően fogják ezeket kezelni. Vannak, akik benne ragadtak a gondolkodásukban és az előítéleteikben, de végül dinoszauruszokká fognak válni, mert átalakul a világ, tette még hozzá Southgate, aki hangsúlyozta, hogy nem lenne fair az összes magyar szurkolót kritizálni, hiszen közülük sokan nagylelkűek voltak, és rendkívül jól viselkedtek a meccs során.