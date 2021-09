Kikapott Albániában a magyar válogatott

Az angolok ellen elveszített (0-4) csütörtöki világbajnoki selejtező után Albániában is kikapott a magyar válogatott 1-0-ra. Az albán válogatott megérdemelten nyert, nem játszott jól a magyar válogatott.

Ha azt nézzük, hogy Albánia még soha nem győzte le Magyarországot, sőt még gólt sem szerzett ellenünk, simának ígérkezett a meccs. Ha viszont az albánok közelmúltját nézzük, 2016-ban kijutottak az Európa-bajnokságra, akkor hiba lett volna lenézni őket.

Az angolok ellen sima 4-0-s vereség után pár helyen változott a magyar kezdőcsapat. Visszatért az eltiltása miatt csütörtökön nem játszó Nagy Ádám. Szalai Ádám pozitív koronatesztje miatt nem volt ott a pályán. Schäfer foga pedig begyulladt, Gazdag játszott a posztján. Bolla helyén Botka kezdett a jobb oldalon, Kecskés helyett Lang került a védelem közepébe.

Azt nem lehet állítani, hogy a 0-4 feledtettve ellenállhatatlanul kezdett a válogatott, és ráerőltette az akaratát az albánokra. Az albánok letámadtak, többször el is adtuk a labdát, az albánok többször is lövőhelyzetbe kerültek, egy szöglet után pedig Kumbulla két lépésről szerencsétlenkedte fölé a labdát. Gulácsinak egyszer önfeláldozóan kellett védenie, össze is ütközött Balajzsal, ápolni is kellett a fejére nagyot kapó kapust (a szünetben le is cserélte őt Rossi Dibuszra).

Volt azért a magyar csapatnak is helyzete, Szalai Attila hosszú passza Kleinheislert találta meg, a magyar játékos kicsit hosszan vette át, majd belelőtte a kapusba. Orbán pedig egy szöglet után lőtte mellé a labdát. Volt még egy 11-es gyanús helyzet, Gazdagot testtel sodorták el, nem volt büntető. Az első félidő végén még egy trükkös szabadrúgás után - az egyébként nem jól játszó - Szoboszlai 30-ről lőtt, meg is lepte Berishát, aki csak kiütni tudta a labdát, de ebből már nem lett helyzet. Nem játszott jól az első félidőben a magyar csapat, Sallai súlytalan volt elöl, Szalai helyén.



A második félidő pörgösen indult, az albánok nagyobb fokozatra kapcsoltak, Balajnak volt is egy nagy helyzete, amit az oldalhálóba lőtt. Többet volt az albánoknál a labda, igaz, sokszor csak hátul járatták a labdát. A 60. perctől kiegyenlítetté vált a meccs, helyzetek nélkül, mígnem a 71. percben egy nagyon szép passzt kapott a magyar 16-os belül Cekici, Dibusz nagyot védett. Kevés volt a végig vitt, lövéssel, pláne kaput eltaláló lövéssel végződő támadásunk, az albánok viszont pörögtek, veszélyesebbek voltak, időnként csak szabálytalanul tudtuk megállítani őket a 16-osunk előtt, de a két szabadrúgás pontatlan volt. A második félidőben a 85. percig kellett várni az első magyar helyzetre, Szalai passzát Szoboszlai vette le, kisodrodva ellőtte keresztbe a kapu előtt.

A 87. percben aztán az albánok megszerezték a vezetést. Fiola veszített labdát, gyanús volt, hogy szabálytalanság előzte ezt meg, de ment tovább, villámgyors kontrát vittek végig, Broját nem támadtak meg Lang, ki is lőtte rövid alsó sarkot. Nem tűnt lehetetlennek, hogy Dibusz hárítsa a 15 méterről leadott lövést, de nem tudott beleérni.

Albánia-Magyarország 1-0

Albánia: Berisha – Doka (Hoxhallari, 78.), Ismajli, Djimsiti, Kumbulla – Abrashi (Cekici, 69.), Gjasula, Trashi (Roshi, 46.) – Uzuni, Balaj (Broja, 78.), Bajrami (Laci, 62.).



Magyarország: Gulácsi (Dibusz, 46.)– Lang, Orbán, Szalai A. – Botka (Varga R., 88), Kleinheisler (Nikolics, 90.), Nagy Á., Szoboszlai, Fiola – Gazdag (Sallói, 67.), Sallai (Hahn, 88.).



Gól: Broja (87.)

A meccs után Lang Ádám azt mondta, hogy nem voltak elég élesek a meccs nagy részében, nem tudtak elég hatékonyak lenni, az albánok sok labdát szereztek a letámadásokkal. Szerinte tompábbak voltak a kelletténél, emiatt akadozott a gépezet.

Öt meccs után Anglia vezeti a csoportot, hibátlan teljesítménnyek. Albánia a második 9 ponttal. A lengyelek este fogadják San Marinót, 4 meccs után 7 ponttal állnak, jó eséllyel 10 pontjuk lesz ma. Magyarország 5 meccs után szintén 7 pontos.