Az UEFA nem engedte, hogy az Ajax az új mezeivel Bob Marley előtt tisztelegjen

Az Ajax Bob Marley előtt tisztelgett volna az új, harmadik számú mezében, amin a jamaicai énekeshez köthető motívumok vannak, például három madárka, ami utal a Three Little Birds című dalra, amit a klub drukkerei szoktak énekelni. Bob Marley fia is énekelte már velük.

Az UEFA viszont jelezte, hogy az új mez a szabályokba ütközik. Az Ajax közleménye szerint az „UEFA úgy látja, hogy a három kismadár nem klublogó és nem mezszponzor, márpedig más szimbólum nem jeleníthető meg a mezeken”.

Ezért a PEC elleni holland bajnoki meccsen csak a játékosok neve és a számuk volt a mezek hátulján, a madarak nem, de az Ajax reméli, később mégis engedélyezik a madarakat. A meccset egyébként 2-0-ra az Ajax nyerte. (Nemzeti Sport)