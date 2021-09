Nem játszott rosszul, de kikapott a Fradi Leverkusenben

A Bayer Leverkusen ellen, Németországban kezdte az Európa-liga csoportkört a Ferencváros. Papírforma vereség lett a vége.

A 8. percben megszerezte a vezetést a Fradi. Tokmac ugrott ki a bal szélen, nem rúgta rá, hanem okosan begurította keresztben középre, érkezett Ryan Mmaee és az üres kapuba lőtt. A Fradi percei jöttek ezután, de második gólt nem sikerült lőniük.

Ezután, az első félidő közepétől a németek egyértelműen átvették az irányítást, Dibusz még védett egy hatalmasat a 32. percben, de a németek a 37. percben egyenlítettek egy gyönyörű góllal, Palacios egy visszagurított labdát lőtt a felső sarokba (1-1).

A Fradi perceken belül újra megszerezhette volna a vezetést, egy szögletet fejelt kapura Samy Mmaee, ezt blokkolták, a kipattanót Vécsei lőtte a hálóba. Videózás után elvették a gólt, mert a labda - hiába volt leszorítva - a magyar játékos kezére pattant.

De nemcsak a Fradi, a Leverkusen gólját sem adta meg a bíró. A 45. percben Tah fejelt a Ferencváros kapujába, de előtte lökött. Így maradt az 1-1.

A második félidő elején egyszer-egyszer megindult a megszerzett labdával a Fradi, a legközelebb Ryan Mmaee volt a gólszerzéshez, a 64. percben szép cselekkel tört be a 16-oson belülre, de az utolsó pillanatba becsúszva szerelték. Előtte is, ezután is leginkább az FTC 16-osa előtt folyt játék, egyre nagyobb volt a nyomás. A 66. percben a Leverkusenbe beállt az Eb-n 5 gólt szerző cseh Schick. De nem ő, hanem Wirtz szerezte meg a vezetést a Leverkusennek a 69. percben. Civic adta el a labdát a bal szélen, azonnal büntették a hibát a németek.

A vezetés megszerzése után már nem szakították meg magukat a németek, a Fradi megpróbált egyenlíteni, de közben hátul egyre gyakrabban hibáztak a fáradó védők, ezért a németeknek több helyzete is volt. Végül maradt a 2-1.

Bayer Leverkusen – Ferencváros 2-1 (1-1)

Leverkusen: Hradecky – Frimpong, Kossounou, Tah, Sinkgraven (Hincapie, 66.) – Palacios (Aranguiz, 50.), Demirbay – Adli (Bellarabi, 67.), Wirtz (Amiri, 81.), Diaby – Alario (Shick, 66.).

Ferencváros: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Blazic, Civic – Vécsei (Uzuni, 66.), Zachariassen , Loncar (Gavric, 76.) – Tokmac, R. Mmaee, Zubkov (Cabraja, 86.).

Gólszerző: Palacios (38.), Wirtz (69.), illetve R. Mmaee (8.)

A csoport másik meccsén Betis-Celtic 4-3.