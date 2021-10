Jürgen Klopp nem érti, miért lenne az oltás a szabadság korlátozása

Saját magát és környezetét is védeni akarta, ezért oltatta be magát Jürgen Klopp, a Liverpool edzője. „Ha elkapom, és szenvedek tőle, az én hibám. Ha elkapom, és átadom másoknak, az is az én hibám, nem ők tehetnek róla.”

Azt mondta, a játékosait sem kellett győzködnie, 99 százalékban beoltatták magukat. „Nem értem, miért lenne ez a szabadság korlátozása. Ilyen erővel az is annak számít, hogy nem szabad részegen vezetni, mégis elfogadjuk” - idézi a BBC.

A héten kiderült, hogy a Premier League-ben azon gondolkodnak, jutalmazzák valahogy azokat a klubokat, ahol magas az oltottsági arány. Egy kiszivárgott levél szerint ez csak hét csapatban haladja meg az 50 százalékot.