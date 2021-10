Beültethető defibrillátora miatt nem játszhat Eriksen az olasz bajnokságban

Dán szurkolók az Európa-bajnokságon Fotó: STUART FRANKLIN/AFP

Ebben a szezonban már biztosan nem játszhat az olasz bajnokságban Christian Eriksen dán focista, akit újra kellett éleszteni a nyári Európa-bajnokságon. Az eset után beültethető defibrillátort kapott, amivel az olasz liga szabályai szerint nem léphet pályára.

Klubja, az Internazionale nyitott rá, hogy elengedje, hiszen más országokban akár még játszhatna is. Korábban Daley Blind is ilyen szívritmus-szabályzóval játszott a holland bajnokságban és a válogatottban. (via BBC)