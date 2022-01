Schafer András az Union Berlinbe igazolt, de jól tette-e vajon?

Újabb magyar focista egy európai topligában: a válogatott Eb-sztárját, a középpályás Schäfer Andrást pénteken leigazolta a Bundesligában pillanatnyilag BL-selejtezős, 5. helyen álló Union Berlin.



"Egy ideje közelről figyeltük Andrást, tetszett a mentalitása, a bátor labdás játéka és hogy mennyit fejlődött."

Oliver Ruhnert, az Union Berlin sportigazgatója ezekkel a szavakkal kommentálta a hírt a klub honlapján. Ez nem csak üres udvariaskodás volt Ruhnert részéről, mert Schäfer a Nemzeti Sportnak adott friss interjújában elárulta, hogy az Union tavaly nyáron, az átigazolási időszak utolsó napjaiban már érdeklődött iránta, sőt a játékos tudomása szerint konkrét ajánlatott is tett érte.

A Magyarországon csak az MTK-ban játszó, az NB1-ben 17 évesen bemutatkozó középpályás azt a dunaszerdahelyi DAC-ot hagyta most ott, ahol a 2 évvel ezelőtti leigazolása óta egyértelműen ő volt a legjobb játékos. De az Union hiába számít kishalnak a Bundesligában, Schäfernek - kezdetben legalábbis - így sem lesz feltétlenül könnyű bekerülnie a kezdőbe, hiszen új csapata a klubtörténet legsikeresebb periódusát éli át éppen.

A középpályás azonban - aki egyébként az egyik legértelmesebb magyar focista - józanul látja az esélyeit az első - fél - Bundesliga-idényében:

“Természetesen szeretnék minél előbb bekerülni a kezdőcsapatba, szeretnék minél több lehetőséget kapni, de az első fél évnek a beilleszkedésről kell szólnia. Lépésről lépésre kell haladni. A keret nem olyan mély, mint a Bayern Münchennél vagy a Dortmundnál, a sok meccs miatt bizonyára odafigyelnek majd a játékosok pihentetésére, úgyhogy előbb-utóbb biztosan megkapom a lehetőséget. Utána pedig csak rajtam múlik.”

Magyar játékosnak óriási dolog az öt európai topliga bármelyikébe igazolni, de az Union elvileg különösen jó választásnak tűnik Schäfer szempontjából.

A fent említett helyzet ellenére az Union kezdője a legkevésbé sem tűnik elérhetetlennek, Schäfer pedig karrierje során többször is bizonyította, hogy milyen hamar képes felvenni egy új közeg ritmusát. Az Eb-n szinte véletlenül, Szoboszlai és Kalmár sérülése miatt találta magát a kezdőben, ahol nem egyszerűen megragadt, hanem szinte azonnal vezéregyéniséggé vált.

Az Unionban ráadásul az átlagosnál is inspirálóbb a hangulat. A kis kelet-berlini vasmunkás csapat annyira kiscsapat volt mindig is, hogy a Bundesliga 2-be is csak 2000-ben került fel, de még ezután is előfordult egyszer, hogy a negyedosztályig zuhant vissza. Az első osztályba történetük során először 2019-ben jutottak fel. Az első idényükben 11-ek, a másodikban 7.-ek lettek, most pedig az 5. helyen állnak, vagyis a projekt igencsak ígéretesnek tűnik.

Ezen felül az Unionnak van a Bundesligában az egyik legjobb

1.) Ultra- és szurkolótábora:

2.) Stadionja, az 1920-ban épült An der Alten Försterei, aminek nemcsak a neve hibátlan - Régi Erdészház - hanem amúgy is a német főváros legmenőbb pályája, fociellenes atlétikai pálya nélkül. Az Union szurkolótáborának hangulatát tökéletesen jellemzi, hogy amikor 2008-ban elkerülhetetlenné vált a kilencvenéves stadionépület felújítása, amire nem volt elég pénzük, fogták magukat és saját kezűleg ők építették át. Mármint a szurkolók, akik közül több mint 2000-en dolgoztak le fejenként átlag 70 munkaórát, hogy elkészüljön a pálya. Ami a 2014-es VB alatt olyan volt, mintha a közös nappalijuk lett volna. Kitalálták ugyanis, hogy aki az An der Alten Förstereiben akarja nézni a meccseket, az beviheti a kanapéját a pályára és együtt nézheti a vébét óriáskivetítőn a többiekkel. 800-an éltek is a lehetőséggel.

3.) Szurkolói csatakiáltása, az "Eisern Union!" vagyis "Vas Union!". Nincs mit tenni, tényleg ők a berlini Vasas, egészen szó szerint is.

4.) Indulója. Ennek is az a címe, hogy Eisen Union.

5.) Híres zenész által előadott indulója. A Nina Hagen-féle Eisern Unionnal

maximum a West Ham "Forever Blowing Bubbles"-ének Cockney Rejects-féle verziója:

és a Rizsa skásított Csepel-indulója veheti fel a versenyt, de a Rizsa persze nem híres: