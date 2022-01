Vancsa Zalán

Megtörtént, amiről jó ideje meglepően konkrét hírek szóltak: a Manchester City tulajdonosa, a City Group tényleg leigazolta a magyar foci legfrissebb európai szintű tehetségét, Vancsa Zalánt, az MTK 17 éves szélsőjét, aki 2024 nyaráig írt alá. Az is biztossá vált, hogy Vancsa az idény második felében kölcsönben az MTK-nál marad, az idény végén pedig nem magánál a Citynél, hanem a klub tulajdonosainak érdekeltségébe tartozó, másodosztályú belga Lommelnél fog jelentkezni.



Bár korábban 5 millió eurós vételárról is esett szó, a 444 tudomása szerint reálisan végül inkább 3 millió euró körül állhat meg a magyar szupertehetségért fizetett összeg. A feltételes fogalmazás oka az, hogy Vancsát nem egy azonnal, egyben átutalandó, meghatározott összegért igazolták át, a szerződésében többféle feltétel szerepel, amik teljesülése esetén változhat az összeg.

Annak, aki most hall róla először: Vancsa Zalán feltűnően tehetséges, 17 éves, 175 centi magas, focicsaládból származó támadó, eddig leginkább szélsőként vetették be, de játszott már középső támadót is. Jól cselez, kifejezetten szereti az egy-egy elleni helyzeteket. Az összjátékban is jó, közben abszolúte támadó felfogású, gólerős, remekül érzi a kaput és nem ijed meg a trükkös megoldásoktól.