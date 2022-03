Vérengzés a stadionban: már 17 halottról szólnak a meg nem erősített hírek a queretarói arénából

Elképesztő vérengzésbe fordult egy mégcsak nem is extra téttel bíró bajnoki focimeccs Mexikóban. A mexikói mértékkel is brutálisnak számító ultráiról ismert Queretaro csapata a tavalyi bajnok Atlast látta vendégül a 9. fordulóban. A meccs nyugodtan csordogált egy órán át, amikor a vendégek egy szólógóllal vezetést szereztek.



A VAR döntésére várva állt a játék a gól után, amikor az egyik menekülőkapun át nézők - főleg gyerekes családok - kezdtek a pályára menekülni. Azért, mert a lelátón a két csapat ultrái egymásnak estek. Innentől elszabadult a pokol: ezrek menekültek a pályára, előbb a normális, megijedt nézők, utánuk a huligánok. Akik odalent is egymásnak estek, hol pár perc múlva százak meneküljenek különböző irányokban.

A mother had to take away her son’s Atlas jersey so he wouldn’t be targeted by Queretaro fans. This is just sad. pic.twitter.com/YIPIcCWwvd