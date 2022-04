Ilyen tényleg csak a magyar fociban lehet

Mesés történet a hungarikum bajnokságból.

A múlt hét végén fontos meccset rendeztek az NB II-ben. A feljutásra hajtó, második helyen álló Diósgyőr fogadta a szintén NB I-es álomkat kergető, harmadik Szeged-Csanád Grosics Akadémiát. A vendégek lemosták a Diósgyőrt, 5-0-ra nyertek.



Maradandó élmény lehetett, mert hiába ment le hét közben azóta még egy forduló, amelyen nyert a Diósgyőr, a klubnál úgy döntöttek, hogy kirúgják Kondás Elemér edzőt. A helyére pedig nem mást szerződtettek, mint az őket a hazai pálya gyepébe döngölő Szeged edzőjét, Dragan Vukmirt. A bajnokság hajrájában, 7 fordulóval a vége előtt, a közvetlen riválistól. A két csapat között mindössze 2 pont a különbség.

A Diósgyőrről érdemes tudni, hogy tavaly év eleje óta új tulajdonosa van a csapatnak. Sokan várták, hogy Mészáros Lőrinc bukkan fel a klubnál, ez azért hivatalosan okozott volna némi problémát a felcsúti összeférhetetlenség miatt. A többségi tulajdonos Magyar Mátyás lett, aki egyébként a Puskás Akadémia orvosi stábjának a tagja, ő a sérülés ellátásért felelős traumatológus, és közös egészségügyi vállalkozása van Mészáros Lőrinccel. Az orvos nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen az előző tulajdonos, Leisztinger Tamás sok milliárdot égetett el a diósgyőri focira. Magyar Mátyás mellett beszállt a diósgyőri klubba - papíron csak 5 százalék erejéig - Szijj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa is. Neki több közös érdekeltsége is van Mészáros Lőrinccel, ilyen volt az eszéki focicsapat is, ahonnan Mészárosnak a felcsúti összeférhetetlenség miatt kellett távoznia, papíron mindenképpen. A többségi tulajdonos orvos egyébként azt nyilatkozta tavaly szeptemberben, hogy „nem titok, hogy a futballklub működtetésében évekre visszanyúló tapasztalattal rendelkező Mészáros Lőrinc – akit barátomnak nevezhetek – véleményét is ki szoktam kérni”.

Az edzőjét a legfontosabb pillanatban elbukó Szegedről meg azt érdemes tudni, hogy igazi különlegesség a világ futballjában, mert egy püspök, nevezetesen Kiss-Rigó László vezeti.

A Diósgyőr februárban már megjátszotta azt is, hogy a szintén feljutásra hajtó Kecskemét elleni meccsük előtt leszerződtették az ellenfél kulcsjátékosát. És még mintha gesztust is tettek volna, közölték, hogy a Kecskeméttől a meccs előtt lenyúlt Belényesi Csaba nem fog játszani volt csapata ellen, mert ez így fair, tudják, hogy szegény Kecskemét milyen nehéz helyzetbe került, hogy a védelme oszlopa kiesett, de nekik azonnal szükségük volt a védőre. Hogy Diósgyőrben mekkora szükség volt Belényesire, azt mutatja, hogy új csapatában csak a meccsek harmadán lépett pályára.

Most hétvégén a közvetlen ellenfeleit bármikor meggyengítő Diósgyőr a Tiszakécskével játszik, aminek a többségi tulajdonosa Szijj László cége. Azé a Szijj Lászlóé, aki cégén keresztül kisebbségi tulajdonos a Diósgyőrben is. Hajrá!