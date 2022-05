A 2020-as évek legnagyobb védésével őrületes öngólt akadályozott meg a lengyel kapus

Most tényleg nem kell a szöveg, olyan döbbenetesen jól néz ki ez a majdnem-öngól. A dán bajnokság rájátszásában járunk. A sztori két főszereplőjének a csapata, a listavezető FC Kobenhavn idegenben játszott szuperrangadót a második Midtjyllanddal.



Nem véletlenül lett a 0-0-ra végződött meccs embere az egyik említett főszereplő, Kamil Grabara, a Kobenhavn 23 éves lengyel kapusa, aki a Liverpoolból szerződött ide. Grabarát a saját csapattársa, Nikolai Boilesen balhátvéd tette naggyá, amikor a helyéről úgy passzolt vissza a kapusnak, hogy csak a labda elrúgása után nézett hátra. Ekkor azt láthatta, hogy Grabara a bal kapufánál áll, nem a jobbnál, ahová ő álmodta, és ahová nem is passzhoz, hanem cseles, csavart lövéshez illő erővel lőtte a labdát. Grabara mégis odaért a túlsó sarokba, így:

Horrible pass from Boilesen, but a great save from Grabara.